ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງກຳແພງ ຢູ່ຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກແລະໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຕໍ່ການປິດລັດຖະບານລົງເປັນບາງສ່ວນ ທີ່ເກີດຈາກການຕໍ່ສູ້ຂອງທ່ານ ກັບພວກສະມາຊິກລັດຖະສະພາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນໄປສ້າງກຳແພງຂອງທ່ານ. ພວກຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຕອບຄືນໂດຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຍຸຕິການເອົາປະຊາຊົນອາເມຣິກັນເປັນຕົວປະກັນ ແລະເປີດລັດຖະບານຄືນອີກ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ແພັດຊີ ວີດາກູສວາຣາ (Patsy Widakuswara) ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນການຕໍ່ສູ້ທີ່ເປັນສາເຫດຫລັກ ພາໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານລົງເປັນບາງສ່ວນນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ້ມການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນເຂດຊາຍແດນ ເພື່ອໃຫ້ມີການລວມເອົາເງິນໄປສ້າງກຳແພງຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດໃນເຂດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ໃນງົບປະມານ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
"ໃນສອງປີຜ່ານມານີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີ ຫລື ICE ໄດ້ຈັບກຸມຄົນຕ່າງປະເທດ 266,000 ຄົນ ທີ່ມີປະຫວັດໃນການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ຊຶ່ງລວມມີພວກທີ່ຖືກກ່າວຫາ ຫລືຖືກຕັດສິນວ່າ ໄດ້ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ 100,000 ຄົນ, ກໍ່ອາດຊະຍາກຳດ້ານເພດສຳພັນ 30,000 ຄົນ ແລະເຂັ່ນຂ້າຄົນຢ່າງຮຸນແຮງ 4,000 ຄົນ."
ໃນການວາດໃຫ້ເກີດພາບທີ່ເຫັນວ່າ "ມີວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ" ຢູ່ເຂດຊາຍແດນນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວຫາພວກຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ ບໍ່ຍອມແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ທ່ານເວົ້າວ່າ
"ລັດຖະບານກາງຍັງສືບຕໍ່ປິດລົງ ກໍຍ້ອນເຫດຜົນອັນດຽວ ແລະເຫດຜົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ...ຍ້ອນວ່າ ພວກເດໂມແຄຣັດຈະບໍ່ເອົາງົບປະມານໃຫ້ຈ່າຍ ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນ."
ເບິ່ງວີດິໂອການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ທຳນຽບຂາວ
ໃນການຕອບໂຕ້ຄືນ ໃນທັນທີທັນໃດ ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີກ່າວຄຳປາໄສສຸດລົງແລ້ວ ພວກຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດກໍໄດ້ສູ້ຢັນຄືນ.
ທ່ານຈຊັກ ຊຸມເມີ, ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນໜ້ອຍໃນສະພາສູງກ່າວວ່າ
"ພວກເຮົາບໍ່ປົກຄອງປະເທດໂດຍການໃຊ້ອາລົມໂມໂຫ. ບໍ່ມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃດ ຈະຕົບໂຕະ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ກໍຕ້ອງປິດລັດຖະບານລົງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກະທົບກະເທືອນ ຕໍ່ຄົນອາເມຣິກັນຫລາຍລ້ານຄົນ ທີ່ຖືກເອົາມາເປັນໄມ້ງັດໃນການຕໍ່ລອງ."
ພວກສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອ ເປີດລັດຖະບານຄືນອີກ ແຕ່ວ່າປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮອງເອົາ.ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເປໂລຊີ, ປະທານສະພາຕ່ຳກ່າວວ່າ
"… ໂດຍມີຄວາມຄິດຝັງແໜ້ນໃນໃຈ ຢາກບັງຄັບໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນທີ່ເສຍພາສີ ຈ່າຍເງິນເປັນຫລາຍຕື້ໂດລາຢ່າງສິ້ນເປືອງ ເພື່ອສ້າງກຳແພງທີ່ມີລາຄາສູງ ແລະບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ກຳແພງທີ່ເພິ່ນໃຫ້ສັນຍາວ່າ ເມັກຊິໂກຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍມາຕະຫລອດນັ້ນ!"
ເບິ່ງວີດິໂອການກ່າວຕອບຄືນຂອງຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ:
ພວກຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ເງິນ 1.3 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນ ແຕ່ທ່ານ ທຣຳຢືນຢັດວ່າ ຢາກໄດ້ 5.7 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ມີວັດຖຸຂັ້ນຊາຍແດນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳຕອບຄືນວ່າ
"ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເດໂມແຄຣັດ ຮົ້ວຂັ້ນນັ້ນອາດຈະເປັນເຫລັກ ແທນທີ່ຈະເປັນກໍແພງເຮັດດ້ວຍຄອນກຣີດ.”
ພວກຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານທຣຳ ສ້າງຮົ້ວກັ້ນທີ່ເປັນເຫລັກ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການປ້ອງກັນ ຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມຊາຍແດນ.
ທ່ານ ສຕີບເວັນ ບີລເລດ (Steven Billet) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ"ທີ່ຈິງແລ້ວ ຖ້າຫາກມີການສົມຍອມກັນເລີ້ມປາກົດຂຶ້ນມາ ມັນກໍອາດຈະເປັນການປ່ຽນແປງໃນການໃຊ້ຖ້ອຍຄຳໂວຫານ. ພວກເຮົາຈະເຊົາໄດ້ຍິນການເວົ້າກ່ຽວກັບກຳແພງ ແລ້ວພວກເຮົາຈະເລີ້ມໄດ້ຍິນການເວົ້າກັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມຊາຍແດນແທນ.”
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ເພີ້ມ
ທ່ານທຣຳບໍ່ໄດ້ປະກາດສະພາບສຸກເສີນລະດັບຊາດ, ຊຶ່ງພວກນັກວິຈານເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ອາດຈະພະຍາຍາມໃຊ້ຖ້ອຍຄຳດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນເຫດຜົນພາໃຫ້ໄດ້ສ້າງກຳແພງໂດຍປາດສະຈາກການເຫັນດີຂອງລັດຖະສະພາ. ທ່ານ ທຣຳ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັບພວກຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
With a prime-time speech from the Oval Office Tuesday night, U.S. President Donald Trump made his case to build a wall at the U.S. border with Mexico, and addressed growing anxiety over the partial government shutdown resulting from his wall-funding fight with lawmakers. Democrats responded by urging the president to stop holding the American people hostage, and re-open the government. VOA White House Correspondent Patsy Widakuswara reports.]]
In a fight that is at the core of the partial U.S. government shutdown, President Donald Trump made his case for increased border security, to include funding a wall along the U.S. southern border.
Donald Trump, U.S. President stated
"In the last two years, ICE officers made 266,000 arrests of aliens with criminal records including those charged or convicted of 100,000 assaults, 30,000 sex crimes, and 4,000 violent killings."
Painting an "imminent humanitarian and national security crisis" at the border, Trump accused Democrats of refusing to solve it.
Donald Trump, U.S. President claimed
"The federal government remains shut down for one reason, and one reason only... because Democrats will not fund border security."
Democrats pushed back, in their response immediately after the president's speech.
Chuck Schumer, Senate Minority Leader said
"We don't govern by temper tantrum. No president should pound the table and demand he gets his way or else the government shuts down, hurting millions of Americans who are treated as leverage."
House Democrats have passed bills to reopen government, but the president has rejected them.
Nancy Pelosi, Speaker of the House said
"… over his obsession with forcing American taxpayers to waste billions of dollars on an expensive and ineffective wall a wall he always promised Mexico would pay for!"
Democrats are willing to fund 1.3 billion dollars for border security while Trump insists on 5.7 billion dollars for a physical barrier.
Donald Trump, U.S. President said
"At the request of the Democrats, it will be a steel barrier rather than a concrete wall."
Democrats denied asking Trump for a steel barrier, but say they support border security.
Steven Billet, George Washington University said
"If in fact, a compromise emerges, it will be over a change in some of the rhetoric. We'll stop talking about walls, we'll start talking about border security as an alternative."
Trump did not declare a national emergency, which critics say the president might try to use to build the wall without congressional approval. Trump said he would continue negotiating with Democrats on Wednesday.
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