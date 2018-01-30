ລາຍງານ ສະບັບໃໝ່ ວາດພາບ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍ ສົດໃສ ປານໃດ ຢູ່ ອັຟການິສຖານ

ລາຍງານໃໝ່ ວາດພາບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສົດໃສປານໃດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອັຟການິສຖານເປັນປະເທດທີ່ປອດໄພ ດົນກວ່າ 16 ປີ ຫລັງຈາກສະຫະ
ລັດໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດເອເຊຍໃຕ້ດັ່ງກ່າວລຸນຫລັງທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ
ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ.
ການພົວພັນຂອງສະຫະລັດ ໃນອັຟກາສິນຖານ ບັດນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່
ດົນນານທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດອາເມຣິກັນ ແຕ່ວ່າ ຜູ້ກວດກາພິເສດທົ່ວໄປ ໃການບູລະ
ນະສ້າງສາອັຟການິສຖານຄືນໃໝ່ຫລື SIGAR ກ່າວວ່າ ການ ປະຕິບັດງານທາງທະ
ຫານຂອງກອງທັບສະຫະລັດເມື່ອໄວໆມານີ້ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ເພີ້ມການ
ຄວບຄຸມພົນລະເມືອງຂອງຕົນໄດ້. ລາຍງານກ່າວວ່າພຽງແຕ່ໃນເດືອນຕຸລາ ສະຫະລັດ
ພ້ອມດ້ວຍ ກຳລັງ 11,000 ຄົນ ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດລົງໃສ່ກຳລັງສັດຕູ
653 ເທື່ອ ຄືຫຼາຍເປັນປະວັດການ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະສາມເທົ່າໃນເດືອນ
ຕຸລາ ປີ 2016.
ດ້ວຍການສູ້ລົບທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນລາຍງານກ່າວວ່າ ການບາດເຈັບຂອງສະຫະລັດ ກໍເພີ້ມ
ສູງຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ໂດຍມີທະຫານ 11 ຄົນ ເສຍຊີວິດໃນ 11 ເດືອນທຳອິດຂອງປີກາຍນີ້
ຄືນສອງເທົ່າຂອງຈຳນວນທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນສົງຄາມໃນໄລຍະດຽວກັບ ຂອງປີ 2015
ແລະ 2016.
ອົງການ SIGAR ໃນລາຍງານປະຈຳໄຕຣມາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຕໍ່ລັດຖະສະພາ ກະ
ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າການຊ່ວຍ
ເຫລືອ 8 ພັນ 7 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາຂອງສະຫະລັດ ໃນຄວາມພະຍາຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານຢາ
ເສບຕິດແຕ່ການຜະລິດຢາຝິ່ນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 87 ເປີເຊັນ ໃນປີກາຍນີ້ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ
ແລະດິນທີ່ປູກຢາຝິ່ນ ເພີ້ມຂຶ້ນ 63 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງທັງສອງຢ່າງນີ້ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນສູງເປັນປະ
ຫວັດການ.
ລາຍງານໄດ້ເຕືອນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະອັຟການິສຖານ ທີ່ຮັບເອົາການຄາດ
ໝາຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການພັດທະນາແຫລ່ງບໍ່ແຮ່ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ນຳມາໃຊ້ຢູ່ໃນ
ປະເທດ. ທັງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 500 ລ້ານໂດລາ ຂອງສະຫະລັດ ລາຍ
ງານກ່າວວ່າ ລາຍໄດ້ຈາກບໍ່ແຮ່ພຽງແຕ່ສະໜັບສະໜູນ .3 ເປີເຊັນຂອງງົບປະມານແຫ່ງ
ຊາດອັຟການິສຖານ ທີ່ມີທັງໝົດ 6 ພັນ 5 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ. ລາຍງານກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃດໆໃນອະນາຄົດໂດຍອັຟການິສຖານ ທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນເອົາບໍ່ແຮ່ ຄວນທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມສົງໄສແບບສຸພາບ ຂອງສະຫະລັດ ລະມັດລະວັງ ການສ່ຽງໃນການບໍລິ
ຫານແລະເປັນຫູເປັນຕາ ຕໍ່ຜົນທີ່ຕິດຕາມມາແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ.”
ອົງການ SIGAR ກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນດ້ານບໍ່ແຮ່ຂອງອັຟກາສິນຖານແມ່ນ
ໄດ້ຮັບອຸບປະສັກຈາກ “ສະພາບການຄວາມປອດໄພ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ການປົກຄອງ
ທີ່ອ່ອນແອ ແລະການຂາດໂຄງລ່າງພື້ນຖານ.”
ທ່ານຈອນ ໂຊບໂກ ຜູ້ກວດກາພິເສດທົ່ວໄປ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລາຍງານໄດ້ຕິຕຽນ ກະຊວງ
ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີການເປີ
ເຜີຍຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຢູ່ບັນດາເຂດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃນອັຟການິສ ຖານ ເຊັ່ນວ່າຈຳນວນ
ຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ “ທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ຫລືອິດທິພົນຈາກລັດຖະບານອັຟກາສິນຖານ ຫລືຈາກ
ພວກກະບົດ ຫລືມີການຂັດແຍ້ງຈາກທັງສອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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