ລັດຖະບານຂອງ ໄນຈີເຣຍ ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງ ສາກົນ, ໂດຍຢືນ
ຢັນວ່າ ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກນັ້ນ ຈະດຳເນີນ “ການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ,
ແລະ ຍຸຕິທຳ ສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນທີ 16 ກຸມພານີ້.
ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການວິຈານໂດຍ ສະຫະລັດ, ອັງກິດ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ
ກ່ຽວກັບ ການສັ່ງພັກງານຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາ ໄນຈີເຣຍ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ມູຮຳມາ
ດູ ບູຮາຣີ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ໂຄສົກຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ອອກມາປົກ
ປ້ອງການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະບານກາງ ໄນຈີເຣຍ ມີ “ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະຮັບປະກັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ
ແລະ ຍຸຕິທຳ. ລັດຖະບານນີ້ຈະບໍ່ດັດແປງກົດລະບຽບ ແລະ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການ
ແຊກແຊງເຂົ້າໃນບັນຫາຂອງພວກເຮົາ.” ໂຄສົກ ກາບາ ເຊຮູ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງ
ການທີ່ອອກໃນຕອນແລງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ດັ່ງທີ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ລາຍ
ງານໄປ.
ໃນຖະແຫຼງການຕິດຕາມມາ ທີ່ອອກໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້, ໂຄສົກໄດ້ອະທິ
ບາຍວ່າ ສາມລັດຖະບານຕ່າງປະເທດນັ້ນເປັນ “ເພື່ອນ” ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການວິຈານ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ “ເບິ່ງຄືວ່າຖືກຜັກດັນໂດຍການສັນນິຖານຫຼາຍກວ່າ ແລະ ເວົ້າຕາມຕົງ,
ເປັນການບໍ່ຖືຕົວບາງຢ່າງຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ ອາຟຣິກາ ນີ້. ບໍ່ມີປະເທດໃດຂອງພວກ
ເຮົາຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນໆນຶ່ງພົວພັນຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງກົດໝາຍ ເພື່ອນຳ
ໜ້າລະບົບກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງເຈົ້າຈົນກວ່າຈະໝົດຄວາມສົງໄສໃນຕົວລາວ.”
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ຍາວຢຽດ ເຊິ່ງແນເປົ້າໃສ່ການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ບູຮາຣີ ທີ່ຈະສັ່ງພັກວຽກຫົວໜ້າກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ
ວອລເທີ ອອນນອກເກັນ (Walter Onnoghen) ສຳລັບການກ່າວຫາ ວ່າທຳການ
ກ່າວອ້າງທີ່ຜິດໆ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນຂອງທ່ານ. ທ່ານ ບູຮາຣີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນ
ໄຫວທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ມີຂຶ້ນຕາມຄຳສັ່ງຂອງຂໍ້ປະຕິບັດສານ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຟັງການໃຫ້ປາກ
ຄຳຄະດີຂອງທ່ານ ອອນນອກເກັນ ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ. ສານອຸທອນໄດ້ສັ່ງໃຫ້
ຢຸດການພິຈາລະນາຄະດີໄວ້ຊົ່ວຄາວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ອີບຣາຮິມ
ທັນໂກ ຜູ້ພິພາກສາລະດັບທີສອງ, ໄດ້ສາບານຕົວເປັນຜູ້ວ່າການຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກ
ສານໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ບູຮາຣີ, ອະດີດຜູ້ນຳກອງທັບອາຍຸ 76 ປີທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2015 ນັ້ນ, ແມ່ນ
ກຳລັງພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນເພື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳຂອງປະເທດທີ່ມີປາຊາກອນ
ໜາແໜ້ນທີ່ສຸດຂອງ ອາຟຣິກາ ເປັນສະໄໝທີສອງ, ເຊິ່ງສະໄໝນຶ່ງມີສີ່ປີ. ສິ່ງທ້າທາຍ
ຕ່າງໆຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກຕັດສິນໂດຍ
ຄະນະຕຸລາການຂອງ ໄນຈີເຣຍ, ຂຶ້ນຕໍ່ໄປເຖິງສານສູງ.
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