ຊາວນິວຢອກ ສະເຫຼີມສະຫຼອງກົດໝາຍທີ່ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ອີງຕາມນໍ້າໜັກ ຫຼື ຄວາມສູງ

ການເຄື່ອນໄຫວໄປມາອ້ອມເຂດນະຄອນຫຼວງສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ຫຼາຍຄົນຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກອ້ວນ ຫຼື ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມສູງ, ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ໄດ້ເພີ່ມນ້ຳໜັກ ແລະ ຄວາມສູງເຂົ້າໃສ່ໃນລາຍການຂອງລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ຖືກປົກປ້ອງຈາກການຈຳແນກແບ່ງແຍກໃນນະຄອນ ນິວຢອກ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ແອຣອນ ຣາເນັນ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະຊາຊົນໃນລັດ ນິວຢອກ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກຍິນດີກັບການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຮັບປະກັນບັນດາຜູ້ຈ້າງງານບໍ່ໃຫ້ປະຕິເສດການວ່າຈ້າງບຸກຄົນທີ່ອີງໃສ່ນ້ຳໜັກ ຫຼື ຄວາມສູງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະອື່ນໆສະໜອງຄວາມສະດວກຢ່າງພຽງພໍ.
ທ່ານນາງ ອາແມນດາ ຄູເປີ, ນັກເຄື່ອນໄຫວຄົນອ້ວນກ່າວວ່າ “ມັນມີກົດໝາຍອື່ນໃນປະເທດ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນກົດໝາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເມືອງໄດ້ຮັບຜ່ານ, ແລະ ມັນແມ່ນກົດໝາຍທຳອິດທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໃນຮອບບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງເປັນວັນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບພວກເຮົາ.”
ຜົນກະທົບຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກນີ້, ໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຍ້ອນການຈຳແນກແບ່ງແຍກດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງ ແດນນຽລ ເດເທີ, ນັກເຄື່ອນໄຫວຄົນອ້ວນກ່າວວ່າ “ມັນມີຄວາມສຸກຫຼາຍ. ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ຂ້ອຍໄດ້ເປັນຄົນທີ່ຕຸ້ຍມາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຂ້ອຍ. ຄົນໄດ້ຕຳໜິຂ້ອຍ, ແລະ ຄົນບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າຂ້ອຍເປັນມະນຸດທີ່ທຳມະດາ. ແລະ ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍນີ້, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ມັນເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໃນທີ່ສຸດຄົນກໍຈະຮັບຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນພຽງມະນຸດຜູ້ທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບສິດທິພື້ນຖານຄືກັບຄົນອື່ນໆ.”
ທ່ານ ໄທເກຣສ ອອສບອນ ແມ່ນປະທານຂອງສະມາຄົມເພື່ອການຍອມຮັບຄວາມອ້ວນກ້າວໜ້າແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ຫຍໍ້ NAAFA, ແລະ ຄາດວ່າກົດໝາຍນະຄອນ ນິວຢອກ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທັນທີ.
ທ່ານ ໄທເກຣສ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຫັນບັນດາຜູ້ຈ້າງງານເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະຕິບັດການວ່າຈ້າງແບບກວມລວມຫຼາຍຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຈະເຫັນເຈົ້າຂອງບ້ານເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດກັບຜູ້ເຊົ່າໝົດທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ພວກເຮົາຈະເຫັນທຸກຄົນຜູ້ບໍລິຫານພື້ນທີ່ຕ່າງໆຄິດຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖ້າພື້ນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້.”
ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດຳເນີນການທາງກົດໝາຍ ໃນກໍລະນີຂອງການຈຳແນກແບ່ງແຍກທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສູງ ຫຼື ນ້ຳໜັກກໍ່ຕາມ, ທ່ານ ອອສບອນ ກ່າວວ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນຈຸດເພັ່ງເລັງຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງກຸ່ມ.
ທ່ານ ໄທເກຣສ ກ່າວວ່າ “ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນການໄດ້ເຫັນການຟ້ອງຮ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນຢາກເຫັນຄົນທຳການປ່ຽນແປງໃນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຖືກຟ້ອງຮ້ອງ. ພວກເຮົາບໍ່ຢາກເຫັນກະແສນິຍົມການຟ້ອງຮ້ອງຂອງຄົນຕຸ້ຍ. ພວກເຮົາຢາກເຫັນກະແສນິຍົມຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າຫາຂອງຄົນຕຸ້ຍ.”
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາກົດໝາຍບາງຄົນເວົ້າວ່າ ກົດໝາຍທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໃນເດືອນແລ້ວນີ້ຈະສະໜອງຊ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກຈຳແນກແບ່ງແຍກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານ ແຊມ ເອສໄຕຣເຊີ ອາຈານສອນກົດໝາຍຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ນິວຢອກ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນຈຸດຫັນປ່ຽນສຳລັບການແບ່ງແຍກຕໍ່ຄົນນ້ຳໜັກເກີນ ແລະ ການແບ່ງແຍກຕໍ່ຄົນເຕ້ຍ. ຕອນນີ້ພວກເຮົາແມ່ນສາມາດໄປຫາແຫຼ່ງການຈຳແນກແບ່ງແຍກທີ່ແທ້ຈິງໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ສະນັ້ນນີ້ແມ່ນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ປະຕິບັດໄດ້. ມັນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນອະດີດ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຫຼາຍລັດຈະຮຽນແບບ ນິວຢອກ ໃນກົດໝາຍນີ້.”
ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິດຽວກັນທີ່ວ່າກົດໝາຍນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດ.
ທ່ານ ໂຈນາທານ ເອັນແຈລ໌, ອາຈານສອນ ແລະ ນັກຂຽນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຫຼຸດຄວາມອ້ວນ. ປັດຈຸບັນນີ້, ຜູ້ໃຫຍ່ ອາເມຣິກັນ 40 ເປີເຊັນ ແມ່ນຖືກລະບຸວ່າເປັນໂຣກອ້ວນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ອາເມຣິກັນເກືອບ 70 ເປີເຊັນແມ່ນຖືກລະບຸວ່າມີນ້ຳໜັກເກີນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກ, ພວກເຮົາຄວນຫຼຸດນ້ຳໜັກ, ການເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳໜັກເກີນງ່າຍກວ່າເກົ່າແມ່ນບໍ່ມີປະໂຫຍດໃນເວລານີ້.”
ໃນຂະນະທີ່ມັນຍາກທີ່ຈະບອກຄວາມໝາຍໄລຍະຍາວຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຄາດວ່າມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມັນຈະກາຍເປັນຂົງເຂດທີ່ຂະຫຍາຍອອກສຳລັບໄອຍະການດ້ານແຮງງານ ໃນຂະນະທີ່ກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະແຜ່ລາມໄປສູ່ລັດອື່ນໆຂອງ ສະຫະລັດ.
New Yorkers are rejoicing over the passing of pioneering legislation that ensures employers cannot refuse to hire individuals based on their weight or height, while also mandating that restaurants and other public venues provide adequate accommodations.
"There's other laws in the country, but this is the biggest city to pass one, and it's the first one that's been passed in quite a few years. So, it's a really important and exciting day for us.”
The impact of the law, which is to take effect November 22nd, offers promise to those who have been affected by such discrimination.
"It’s very, very, joyful. You know, my entire life I've been fat. People have criticized me, and people have thought of me as lesser of a human being. And this bill passing, you know, it's the start of people finally recognizing this is just human beings who deserve the same basic rights as everybody else.”
Tigress Osborn is the chairperson of the National Association to Advance Fat Acceptance, known as NAAFA, and expects the New York City law to have an immediate effect.
“We will see employers paying more attention to inclusive hiring practices, we will see landlords paying more attention to making sure that they are treating all tenants equally, and we will see everybody who manages spaces thinking more about being accountable if their spaces are not accessible.”
Although the law allows for legal action in cases of discrimination based on height or weight, Osborn says that is not the primary focus of the group’s efforts.
“Our goal is not to see more lawsuits. Our goal is actually to see people make changes in their environments, so they don't have to be sued. We don't want to see fat litigiousness be the trend. We want to see fat accessibility be the trend.”
However, some legal experts say the law passed last month will offer a more accessible legal avenue for people who believe they have been discriminated against.
“This is a turning point for discrimination against overweight people and discrimination against short people. We now are able in many cases to go to the actual source of the discrimination, so these are viable lawsuits. They weren't viable in the past, I see a lot of states emulating New York City here.”
Not everyone shares the view that this law is beneficial.
“It's not a helpful message. Americans need help losing weight. Right now, 40% of American adults are classified as obese and almost 70% of American adults are classified as overweight. We need help losing weight, we should lose weight, making it easier to be overweight is not exactly helpful right now.”
While it's hard to tell the long-term implications of the law, experts anticipate that it will likely become a burgeoning field for labor attorneys as similar legislation spreads to other U.S. cities.