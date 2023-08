ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Atrocities

NEWS WORDS: ATROCITIES

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

This week news word come from the U.S State Department’s 2015 Human Rights Report.

ຄໍາສັບໃນ​ຂ່າວໃໝ່ສຳ​ລັບອາທິດນີ້ ມາຈາກລາຍ​ງານ ກ່ຽວ​ກັບ ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ປີ 2015 ຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ.

ATROCITIES

ATROCITIES: ອາຕຣໍຊິຕີ

The report cited horrific atrocities committed by violent radicals in Africa. It also stressed good governance as the solution to stop groups such as Boko Haram and al-Shabab.

ລາຍງານ​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງຄວາມໂຫດຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ກະທຳໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຢູ່ໃນ ອາຟຣິກາ. ມັນຍັງເນັ້ນ​ຢ້ຳເຖິງການປົກຄອງທີ່ດີ ເປັນ​ດັ່ງ​ກັບ​ຂໍ້ແກ້ໄຂທີ່ຈະຢຸດ ຢັ້ງກຸ່ມຕ່າງໆເຊັ່ນ ໂບໂກຮາຣໍາ ແລະ ອາ​ລ-ຊາບັບ.

Atrocities are terrible acts. Often involving violence and harm. In Africa, groups such as Boko Haram have carried out some of the worse atrocities the world has seen.

ຄວາມ​ໂຫດ​ຮ້າຍ ເປັນການກະທຳທີ່​ເປັນ​ຕາ​ຢ້ານຫຼາຍ. ມັກປະ​ກອບ​ມີຄວາມ ຮຸນແຮງ ແລະ ອັນຕະລາຍ. ຢູ່ອາຟຣິກາ ກຸ່ມຕ່າງໆເຊັ່ນ ໂບໂກ ຮາຣາມ ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ​ ເທົ່າທີ່​ໂລກ​ໄດ້​ເຫັນ​ມາ.

ບັດ​ນີ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ວ່າ Atrocities ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ຄຳ​ສັບ​ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ.