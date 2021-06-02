ນິວຊີແລນ ຮັບປະກັນ ກັບອອສເຕຣເລຍວ່າ ຈະບໍ່ມີການແຕກແຍກກັນ ຍ້ອນເລື້ອງຈີນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ, ທ່ານນາງ ຈາຊິນດາ ອາເດິນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການພົວພັນກັບພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດອອສເຕຣເລຍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກຈີນ. ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງອາເດິນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີຄວາມອ່ອນໂຍນຕໍ່ປັກກິ່ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພົວພັນການຄ້າທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ກັບປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກແຫ່ງນັ້ນ. ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງອາເດິນ ຍັງໄດ້ມີການເຈລະຈາປະຈໍາປີກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ, ທ່ານ ສກັອດ ມໍຣິສັນ (Scott Morrison) ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄ້າ, ຄວາມປອດໄພແລະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. Phil Mercer ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານ ຈາກຊິດນີ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນບ່ອນຕາກອາກາດທີ່ມີສະໜາມແລ່ນສະກີ ແລະຫລິ້ນກິລາຜະຈົນໄພຂອງນະຄອນຄວີນສທາວນ໌ ໃນນິວຊີແລນນັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈາຊິນດາ ອາ
ເດິນ (Jacinda Ardern) ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍອອສເຕຣເລຍຂອງທ່ານນາງ ຄື ທ່ານ ສກັອດ ມໍຣິສັນ (Scott Morrison) ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄວາມແຕກແຍກກັນ ໃນເລື້ອງການພົວພັນກັບຈີນ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້, ນິວຊີແລນກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ສະບາຍໃຈ ໃນການໃຊ້ກຸ່ມ 5 ຕາສອດ ແນມ ທີ່ມີມາໄດ້ 70 ປີແລ້ວ, ເຊິ່ງລວມມີສະຫະລັດ, ອັງກິດ, ອອສເຕຣເລຍ ແລະການາດານັ້ນເພື່ອຕໍານິຈີນ. ສິ່ງນັ້ນ ໄດ້ຖືກຕີລາຄາຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງແວລລິງຕັນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການທຳລາຍສາຍພົວພັນ ທາງການຄ້າທີ່ມີກຳໄລສູງກັບປັກກິ່ງ.
ຂ່າວສາລະຄະດີທາງໂທລະພາບໄດ້ກ່າວຫານິວຊີແລນວ່າໄດ້ປະຖິ້ມອອສເຕຣເລຍ “ຍ້ອນການເງິນທີ່ໄວຂອງຈີນ.”
ນິວຊີແລນກໍ່ລັງເລໃຈທີ່ຈະເຊັນຖະແຫຼງການຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ພາຄີຂອງຕົນ ທີ່ກ່າວປະນາມການປາບປາມຂອງຈີນ ຕໍ່ຂະບວນການສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງແລະການປະຕິບັດຂອງປະເທດນັ້ນ ຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວມຸສລິມວີເກີ ທີ່ເປັນ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ. ຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຈີນມີຄວາມໂກດແຄ້ນ.
ແຕ່ວ່າຫລັງຈາກການເຈລະຈາປະຈຳປີ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍແລ້ວ ທ່ານນາງອາເດິນ ກໍກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຢືນຢູ່ໃນຄວາມສາມັກຄີກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຂ້າມທະເລທາສແມນ (Tasman) ຂອງທ່ານນາງ.
ທ່ານນາງອາເດິນກ່າວດັ່ງນີ້:
"ບໍ່ມີຈຸດໃດໃນການສົນທະນາກັນຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຈຸດຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຮົາ ໃນເລື້ອງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາທັດສະນະທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະມີຫຼັກການ ກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆທາງດ້ານການຄ້າ, ບັນຫາສິດທິມະນຸດ, ແລະ ທ່ານຈະເຫັນວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ແລະນິວຊີແລນໄດ້ມີຈຸດຢືນແບບກວ້າງໆຢູ່ບ່ອນດຽວກັນແທ້ໆ ໃນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ຕະຫລອດມາ. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕອບໂຕ້ກັບໄປ ຕໍ່ຂໍ້ຄິດເຫັນໃດໆ ທີ່ເຫັນ ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ເອົາທ່າທີອັນແຂງແກ່ນ ຕໍ່ບັນຫາອັນສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້.”
ນິວຊີແລນຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ຕົນຈະສະໜັບສະໜູນອອສເຕຣເລຍໃນການຂັດແຍ້ງດ້ານການຄ້າທີ່ກໍາລັງມີຢູ່ກັບຈີນ ໃນເວລານີ້. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ແຄນເບີຣາ ກັບປັກກິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງທາງພູມສາດການເມືອງ ແລະການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຈີນ ເຂົ້າໃນການເມືອງຂອງອອສເຕຣເລຍ. ການຮຽກຮ້ອງຂອງແຄນເບີຣາ ໃຫ້ມີການສືບ ສວນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດ ໃນປະເທດຈີນເມື່ອທ້າຍປີ 2019 ນັ້ນໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສຳພັນເຂົ້າໄປສູ່ສະ ພາບທີ່ຊຸດໂຊມລົງ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການກວດຕ້ອນ ເກັບພາສີຂາເຂົ້າຂອງຈີນເພີ່ມ ຂຶ້ນຕໍ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງອອສເຕຣເລຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ລວມທັງເຫຼົ້າ, ເຂົ້າ ບາເລ ແລະຖ່ານຫີນ.
ທ່ານມໍຣິສັນກ່າວວ່າສາຍພົວພັນຂອງປະເທດຂອງທ່ານກັບນິວຊີແລນຍັງຄົງ ແໜ້ນແກ່ນຄືເກົ່າ.
ທ່ານມໍຣິສັນກ່າວດັ່ງນີ້:
"ໃນຖານະເປັນຄູ່ພາຄີ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ເປັນເພື່ອນມິດ, ເປັນພັນທະມິດແລະເປັນຄອບຄົວດຽວກັນແທ້ໆ, ຈະມີຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກໜີ້ ທີ່ສະແຫວງຫາທາງແບ່ງແຍກພວກເຮົາ, ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້."
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍຍັງມີບັນດາຂົງເຂດ ທີ່ມີການບໍ່ເຫັນພ້ອມນໍາກັນຢູ່.
ການເນລະເທດຊາວນິວຊີແລນທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າທໍາການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ ລວມທັງເດັກນ້ອຍຂອງແຄນເບີຣາ ທີ່ເປັນບັນຫາຖົກຖຽງກັນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ລັດຖະມົນຕີຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ປຽບທຽບນະໂຍບາຍນີ້ວ່າ “ເອົາຂີ້ເຫຍື້ອອອກໄປ”. ໃນການຕອບໂຕ້ກັບນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ນິວຊີແລນກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດການນີ້ແມ່ນ "ໜ້າກຽດ" ແລະ ວ່າຄໍາເວົ້າທ່ານເຮັດໃຫ້ໃຈຮ້າຍຂຶ້ນຄືໄຟ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ “ຊື່ສຽງຂອງທ່ານເສຍໄປ.”
ທັງສອງປະເທດຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບວິທີການຜ່ອນຜັນມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເຂັ້ມງວດຢູ່ຊາຍແດນ ເພື່ອໃນທີ່ສຸດກໍເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນໂລກຄືນອີກ.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມສະບັບນຶ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາງອາເດິນ ແລະທ່ານມໍຣິສັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນເຄົາລົບສິດທິມະນຸດໃນຮົງກົງແລະວິຈານການກັກຂັງຊາວມຸສລິມວີເກີ ຢູ່ແຂວງຊິນຈຽງ.
ໃນການຕອບໂຕ້ກັບນັ້ນ ຈີນໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ ນຳອອສເຕຣເລຍ ແລະນິວຊີແລນໄດ້ອອກຄຳເຫັນແບບບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ກິດຈະການພາຍໃນ ຂອງຈີນ ແລະທໍາການກ່າວຫາ ແບບບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງຕໍ່ປັກກິ່ງ.
ຈີນໄດ້ເປັນເລື້ອງຂອງການກ່າວປະນາມໝົດໂລກໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຊາວມຸສລິມ ວີເກີຈຳນວນນຶ່ງລ້ານຄົນທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນສູນດັດສ້າງ, ລວມທັງການຈັດປະເພດຂອງສະຫະລັດໃຫ້ນະໂຍບາຍຂອງຈີນທີ່ມີຕໍ່ຊາວວີເກີວ່າເປັນ 'ການຂ້າລ້າງເຜົ່າ ພັນ' ນັ້ນອີກດ້ວຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ