ໂດຍບໍ່ມີສັນຍານຂອງການແກ້ໄຂທາງດ້ານການເມືອງໃຫ້ເຫັນ, ອົງການພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດເຕືອນວ່າ ວິກິດການດ້ານການເມືອງຂອງໄນເຈີ ອາດຈະຊຸດໂຊມລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ຈົນກາຍເປັນວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທໍາ ທ່າມກາງການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍກຸ່ມປະກອບອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານ ແລະໃນຂະນະທີ່ການລົງໂທດຂອງ ECOWAS ຕໍ່ປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລນີ້ ເລີ່ມສົ່ງຜົນກະທົບ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໂດຍທະຫານເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກຕາມລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, "ເກີດມີວິກິດການຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂຶ້ນ", ທ່ານ ເອັມມານູເອລ ຈິຍັດ (Emmanuel Gignac), ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ UNHCR ໃນໄນເຈີ ກ່າວ.
"ມັນຍາກທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນ" ແຕ່ຍ້ອນສະຖານະການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ທ່ານກ່າວວ່າ "ອົງການ UNHCR ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍາລັງພັດທະນາແຜນການສຸກເສີນເພື່ອກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການສຸກເສີນໃດໆກໍ່ຕາມທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ."
ທ່ານກ່າວວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງແລະການໂຈມຕີໂດຍກຸ່ມປະກອບອາວຸດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນຂອງມາລີ ແລະ ເບີກີນາ ຟາໂຊ (Burkina Faso) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ອົບພະຍົບຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຄົນ ໃນເດືອນຜ່ານມາ.
ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາດຽວກັນ, ທ່ານສັງເກດເຫັນວ່າມີຊາວອົບພະຍົບເຖິງ 2,500 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກມາລີແລະ ເບີກີນາ ຟາໂຊ (Burkina Faso) ແລະບາງຄົນຈາກໄນຈີເຣຍ, ໄດ້ຫລົບຫນີເຂົ້າໄປໃນໄນເຈີ - ເຊິ່ງເປັນສະຖານະການທີ່ "ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານໃນການປົກປ້ອງຊາວອົບພະຍົບ, ຜູ້ຂໍລີ້ໄພ, ແລະປະຊາຊົນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວເອງ."