ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ໄ​ຂ້​ໝາກ​ແດງ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນເຖິງ​ຫລາຍກວ່າ 460 ລາຍ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ທີ່​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 1991 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ຄົນ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ຫລາຍກວ່າ​ຄິ່ງ​ນຶ່ງ ແມ່ນ​ຢູ່ນິວຢອກ ບ່ອນ​ທີ່​ມີ 21 ຄົນ​ຖືກນອນ​ໂຮງ​ໝໍ, ຊຶ່ງ 5 ຄົນ​ໃນ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ດູແລ​ປິ່ນ​ປົວ​ແບບ​ມໍ​ລະ​ສຸມ. ໃນ​ອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານ ບີ​ລ ເດິ ບ​ລາ​ຊິ​ໂອ (Bill de Blasio), ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນນິວຢອກ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າໄຂ້​ໝາກ​ແດງ​ເປັນ​ສະ​ພາບ​ສຸກ​ເສີນ​ທາງ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແລະ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນຕ້ອງໄດ້ສັກຢາກັນ​ພະ​ຍາດ​ນີ້ ໃນ​ຫລາຍໆ​ພາກ​ຂອງ​ຕົວ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ. Zlatica Hoke, ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ​ ລາຍ​ງານ​ມາ​ວ່າ ຈໍ​ານວນຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ໄຂ້​ໝາກ​ແດງ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 300 ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ປີນີ້, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ. ບົວ​ສະ​ຫວັນ ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ໄຂ້​ໝາກ​ແດງ​ ໄດ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດ​ຂອງຄົນໃນ​ທົ່ວ​ໂລກໄປ ປະ​ມານນຶ່ງ​ແສນ​ຄົນໃນ​ປີ​ນຶ່ໆ. ພະ​ຍາດ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສນີ້ ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄດ້​ງ່າຍໆ ໂດຍ​ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະ​ຍາດ. ແຕ່​ວ່າໃນ​ຊຸມ​ປີ​ໝໍ່ໆມານີ້ ພວກ​ທີ່​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະ​ຍາດໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຜິດໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ. ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ພວກ​ຕ້ານ​ການ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ ຫລື anti-vaxxers, ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ ຖືກ​ມອງວ່າເປັນ​ພວກ​ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍ​ສຳ​ຄັນ​ນັ້ນ ໄດ້​ໃຊ້ເຟັ​ສ​ບຸກ (Facebook) ແລະ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍແບບ​ອື່ນ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ສັກ​ຢາ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໂຣກ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສື່​ສານ ແລະ​ອາ​ລົມ ຫລື ອໍ​ທິ​ສ​ຊັມ ແລະ​ບັນ​ຫາ​ອື່ນໆ ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ.

ທ່ານ ນູ​ເຊມ ຣູ​ບິນ (Nuchem Rubin), ນາຍ​ຄູ​ຢູ່​ເມືອງບຸກ​ລິນ (Brooklyn) ໃນ​ນະ​ຄອນນິວຢອກ ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ: "ເອື້ອຍ​ຂອງ​ຂ້ອຍບອກ​ຂ້ອຍ​ວ່າ ​ໝູ່ຄູ່​ຂອງ​ລາວພາ​ກັນ​ມີ​ບັນ​ຫາ ແລະມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຫລາຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ​ໄດ້​ເລົ່າ​ເລື້ອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສູ່​ຂ້ອຍ​ຟັງ​ວ່າ ລູກ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ ເປັນຫລາຍ…… ແຕ່​ກ່ອນລາວ​ຕອບກັບ​ສື່​ສານ​ກັບ​ຄົນໄດ້​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິດີ​ຢູ່, ແຕ່​ວ່າ ​ເມື່ອ​ລາວ​ໄດ້​ສັກ​ຢາ​ແລ້ວ ລາວບໍ່​ໄດ້​ສື່​ສານ ຕອບ​ກັບຕໍ່​ຄົນ​ຢ່າງແບບ​ທຳ​ມະ​ດາ​ເລີຍ."



​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ​ ມີ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ໄຂ້​ໝາກ​ແດງ​ທີ່ກວມ​ເອົາ ຫລາຍກວ່າ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ທັງ​ໝົດທີ່​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້​.



ທ່ານ ບີ​ລ ເດິ ບ​ລາ​ຊິ​ໂອ (Bill de Blasio), ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນນິວຢອກ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງໄຂ້​ໝາກ​ແດງ​ເປັນ​ສະ​ພາບ​ສຸກ​ເສີນ​ທາງ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ແລະ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້ຜູ້​ຄົນໃນ​ຫລາຍໆ​ພາກ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ດັ່ງ​ກ່າວວ່າ ຕ້ອງສັກ​ຢາກັນ​ພະ​ຍາດນີ້ ໂດຍ​ວາງ​ຄ່າ​ປັບ​ໃໝສູງ​ເຖິງ 1,000 ໂດ​ລາ ຖ້າ​ຫາກໃຜບໍ່​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ນັ້ນ.



ແຕ່​ວ່າ ກຸ່​ມ​ຊາວ​ຢິວທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ແບບດັ້ງ​ເດີມ ໄດ້​ພາ​ກັນຍື່ນ​ຄຳ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງເພື່ອ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ວັນ​ຈັນ, ວັນທີ 15 ເມ​ສາ ທີ່ຜ່ານ​ມານີ້.ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກໄດ້​ຖືກມອບໝາຍ​ໃຫ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການສະ​ກັດ​ກັ້ນເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວ ພ້ອມ​ທັງ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຜິດໆ.

ດ​ຣ. ແອນ​ໂຕ​ນີ ໂຟ​ຈິ (Anthony Fauci) ຈາກສະ​ຖາ​ບັນສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ແຫ່ງຊາດກ່າວ​ວ່າ: "ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ຜູ້​ນຳ​ທາງ​ສາດ​ສະ​ໜາ, ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ຜູ້​ນຳ​ປະ​ຊາ​ຄົມ, ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ພວກນັ້ນ​ເຊື່ອວ່າ ​ເຂົາເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ມັນ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ລູກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ພວກ​ເຂົາຍັງຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່ປະ​ຊາ​ຄົມ ແລະ​ສັງ​ຄົມອີກ​ດ້ວຍ, ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ປົກ​ປ້ອງປະ​ຊາ​ຄົມ ໂດຍ​ການພັດ​ທະ​ນາ​, ດັ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ, ສິ່ງ​ປົກ​ປ້ອງ​ອັນ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ຂອງ​ພູມ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນກຸ່ມ​ນີ້.”

​ໄຂ້​ໝາກ​ແດງເປັນພະ​ຍາດ​ທີ່​ຕິດ​ແປດ​ກັນ​ຫລາຍ​ ແລະ​ສາ​ມາດພາ​ໃຫ້​ເກີດບັນ​ຫາ​ຕາມ​ມາ​ໄລ​ຍະ​ຍາວອີກ ຖ້າ​ຫາກບໍ່​ມີ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ. ເດັກ​ນ້ອຍ ​ນຶ່ງໃນ 10 ຄົນ​ໃດ ທີ່​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ໝາກ​ແດງ ແມ່ນ​ມີຫູ​ອັກ​ເສບ, ນຶ່ງໃນ 20 ຄົນ​ໃດ ແມ່ນເລີ້ມ​ເປັນ ໂຣກ​ປອດບວມ ແລະ ນຶ່ງ​ໃນ 1,000 ຄົນ​ໃດ ແມ່ນມີ​ສະ​ໝອງ​ໄຄ່ພອງ​ຂຶ້ນ. ໃນ​ບາງ​ລາຍກໍ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ເຖິງ​ຊີ​ວິດ. ຂ່າວ​ດີ​ກໍ​ຄືໂຣກໝາ​ກແດງແມ່ນ​ພະ​ຍາດ​ທີ່ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄດ້.

ດ​ຣ. ເຊີ​ລິ​ຕາ ແອມ​ເລີ (Sherlita Amler) ຈາກ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ແພດ ຂອງຄາວ​ຕີແວ​ສ​ທ໌​ແຈັ​ສ​ເຕີ (Westchester) ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ: "ມີ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ສູງ ​ທີ່​ໃຊ້​ໄດ້​ຜົນດີ, ຊຶ່ງຖືກ​ນຳ​ມາໃຊ້ແລ້ວ ໃຊ້​ອີກ ເພື່ອ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ລະ​ບາດລົງ ແລະ​ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ​ກໍສາ​ມາດທີ່​ຈະສະ​ໜອງຢາ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ໝາກ​ແດງ, ໝາກ​ເບີດ ແລະໄຂ້​ອອກ​ຕຸ່ມ ຊຶ່ງ​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ MMR ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ ໂດຍບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ​ຄ່າ."



ນອກ​ນັ້ນ ກໍຍັງມີ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໄຂ້​ໝາກ​ແດງຢູ່​ໃນ​ທະ​ວີບ​ຢູ​ໂຣບ ແລະ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ພ້ອມ​ທັງ​ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ປະ​ເທດໃນ​ທະ​ວີບ​ອາມ​ເຣິ​ກາ​ໃຕ້, ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ແລະ​ເອ​ເຊຍ ອີກ​ດ້ວຍ. ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ປະ​ເທດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ຄວນ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຣກ​ໝາກ​ແດງໄວ້​ແລ້ວ.



ເບິ່​ງວີດິ​ໂອ: ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ເດັກ​ທີ່​ຕ້ານ​ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະ​ຍາດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ ໄຂ້​ໝາກ​ແດງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຮອບ 30 ປີ

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

The number of measles cases in the United States has soared to more than 460, the highest number since 1991. More than half of the cases are in New York, where 21 people had to be hospitalized, five of them in intensive care. Last week, New York City Mayor Bill de Blasio declared measles a public health emergency, and has ordered mandatory vaccination in parts of the city. VOA Zlatica Hoke reports measles cases are up 300 percent worldwide this year, according to the World Health Organization.



Measles kills about 100,000 people a year worldwide. The viral disease is easily preventable by vaccine. But in recent years, opponents of the vaccination have spread misinformation about the vaccine. The so-called anti-vaxxers, once considered fringe, have used Facebook and other social media to convince parents that vaccines cause autism, and other problems for children.



Nuchem Rubin, teacher in Brooklyn, New York:

"A sister of mine told me her friends had problems, difficulties. They actually told me stories that one of their children was very... he was responding normally, but once he got the vaccines, he did not respond normally."



New York City accounts for more than half of all U.S. measles cases that occurred in the past year.



New York City Mayor Bill de Blasio declared measles a public health emergency last week and ordered mandatory vaccination for parts of the city, with a penalty of up to $1,000 for failure to comply.



But an ultra-orthodox Jewish group filed a lawsuit Monday challenging the order.



Health officials are tasked with containing the virus as well as the spread of misinformation.



Dr. Anthony Fauci, National institues of Helath:

" We need the religious leaders, we need the community leaders, to convince those people that they need it to protect not only their own children, but they have a responsibility to the community and to society to help protect the community by developing this umbrella, as I said, of herd immunity."



Measles is a highly infectious disease and can lead to long-term consequences if not treated. One in 10 children with measles gets an ear infection, one in 20 develops pneumonia and one in 1,000, brain swelling. In some cases it is deadly. The good news is that measles is preventable.



Dr. Sherlita Amler, Westchester County Health Commissioner:

"There is a highly effective vaccine that works, that's been used time and time again to stop outbreaks and the Health Department is able to provide the MMR (measles, mumps, and rubella) vaccine to anyone who needs it free of charge."



There are also large outbreaks of measles in Europe and Israel, as well as in some countries in South America, Africa, and Asia. People traveling to those countries should make sure they have been vaccinated.