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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລາຍງານ ສະບັບໃໝ່ ວາດພາບ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍ ສົດໃສ ປານໃດ ຢູ່ ອັຟການິສຖານ

ທະຫານມາຣິນ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງກຳລັງເຝິກແອບໜ່ວຍກ້າຕາຍ ຂອງທະຫານອັຟການິສຖານ ຢູ່ຖານທັບ ໂຊຣັບ ແຂວງແຮລແມນ ປະເທດອັຟການິສຖານ.

ລາຍ​ງານໃໝ່​ ວາດ​ພາບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສົດໃສປານໃດ ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍ​າມຂອງສະຫະລັດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້​ອັຟກາ​ນິສຖານເປັນປະເທດທີ່ປອດໄພ ດົນ​ກວ່າ 16 ປີ ຫລັງ​ຈາກ​ສະຫະ
ລັດ​ໄດ້​ບຸກເຂົ້າໄປໃນປະ​ເທດເອ​ເຊຍ​ໃຕ້ດັ່ງກ່າວລຸນຫລັງ​ທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ
ໃນວັນ​ທີ 11 ກັນຍາ.

ການພົວພັນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ ໃນ​ອັ​ຟກາສິ​ນຖານ ບັດ​ນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ ທີ່
ດົນ​ນານ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ແຕ່​ວ່າ ຜູ້​ກວດກາ​ພິ​ເສດ​ທົ່ວ​ໄປ ​ໃການບູລະ
ນະສ້າງສາອັຟກາ​ນິສຖານ​ຄືນ​ໃໝ່ຫລື SIGAR ກ່າວ​ວ່າ ການ ປະຕິບັດງານທາງທະ
ຫານ​ຂອງ​ກອງທັບ​ສະຫະລັດເມື່ອໄວໆມານີ້ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ເພີ້​ມການ
​ຄວບຄຸມ​ພົນລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນໄດ້. ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ​ພຽງ​ແຕ່ໃນ​ເດືອນ​ຕຸລາ ສະຫະລັດ
ພ້​ອມດ້ວຍ ກຳລັງ 11,000 ຄົນ ​ໃນ​ອັ​ຟກາ​ນິສຖານ ​ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດລົງໃສ່ກຳລັງ​ສັດ​ຕູ
653 ເທື່ອ ຄືຫຼາຍ​ເປັນ​ປະວັດ​ການ​ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2012 ​ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ​ສາມ​ເທົ່າໃນ​ເດືອນ​
ຕຸລາ ປີ 2016.

ດ້ວຍການສູ້ລົບທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນລາຍ​ງານກ່າວ​ວ່າ ການບາ​ດ​ເຈັບ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ກໍເພີ້ມ
ສູງ​ຂຶ້ນ​ເຊັ່ນ​ກັນ ໂດຍມີທະຫານ 11 ຄົນ​ ເສຍ​ຊີວິດ​ໃນ 11 ​ເດືອນ​ທຳ​ອິດຂອງ​ປີກາຍ​ນີ້
ຄືນ​ສອງ​ເທົ່າຂອງຈຳນວນທີ່​ເສຍ​ຊີວິດຢູ່​ໃນ​ສົງຄາມ​ໃນ​ໄລຍະ​ດຽວ​ກັບ​ ຂອງ​ປີ 2015 ​
ແລະ 2016.

ອົງການ SIGAR ​ໃນ​ລາຍງານປະຈຳໄຕຣ​ມາດໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ຕໍ່​ລັດຖະສະພາ ກະ
ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ກ່າວ​ວ່າ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າການ​ຊ່ວຍ​
ເຫລືອ​ 8 ພັນ 7 ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາຂອງ​ສະຫະລັດ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາ​ຍາມຕໍ່​ຕ້ານ​ຢາ​
ເສບ​ຕິດແຕ່ການຜະລິດຢາ​ຝິ່ນໄດ້​ເພີ້​ມຂຶ້ນ 87 ​ເປີ​ເຊັນ​ ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ​ຢູ່​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ
​ແລະ​ດິນ​ທີ່​ປູກຢາຝິ່ນ ເພີ້ມຂຶ້ນ 63 ​ເປີ​ເຊັນ ຊຶ່ງທັງ​ສອງ​ຢ່າງນີ້ ໄດ້​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ສູງ​ເປັນ​ປະ
ຫວັດການ.

ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ເຕືອນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ທີ່​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ຄາດ
ໝາຍ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຈິງ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ແຫ​ລ່ງບໍ່​ແຮ່​ ທີ່​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​
ປະ​ເທດ. ​ທັງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ​ 500 ​ລ້ານໂດ​ລາ ຂອງ​ສະຫະລັດ ລາຍ​
ງານ​ກ່າວ​ວ່າ​ ລາຍ​ໄດ້​ຈາກບໍ່​ແຮ່ພຽງ​ແຕ່ສະໜັບສະໜູນ .3 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງງົບປະມານແຫ່ງ
​ຊາດອັ​ຟກາ​ນິສຖານ ທີ່ມີທັງໝົດ 6 ພັນ 5 ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ. ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃດໆ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ໂດຍ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ທີ່​ຈະຂຸດຄົ້ນ​ເອົາ​ບໍ່​ແຮ່ ຄວນ​ທີ່ຈະໄດ້​ພົບກັບຄວາມສົງໄສແບບສຸພາບ ຂອງ​ສະຫະລັດ ລະມັດລະວັງ ການສ່ຽງ​ໃນ​ການ​ບໍລິ
ຫານແລະ​ເປັນ​ຫູ​ເປັນຕາ ​ຕໍ່​ຜົນທີ່ຕິດຕາມມາແບບ​ບໍ່​ຕັ້ງ​ໃຈ​.”

ອົງການ SIGAR ກ່າວ​ວ່າ ຄວາ​ມພະຍາຍາມໃນດ້ານ​ບໍ່​ແຮ່ຂອງ​ອັ​ຟກາສິ​ນຖານ​ແມ່ນ
ໄດ້ຮັບອຸບປະສັກຈາກ “ສະພາບ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ການ​ປົກຄອງ
​ທີ່​ອ່ອນ​ແອ ​ແລະ​ການ​ຂາດ​ໂຄ​ງລ່າງພື້ນຖານ.”

ທ່ານ​ຈອນ ​ໂຊບໂກ ຜູ້​ກວດກາ​ພິ​ເສ​ດທົ່ວ​ໄປ ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່​ລາຍ​ງານໄດ້​ຕິ​ຕຽນ ​ກະຊວງ​
ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດສະຫະລັດ ທີ່​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຫ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້ມູນ​ທີ່​ມີການ​ເປີ​
​ເຜີຍ​ຢູ່ແລ້ວ​ນັ້ນ ​ຢູ່​ບັນດາ​ເຂດທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງໃນ​ອັຟກາ​ນິສ ຖານ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ​ຈຳນວນ​
ຄົນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ “ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ ​ຫລື​ອິດ​ທິພົນ​ຈາກ​ລັດຖະບານ​ອັຟກາສິ​ນຖານ ຫລືຈາກ
​ພວກ​ກະບົດ ຫລື​ມີການຂັດແຍ້ງຈາກ​ທັງ​ສອງ.

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