ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຟິນ​ແລນ ເວົ້າ​ວ່າ​ ທ່ານບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ປະ​ເທດ ສວີ​ເດັນ ຈະ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າປະ​ເທດ ຟິນ​ແລນ ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອົງ​ການ NATO ກ່ອນ​ກໍ່​ຕາມ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ຜູ້​ຂໍ​ສະ​ໝັກ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ ຢູ​ໂຣບ ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ສອງ​ຝ່າຍ​ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຟິນ​ແລນ ທ່ານ ຊາວ​ລີ ນີ​ນິ​ສ​ໂຕ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສວີ​ເດັນ SVT ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່ ຟິນ​ແລນ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອົງ​ການ NATO ກ່ອນ ສວີ​ເດັນ.” ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການສະ​ເໜີ​ຂອງ​ ເທີ​ກີ ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ບໍ​? ທ່ານ ນີ​ນິ​ສ​ໂຕ ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ອັງ​ກາ​ຣາ ຂອງ​ທ່ານ ​ເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ບ່ອນ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ທ່ານ ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ລັດ​ຖ​ະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ໃນ​ການ​ສະ​ໝັກ​ເຂົ້າອົງ​ການ NATO ຂອງ ຟິນ​ແລນ.

