ປະທານາທິບໍດີ ຟິນແລນ ເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ຄິດວ່າປະເທດ ສວີເດັນ ຈະຈົບລົງດ້ວຍການຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດ ຟິນແລນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NATO ກ່ອນກໍ່ຕາມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຜູ້ຂໍສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກທີ່ຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ຢູໂຣບ ທັງສອງປະເທດນັ້ນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນກຳລັງເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງທາງທະຫານສອງຝ່າຍກັບ ສະຫະລັດ. ປະທານາທິບໍດີ ຟິນແລນ ທ່ານ ຊາວລີ ນີນິສໂຕ ໄດ້ກ່າວໃນການສຳພາດກັບໂທລະພາບລັດຖະບານ ສວີເດັນ SVT ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ ຟິນແລນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NATO ກ່ອນ ສວີເດັນ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຄວນປະຕິເສດຕໍ່ການສະເໜີຂອງ ເທີກີ ທີ່ຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນບໍ? ທ່ານ ນີນິສໂຕ ໄດ້ອ້າງເຖິງການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ອັງກາຣາ ຂອງທ່ານ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໄດ້ກ່າວວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະດຳເນີນໄປໜ້າກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ໃນການສະໝັກເຂົ້າອົງການ NATO ຂອງ ຟິນແລນ.
The Finnish president says he doesn't think Sweden will end up in a vulnerable security situation although neighboring Finland is likely to join NATO first. Both Nordic membership candidates are currently negotiating bilateral military pacts with the United States. Finnish President Sauli Niinistö said in an interview with Swedish public broadcaster SVT that was published Sunday that "it is possible that Finland joins NATO before Sweden." He said, "should we have refused Turkey's offer to ratify?" Niinistö referred to his Friday visit to Ankara where Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that his government would move forward with ratifying Finland's NATO application.