ອົງການສັນຊາດ ແລະ ບໍລິການຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ ຫຼື USCIS ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຕໍ່ເວລາອີກ 360 ວັນຢ່າງອັດຕະໂນມັດສຳລັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂໍຕໍ່ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ ທ່າມກາງການຄ້າງຄ້ າໃນເວລາການດຳເນີນການ.
ແຈ້ງການໃໝ່ດັ່ງກ່າວຈະຂະຫຍາຍການຕໍ່ເວລາ 180 ວັນທີ່ອົງການ USCIS ໄດ້ປະກາດ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ. ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ຈະປ້ອງກັນຄົນເຂົ້າເມືອງປະມານ 260,000 ຄົນຈາກການສູນເສຍໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ 18 ເດືອນຂ້າງໜ້າ. ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວມີເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອສຳລະສະສາງຜູ້ສະໝັກທີ່ລໍຖ້າໃນແຖວ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງອົງການນັ້ນ.
ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ USCIS ທ່ານ ເອີ ເອມ ຈາດດູ (Ur M Jaddou) ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນສັນຊາດສະຫະລັດທີ່ວ່ານັ້ນ ມີຄວາມສາມາດສຳລັບການຕໍ່ເວລາອັດຕະໂນມັດ. ເປັນໂອກາດທີ່ຈະຮັກສາວຽກງານໄວ້ຄືເກົ່າ ແລະ ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ຫຼີກລ້ຽງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບຜູ້ຈ້າງງານ ສະຫະລັດ.”
ການຕໍ່ເວລາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ມີເຈຕະນາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານມີຄວາມໝັ້ນຄົງສຳລັບຜູ້ຈ້າງງານ ສະຫະລັດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ລໍຖ້າການອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຜູ້ທີ່ມີວຽກ ແລະ ກຳລັງເຮັດວຽກໃນ ສະຫະລັດ.
ອົງການ USCIS ແມ່ນອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ເອກະສານຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະເທດ. ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບການຄ້າງຄາຕ່າງໆ, ເຊິ່ງແມ່ນບັນຫາທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໂດຍໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ການຂາດແຄນງົບປະມານ.
ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້ ທ່ານຈາດດູ ກ່າວຕໍ່ເຈ່ຳໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການວ່າ ອົງການ USCIS ມີພວກເຂົ້າເມືອງທີ່ພວມລໍຖ້າຢູ່ 8 ລ້ານ 5 ແສນກໍລະນີ ຮວມທັງພວກທີ່ຂໍບັດຂຽວ ແລະໂອນສັນ ຊາດເປັນສະຫະລັດ.
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) announced Tuesday that it would automatically extend for 360 days the work permits of immigrants who applied to renew their work authorization amid the current backlog in processing times.
The new notice expands on the 180-day extension USCIS announced in November. It is expected to prevent about 260,000 immigrants from losing their work permits in the next 18 months. It will also give the agency extra time to clear applicants waiting in line, the agency said in a statement.
"This temporary rule will provide those noncitizens otherwise eligible for the automatic extension an opportunity to maintain employment and provide critical support for their families while avoiding further disruption for U.S. employers," USCIS Director Ur M. Jaddou said in a statement.
The extension, which takes effect Wednesday, aims to stabilize operations for U.S. employers and help people with pending employment authorizations who have a job and are working in the U.S.
USCIS is the agency in charge of handling the nation's immigration paperwork. In recent years, it has struggled with backlogs, an issue made worse by the COVID-19 pandemic and budget shortfalls.
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