ກຸ່ມຄັດຄ້ານ ອາວຸດນິວເຄລຍ ICAN ຊະນະ ລາງວັນ ໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ

ອົງການການປຸກລະດົມສາກົນເພື່ອລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ຫຼື ICAN ໄດ້ຊະນະລາງ
ວັນໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບປະຈຳປີ 2017 ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ທ່ານ Breit Reiss-Anderson ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການລາງວັນໂນແບລ ຂອງນໍເວ ປະກາດກ່ຽວກັບລາງວັນນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການນຳໃຊ້
ອາວຸດນິວເຄລຍ ແມ່ນເພິ້ມຂຶ້ນກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາເປັນເວລາດົນນານ.”
ຂ່າວກ່ຽວກັບການຊະນະລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ອີຣ່ານ ແລະເກົາຫລີເໜືອ ກ່ຽວກັບຄວາມສາ
ມາດນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ນຳສະຫະລັດມີທ່າທາງວ່າຈະຖອນການຮັບຮອງຕໍ່ຂໍ້
ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ບໍ່ເຄີຍ
ມີມາກ່ອນ ໃນການເຈລະຈາກັນ.” ທ່ານທຣໍາ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ທ່ານອາດຈະຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ “ທຳລາຍ” ເກົາຫລີ
ເໜືອ “ທັງໝົດ” ຍ້ອນໂຄງ ການນິວເຄລຍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ອົງການ ICAN ກ່າວຢູ່ໃນ Facebook ວ່າ “ນີ້ແມ່ນເວລາເຄັ່ງຕຶງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ
ເວລາສຳນວນໂວຫານທີ່ຮ້ອນແຮງ ອາດນຳພາພວກເຮົາຢ່າງງ່າຍໆໄປສູ່ຄວາມໂຫດ
ຮ້າຍແບບໄຮ້ຄວາມປານີແລະພັນລະນາບໍ່ໄດ້. ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໂດຍອາວຸດນິວເຄລຍ
ທີ່ໜ້າຢ້ານກົວປົກຄຸມຢ່າງໃຫຍ່ອີກເທື່ອນຶ່ງ. ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ມີໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ປະເທດທັງຫລາຍປະກາດເຖິງການຄັດຄ້ານຢ່າງຈະແຈ້ງ ຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ອາວຸດນິວ
ເຄລຍແລ້ວ ເວລານັ້ນ ແມ່ນດຽວນີ້.”
ຄະນະກຳມະການມອບລາງວັນໂນແບລກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ ອົງການ ICAN
ໄດ້ຊະນະລາງວັນໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ “ຍ້ອນວຽກງານເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມຫາຍຍະນະ ແກ່ມວນມະນຸດຊາດທີ່ຈະຕິດຕາມມາຈາກການໃຊ້ອາວຸດ
ນິວເຄລຍໃດໆ ແລະຄວາມພະຍາຍາມລິເລີ້ມເພື່ອ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸສົນທິສັນຍາເກືອດ
ຫ້າມການໃຊ້ອາວຸດດັ່ງກ່າວ.”
ICAN ເປັນກຸ່ມແນວໂຮມບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຢູ່ໃນຮ້ອຍ
ປະເທດ ທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຍຶດໝັ້ນ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມອາ
ວຸດນິວເຄລຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂລກສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບ
ຮອງເອົາໃນວັນທີ 7 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2017 ທີ່ນະຄອນ New York. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ບໍ່ໄດ້ຮວມທັງບັນດາປະເທດທີ່ມີອາ ວຸດນິວເຄລຍແລ້ວ ເຊັນວ່າ
ສະຫະລັດ ຣັດເຊຍ ຈີນ ອັງກິດ ແລະຝຣັ່ງ.
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