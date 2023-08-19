ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ KICKOFF

NEWS WORDS: KICKOFF
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
This news word is about a beginning
ຄຳສັບໃໝ່ໃນຂ່າວນີ້ ກ່ຽວກັບການເລີ້ມຕົ້ນ
KICKOFF
KICKOFF : ຄິກອັອຟ
The president and his entourage took a brief walk through the rain-soaked streets of Havana’s Old Town Sunday night; a fitting kickoff to the historic state visit. The White House has dubbed the trip “new beginning for old Havana.”
ປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມຂອງທ່ານ ໄດ້ພາກັນຍ່າງໄລຍະສັ້ນໆຜ່ານ ຖະໜົນທີ່ປຽກຝົນຂອງເມືອງເກົ່າ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮາວານາ ເມື່ອຕອນຄ່ຳຂອງວັນອາທິດ, ເຊິ່ງການເລີ້ມຕົ້ນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະການເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດດັ່ງກ່າວ. ທຳນຽບຂາວໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ການເດີນທາງນັ້ນວ່າ “ການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ສຳລັບເມືອງເກົ່າຮາວານາ.”
Kickoff means beginning of something like the game or campaign. President Obama visited Cuba in March. It was the first official visit by a U.S president in almost 90 years.
ຄິກອັອຟ ແປວ່າການເລີິ້ມຕົ້ນຂອງບາງຢ່າງຄືຶ ການຫລິ້ນເກມ ຫລືການໂຄສະ ນາຫາສຽງ. ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ຄິວບາ ໃນເດືອນມີນາ. ມັນແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອທຳອິດໂດຍ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫລັດ ໃນເກືອບ 90 ປີ.
President Obama’s trip was a kickoff attempt warmer relations between the United States and Cuba.
ການເດີນທາງຂອງປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຄວາມພະຍາຍາມສ້າງສາຍພົວທີ່ອົບອຸ່ນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະຄີິວບາ.
Now you know the word kickoff.
ບັດນີ້ ທ່ານກໍຮູ້ແລ້ວວ່າຄຳສັບ kickoff ແປວ່າຫຍັງ.