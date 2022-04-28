ທໍານຽບຂາວກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຈາກອິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່ງເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມເສດຖະກິດ 20 ປະເທດ ຫຼື G-20 ໃນປີນີ້, ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການເຊີນ ປະທານາທິບໍດີຂອງ ຢູເຄຣນ ທ່ານວລາດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໃນເດືອນພະຈິກ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ຢູ່ເກາະບາຫຼີ.
“ພວກເຮົາເຫັນລາຍງານວ່າ ມີການເຊີນປະທານາທິບໍດີ ເຊເລັນສກີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກຸ່ມ G-20 ແລະພວກເຮົາ ກໍມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ,” ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ ບອກກັບນັກຂ່າວຂອງ VOA ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້. “ດັ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຮູ້, ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ໄດ້ເວົ້າເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້. ແຕ່ ພວກເຮົາບໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເພີ້ມເຕີມ ນອກຈາກການລາຍງານຂ່າວເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍພວກເຮົາຄິດວ່າມັນຈະເປັນໄປຕາມທິດທາງທີ່ດີຢ່າງແນ່ນອນ.”
ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງທວີດເຕີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ມີການຫາລືກັບປະທານາທິບໍດີຂອງອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານໂຈໂກ ວິໂດໂດ, ແລະຂອບໃຈທ່ານ ໃນການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ “ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ຢູເຄຣນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ແມ່ນທ່າທີອັນຈະ ແຈ້ງ ຢູ່ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ມີຄວາມຮູ້ສຶກສໍານຶກໃນບຸນຄຸນ ທີ່ໄດ້ເຊີນຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G-20.”
ຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວີດເຕີ້ກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລືໃນມື້ວັນພະຫັດນີ້, ທ່ານວີໂດໂດ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການເຊື້ອເຊີນດັ່ງກ່າວ.
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີການສົນທະນາກັນ ກັບປະທານາທິບໍດີຂອງ ຢູເຄຣນ ທ່ານເຊເລັນສກີ ໃນມື້ວານນີ້,” ທ່ານວິໂດໂດ ໄດ້ຂຽນລົງໃນຂໍ້ຄວາມ. “ຂ້າພະເຈົ້າຢໍ້າວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆ ກໍເພື່ອການເຈລະຈາສັນຕິ ພາບ ໃຫ້ປະສົບກັບຄວາມສໍາເລັດ ແລະກໍພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ.”
ເມື່ອເດືອນມີນາແລ້ວນີ້ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສອງມະຕິ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍຕ້ອງຕິຣັດເຊຍ ທີ່ເຂົ້າບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ, ແຕ່ວ່າ ງົດອອກສຽງ ຢູ່ໃນມະຕິທີສາມ ພ້ອມກັບສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາດອີກ 57 ປະເທດ ເພື່ອໂຈະການເປັນສະມາຊິກຂອງມົສກູໃນສະພາສິດທິມະນຸດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.