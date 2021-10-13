ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ, ທ່ານນາງເຈຊິນດາ ອາເດີນ (Jacinda Ardern) ກ່າວວ່າ ປະເທດໃນເກາະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກເຂດໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນ “ຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ສຸດໃນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19” ເມື່ອຂໍ້ຈຳກັດໃນການປິດເມືອງ ຢູ່ໃນນະຄອນອອກແລນ (Auckland) ໄດ້ຕໍ່ເວລາອອກໄປອີກຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງອາທິດ. Phil Mercer ມີລາຍງານຈາກ Sydney ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມີລາຍງານວ່າມີ ການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ລາຍໃໝ່ໃນຊຸມຊົນຢູ່ 43 ກໍລະນີ ໃນນິວຊີແລນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອອາດຈະໜ້ອຍຖ້າທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນ, ແຕ່ໃນສະພາບການຂອງນິວຊີແລນແລ້ວ ແມ່ນຫລວງຫຼາຍ.
ນັບແຕ່ເລີ້ມມີການລະບາດເປັນຕົ້ນມາ ປະເທດໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກເຂດໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ ໄດ້ບັນທຶກວ່າ ມີປະມານ 4,700 ກໍລະນີ ທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າເປັນ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າຕິດພະຍາດນີ້ແລ້ວ. 28 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າອອກແລນ (Auckland), ຊຶ່ງເປັນນະຄອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ, ຊຶ່ງມີປະຊາກອນ 1 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ, ຈະຢູ່ໃນສະພາບເຕືອນໄພລະດັບ 3 ໄປອີກຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງອາທິດ. ມາດຕະການອັນດຽວກັນນີ້ເຊິ່ງຈໍາກັດການເດີນທາງ ແລະເຮັດໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ໜ້າກາກປິດປາກຢູ່ໃນຂະແໜງຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ກໍຖືກນໍາໃຊ້ກັບເມືອງວາຍກາໂຕ (Waikato) ແລະນອດແລນ (Northland) ທີ່ເປັນຂົງເຂດໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນອີກດ້ວຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຈຊິນດາ ອາເດີນ (Ardern Jacinda) ກ່າວວ່າ ການ ປິດເມືອງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.
ທ່ານນາງອາເດີນ (Ardern) ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ນີ້ເປັນໄລຍະທີ່ຍາກທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນອອກແລນ ແຕ່ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ ເມື່ອປະຕິບັດຕາມແລ້ວ ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໝົດເລີຍ. ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ມີລະດັບພູມຄຸ້ມກັນ ຫລື R-value-ຊຶ່ງກໍຄື ການແຜ່ພັນຂອງກໍລະນີ ໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບນຶ່ງຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້."
ມັນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍໃນຫລາຍມື້ຜ່ານມາ. ນີ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າຈຳນວນກໍລະນີຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າມັນຫຍັບຂຶ້ນໄປອີກ, ຈຳນວນກໍລະນີກໍຈະເພີ້ມຂຶ້ນໄວກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ຖ້າປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແລ້ວ ບັນດາຂໍ້ຈຳກັດໃນລະດັບເຕືອນໄພ ຂອງພວກເຮົາກໍຈະສາມາດຊ່ວຍຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດນີ້ໄດ້.”
ນາຍຄູ ແລະພະນັກງານຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະດ້ານຄົນພິການຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ -19 ພາຍໃຕ້ການມອບ ໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
ນິວຊີແລນແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ເຮັດໃຫ້ກໍລະນີຄົນຕິດ ໄວຣັສໂຄໂຣນາຫຼຸດລົງໃກ້ສູນໄດ້ໃນປີກາຍນີ້ ຍ້ອນການປິດຊາຍແດນ ແລະ ການປິດເມືອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະບາດຂອງສາຍພັນແດລຕາທີ່ແຜ່ເຊື້ອໄດ້ສູງໃນ ເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ເຊື້ອບໍ່ໄດ້ຜົນທີ່ເປັນໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ. ທ່ານນາງອາເດີນ ໄດ້ຫລະຖິ້ມຍຸດທະສາດທີ່ໃຊ້ມາເປັນເວລາດົນນານ ໃນການກຳຈັດໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ກົງກັນຂ້າມ, ປະເທດທີ່ມີຫ້າລ້ານຄົນແຫ່ງນັ້ນມີແຜນທີ່ຈະຢູ່ກັບໄວຣັສນີ້ ແລະຈັດການຄຸ້ມຄອງການແຜ່ລະບາດຂອງມັນໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການສັກຢາ ວັກຊີນເພີ້ມຂຶ້ນ.
ແຕ່ວ່າທ່ານອານານນິສ ຈຊາວດຸຣີ (Ananish Chaudhuri), ອາຈານສອນວິຊາເສດຖະກິດດ້ານການປະພຶດ ແລະການທົດລອງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລອອກແລນ (Auckland) ເຊື່ອວ່າການປິດເມືອງແມ່ນວິທີການທີ່ຜິດພາດ ໃນການສະກັດກັ້ນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ວ່ານີ້.
ທ່ານມັກຢາກຈະເຫັນວ່າ ມີການປົກປ້ອງທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງຜູ້ສູງອາຍຸຫລາຍກວ່າ ແລະທ່ານກວດພົບມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນໝູ່ປະຊາຊົນ.
ທ່ານຈຊາວດຸຣີ (Chaudhuri) ກ່າວດັ່ງນີ້:
“ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນໄດ້ຫາຍໄປ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ບາງສ່ວນ ແມ່ນການເຮັດຜິດພາດໃນເບື້ອງຂອງລັດຖະບານ, ການບໍ່ໄດ້ເລີ້ມການ ສັກຢາວັກຊີນແຕ່ຫົວທີກວ່ານີ້ຫຼາຍ. ຄ່າສິ້ນເປືອງທາງດ້ານເສດຖະກິດກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. ຢ່າງໜ້ອຍໃນນະຄອນອອກແລນ (Auckland), ທຸລະກິດຕ່າງໆ ກຳລັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ທຸລະກິດນິວຊີແລນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນວິສາ ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ. ສະນັ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະ ທົນຕໍ່ກັບການກະທົບກະເທືອນທາງດ້ານເສດຖະກິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ ແມ່ນມີຈຳກັດຫຼາຍ.”
ທ່ານນາງອາເດີນກ່າວວ່າ ການປິດເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອໃດມີ 90 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນນິວຊີແລນ ທີ່ມີສິດເໝາະສົມໄດ້ຮັບຢາກັນພະຍາດ ນີ້ໄດ້ສັກວັກຊີນແລ້ວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົວເລກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ 58 ເປີເຊັນ.
ຊາຍແດນສາກົນຂອງນິວຊີແລນຍັງຄົງຖືກປິດສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດເກືອບໝົດທຸກຄົນ.
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