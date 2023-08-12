ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Atrocities

NEWS WORDS: ATROCITIES
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
This week news word come from the U.S State Department’s 2015 Human Rights Report.
ຄໍາສັບໃນຂ່າວໃໝ່ສຳລັບອາທິດນີ້ ມາຈາກລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດປີ 2015 ຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ.
ATROCITIES
ATROCITIES: ອາຕຣໍຊິຕີ
The report cited horrific atrocities committed by violent radicals in Africa. It also stressed good governance as the solution to stop groups such as Boko Haram and al-Shabab.
ລາຍງານໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມໂຫດຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ກະທຳໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຢູ່ໃນ ອາຟຣິກາ. ມັນຍັງເນັ້ນຢ້ຳເຖິງການປົກຄອງທີ່ດີ ເປັນດັ່ງກັບຂໍ້ແກ້ໄຂທີ່ຈະຢຸດ ຢັ້ງກຸ່ມຕ່າງໆເຊັ່ນ ໂບໂກຮາຣໍາ ແລະ ອາລ-ຊາບັບ.
Atrocities are terrible acts. Often involving violence and harm. In Africa, groups such as Boko Haram have carried out some of the worse atrocities the world has seen.
ຄວາມໂຫດຮ້າຍ ເປັນການກະທຳທີ່ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ. ມັກປະກອບມີຄວາມ ຮຸນແຮງ ແລະ ອັນຕະລາຍ. ຢູ່ອາຟຣິກາ ກຸ່ມຕ່າງໆເຊັ່ນ ໂບໂກ ຮາຣາມ ໄດ້ດຳເນີນການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ເທົ່າທີ່ໂລກໄດ້ເຫັນມາ.
ບັດນີ້ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Atrocities ທ່ານກໍຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ.