ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກອງທັບເກົາຫລີໃຕ້ ເພີ້ມໃສ່ການຍິງຂອງພຽງຢາງແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕືງທາງທະຫານ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງ ເໜືອຂອງເອເຊຍ.
ລູກສອນໄຟໄລຍະສັ້ນ ໄດ້ຍິງຈາກເຂດສຸກຈອນ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ ອີງຕາມເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫລີໃຕ້.
ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ລູກສອນໄຟປາກົດວ່າໄດ້ຢູ່ເທິງອາກາດໜ້ອຍກວ່າຫ້ານາທີ ກ່ອນຕົກລົງມາສູ່ນອກຝັ່ງທະເລທາງ ທິດຕາເວັນອອກຂອງເກົາຫລີ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 34 ລູກ ຮວມທັງຈຳນວນນື່ງ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການເປີດຫວໍເຕືອນໄພທາງອາກາດ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ່ອນຫລົບໄພ ທັງໃນເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ.
ຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກສອນໄຟ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງໃກ້ກັບນ່ານນ້ຳເກົາຫລີໃຕ້ ຕໍ່ມາໄດ້ພົບເຫັນໂດຍກອງທັບເຮືອເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ໃຊ້ຍານບັງຄັບຈາກໄລຍະໄກ ປະຕິບັດງານໃຕ້ທະເລ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາ ຫລີໃຕ້ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບທີ່ເປັນຊິ້ນສ່ວນລູກສອນໄຟ ມີບັນທຶກຂຽນເປັນພາສາຣັດເຊຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ກ່າວວ່າ ຊິ້ນສ່ວນປາກົດວ່າມີລັກສະນະຮູບຮ່າງຄືກັບ SA-5 ທີ່ເປັນລູກສອນໄຟຍິງຈາກໜ້າດິນສູ່ອາກາດອອກແບບໂດຍສະຫະພາບໂຊຫວຽດ. ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ລູກສອນໄຟທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ລະຫວ່າງສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ.
ເກົາຫລີເໜືອ ມີຄວາມສຳພັນທາງການທູດຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະກອງທັບເຊື່ອມໂຍງກັບຣັດເຊຍ. ຄວາມສຳພັນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ດີຂຶ້ນຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດປີຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສຳພັນຂອງແຕ່ລະປະເທດກັບສະຫະລັດ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ.
North Korea fired a ballistic missile Wednesday, South Korea's military reported, adding to Pyongyang's unprecedented barrage that has heightened military tensions in Northeast Asia.
The short-range missile was launched from the Sukchon area, just north of the capital Pyongyang, according to South Korea's Joint Chiefs of Staff.
Japan's coast guard noted the missile appears to have been in the air for less than five minutes before landing in the sea off Korea's east coast.
Last week, North Korea fired 34 ballistic missiles, including some that prompted air raid alerts and shelter warnings in South Korea and Japan.
Debris from one of the missiles, which landed near South Korean waters, was later recovered by the South Korean Navy using a remotely operated underwater vehicle.
South Korea's defense ministry on Wednesday released pictures of the recovered missile parts, some of which contained Russian writing.
South Korean officials say the debris appears to share features with an SA-5 surface-to-air missile designed by the Soviet Union. Russia has recently used a similar missile during its war in Ukraine, noted South Korean officials.
North Korea has close diplomatic and military links with Russia. Those ties have improved in recent years, as each country's relationship with the United States has soured.