ຮຽນພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Transgender

NEWS WORDS: TRANSGENDER

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ

Sharon Shattuck’s documentary, “From This Day Forward” is about her parents. Listen for the word

ສາ​ລະ​ຄະ​ດີ “From This Day Forward” ຂອງ​ນາງ ຊາ​ຣອນ ແຊັດ​ທັກ, ແມ່ນ​ເວົ້າ ກ່ຽວ​ກັບ ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ລາວ. ໃຫ້​ທ່ານ​ຟັງ​ຫາ​ຄຳ​ສັບ​ນັ້ນ.

TRANSGENDER

TRANSGENDER: ແທຣນສເຈັນເດີ

Being Transgender is like walking around silently crying unless you have opportunity to express yourself.

ການເປັນ​ຄົນ​ປ່ຽນ​ເພດ ແມ່ນຄືກັນກັບຢ່າງຮ້ອງໄຫ້ແບບມິດໆວົນ​ວຽນ​ໄປ​ມາ ນອກ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຈະມີໂອກາດສະແດງຄວາມເປັນຕົນເອງອອກມາ.

Transgender is about how a person identifies his or her gender being male or female.

ແທຣນເຈັນເດີ ແມ່ນກ່ຽວກັບ ວິ​ທີ​ທີ່​ຄົນຜູ້ນຶ່ງລະ​ບຸເພດຂອງລາວວ່າ​ເປັນ ຜູ້ຊາຍ ຫລື ແມ່ຍິງ.

Transgender people have a different gender identity then how they were born.

ຄົນປ່ຽນ​ເພດມີເອ​ກກະ​ລັກ​ທາງເພດທີີ່ແຕກຕ່າງຈາກເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເກີດ.

For example, a person born a man, may feel he is a woman.

ຍົກໂຕຢ່າງ ຄົນຜູ້ນຶ່ງເກີດມາເປັນຜູ້ຊາຍ ອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ລາວແມ່ນແມ່ຍິງ.

Now, when you hear the word transgender you will know what this news word means.

ບັດນີ້ ເວລາທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ແທຣນເຈັນເດີ ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.