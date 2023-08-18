ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ KICKOFF

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ເຫດລະເບີດ ທີ່ສາທາລະນະລັດດາແຈັສຕານ ຂອງຣັດເຊຍ
ເສດຊາກຫັກເພຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກຍິງຕົກ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍເທິງພາກພື້ນດິນ
ດິນເຈື່ອນ ທີ່ເມືອງຊິມລາ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ
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ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 17 ສິງຫາ ອິນເດຍ: ເປັນເວລາຫຼາຍມື້ທີ່ມີຝົນຕົກລົງມາຢ່າງລຽນຕິດຢູ່ໃນເຂດພູຫິມະໄລ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 72 ຄົນ ໃນອາທິດນີ້
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 14 ສິງຫາ ໄນເຈີ/ຊາດ: ທ່ານລາມີນ ເຊນ ທີ່ລັດຖະບານທະຫານ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຊາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 14 ສິງຫາ ສະຫະລັດ: ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຈາກໄຟປ່າເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ທີ່ເກາະມາວອີລັດຮາວາຍ ສູງຂຶ້ນເຖິງ 96 ຄົນ
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ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ກະຈາຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫວັງ ໂດຍວິທີການຂອງທ່ານນາງ ໄປທົ່ວອາຟຣິກາ
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