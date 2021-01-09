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ແອປໂຄວິດ-19 ຊ່ວຍໃຫ້ຈັດການພື້ນທີ່ ໃນອາຄານທີ່ແອອັດ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ ການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ

ແອປແຜນທີ່ຊ່ວຍຈັດການພື້ນທີ່ໃນ ອາຄານເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມແອອັດ ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້
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ແອປແຜນທີ່ຊ່ວຍຈັດການພື້ນທີ່ໃນ ອາຄານເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມແອອັດ ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້

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ລິງໂດຍກົງ

ແອປແຜນທີ່ຊ່ວຍຈັດການພື້ນທີ່ໃນອາຄານເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມແອອັດ ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້.

ຂະນະທີ່ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາກຳລັງຄຸກຄາມຢູ່ນີ້, ບໍລິສັດ, ສະຖານທີ່ ສວດມົນພາວະນາ ແລະທີ່ພັກອາໄສຂອງຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ກຳລັງຫັນໜ້າໄປຫາແອັບຈັດສັນພື້ນທີ່ເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ໃນອາຄານທີ່ປອດໄພກວ່າທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄໍາຊີ້ນໍາ ໃນການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ Julie Taboh ມີລາຍງານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບແອັປຈັດການພື້ນທີ່ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ມັນເປັນບັນຫາທີ່ທຸລະກິດ, ໂບດແລະສະຖານທີ່ຢູ່ໃນອາຄານອື່ນໆ ຫລາຍແຫ່ງ ກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ໂດຍທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແກ່ຍາວອອກໄປ, ຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອເອົາຄົນມາຢູ່ຮ່ວມກັນ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ ແລະຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ.

ບັນດານັກພັດທະນາໂປແກຼມ ຫລືແອັປ ຈັດສັນພື້ນທີ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ແມັບຕິຊຽນ (Maptician) ໄດ້ອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຄືນໃໝ່ ໂດຍ ຄໍານຶງເຖິງສິ່ງທ້າທາຍອັນນັ້ນຢູ່ໃນໃຈ…

ທ່ານ ນິກ ຢູເຣັກຄ໌ (Nick Eurek) ເປັນປະທານ ແລະຫົວໜ້າສະຖາປະນິກອອກ ແບບ ແອັປແມັບຕິຊຽນ (Maptician).
ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype ດັ່ງນີ້:
"ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພວກເຮົາສ້າງມັນຂຶ້ນມາໃຫ້ເປັນເວທີໃຊ້ສໍາລັບການວິເຄາະພື້ນທີ່ ສຳລັບບັນດາຫົວໜ້າບໍລິຫານການເງິນ ຫລື CFO, ສຳລັບຜູ້ຈັດການທັງຫລາຍ - ຜູ້ຄົນທີ່ຕ້ອງການຮູ້ວ່າ ແມ່ນໃຜຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ, ພວກເຂົາກຳລັງໃຊ້ພື້ນທີ່ຫຼາຍປານໃດ, ໃຜກຳລັງເຂົ້າມາ ແລະໃຜກຳລັງອອກໄປ, ແລະຜູ້ຄົນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດ.”
ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄວຣັສໂຄໂຣນາກໍໄດ້ເຂົ້າມາ.

ທ່ານ ຢູເຣັກຄ໌ (Eurek) ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ:
"ເມື່ອໂຣກລະບາດໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ຫລຽວເບິ່ງລອບໆຂ້າງຢ່າງຄັກ ແນ່ ແລະເວົ້າວ່າ, ‘ນີ້ແມ່ນໂອກາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ມີຜົນກະທົບຫລາຍກວ່ານີ້ໜ້ອຍນຶ່ງ’ ...ເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຮົາຈະສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຈຸດ ປະສົງເດີມນັ້ນ ໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປຫາສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ອັນນີ້ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຫລາຍ. "

ເຄື່ອງມືຈັດສັນພື້ນທີ່ເຫລົ່ານັ້ນ ປະກອບມີຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນ 3 ຢ່າງ ທີ່ທຸກຄົນ ຊອກຫາ.

ທ່ານນາງ ລີຊ ບຣາວ (Liz Brown) ເປັນຮອງປະທານດ້ານການຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ສຳລັບບໍລິສັດໄບຣທຣີ (Brightree), ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໄອທີດ້ານຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ໃຊ້ບ່ອນເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄວ້ໃນອິນເຕີແນັດ ຫລື cloud ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນແອັດແລນຕາ, ລັດຈໍເຈຍ.

ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"ນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນການກຳນົດຕາຕະລາງເວລາ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະກຳນົດຄວາມສາມາດບັນຈຸຂອງຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 25 ຄົນໄດ້... "

ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:
“ …ສະນັ້ນ ໂດຍໃຊ້ພາກສ່ວນການຈັດຕາຕະລາງຢູ່ໃນແອັປ ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງນັ້ນໄດ້. ການຢູ່ຫ່າງກັນ - ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ມີໄລຍະ ຫ່າງກັນຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນຢ່າງໜ້ອຍຫົກຟຸດ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼືຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມ. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ ຕິດຕາມທາວຫາຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ.”

ທ່ານນາງ ຊີນດີ ຄູນຫາ (Cindy Cunha) [[Koon-ah]] ເປັນຜູ້ອຳນວຍການດ້ານພອນສະຫວັນ ແລະວັດທະນະທຳ ທີ່ເບຣນຊາກຄ໌ (Brainshark), ຊຶ່ງ ເປັນບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງວອລທາມ (Waltham) ລັດແມັຊຊາຈູແຊັສ. ທ່ານນາງເປັນຜູ້ໃນແອັປແມັບຕິຊຽນ (Maptician) ຜູ້ນຶ່ງ.

ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"Maptician ສາມາດສະໜອງລະບົບ ໃຫ້ພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາກັບມາຫ້ອງການໄດ້ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຢາກມາເຮັດວຽກ ... .. ຊຶ່ງພວກເຮົາສາມາດຈັດສັນບ່ອນນັ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້ານັ່ງຢູ່, ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຍັງຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງໂຄວິດອີກ ເຊັ່ນວ່າການສືບທາວ ຫາຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາ ອີ່ຫລີ."

ສຳລັບທ່ານຢູເຣັກຄ໌ (Eurek) ແລ້ວ, ການຫັນເອົາໂປແກຼມຊັອຟແວໄປເປັນ ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນຍາມວິກິດການ, ແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເພິ່ງພໍໃຈ.

ທ່ານ ຢູເຣັກຄ໌ (Eurek) ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ສຳລັບໂສກນາດຕະກໍາທັງຫລາຍທັງປວງຂອງປີ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າງຶດງໍ້ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:

As the coronavirus rages on, companies, houses of worship and homeless shelters are turning to space management apps to create safer indoor spaces in compliance with COVID-19 guidelines. VOA’s Julie Taboh has more.

It’s a problem many businesses, churches and other indoor venues are facing: With COVID-19 dragging out, how to bring people together in a safe and welcoming environment.
Developers of a space management application called Maptician have redesigned their product with that challenge in mind…

Nick Eurek is the president and chief architect of Maptician. He spoke with VOA via Skype:

“We originally built it to be a space analytics platform for CFOs, for managers -- people who needed to know who was in the space, how much space were they taking, who's coming and who was going, and how much it was costing people.”

And then came the coronavirus.

Nick Eurek, Maptician App Developer:
“When the pandemic started, we really took a look around and said, ‘Here's our opportunity to do something a little bit more impactful..The tools we’d built for the original purpose transferred very, very well to this new environment.”

Those space management tools include three key features everyone was looking for.

Liz Brown is vice president of customer satisfaction for Brightree, a cloud-based healthcare IT company based in Atlanta, Georgia. She spoke with VOA via Skype.))

Liz Brown, Brightree, Maptician App User:
“One of them is scheduling, so we set a capacity of our office of a maximum of 25……so using the scheduling portion of the app we're able to reach that. Physical distancing -- we want to make sure that there's at least six feet apart from every employee when they're in their workstation or in a conference room. And then contact tracing.”

Cindy Cunha [[Koon-ah]] is director of talent & culture at Brainshark, a technology company based in Waltham, Massachusetts. She spoke with VOA via Skype.

Cindy Cunha, Brainshark, Maptician App User:
“Maptician was able to provide us a system to allow our employees to come back to the office if they wanted to work…… where we could manage the seats they were sitting in, but they also have COVID safety features like contact tracing and spacing, which is really what we were looking for.”

For Eurek, turning his software program into something that can help in the crisis, is a fulfilling accomplishment.
Nick Eurek, Maptician App Developer

“For all the tragedy of the year, it's been an amazing thing to be part of the solution out there.”

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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