ອົງການ NATO ປະຕິຍານທີ່ຈະຊ່ວຍຊາວ ຢູເຄຣນ ໃຫ້ຢູ່ລອດໃນລະດູໜາວ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ປະກາດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍ ຢູເຄຣນ ຮັບມືກັບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ຖືກທຳລາຍ ໃນການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ, ໃນຂະນະທີ່ ກີຢິບ ກຽມພ້ອມສຳລັບການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ. ການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຂອງອົງການ NATO ໃນປະເທດ ໂຣມາເນຍ ທີ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ໃຫ້ຢູ່ລອດໃນລະດູໜາວ. ນັກຂ່າວການທູດອະວຸໂສວີໂອເອ ຊິນດີ ເຊນ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ດ້ວຍລະດູໜາວຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າຈຸດແຂງເປັນນ້ຳກ້ອນໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງປະເທດນັ້ນ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳລາຍ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພາກສ່ວນພະລັງງານຂອງ ຢູເຄຣນ 40 ເປີເຊັນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນບໍ່ມີອາຍຮ້ອນ, ໄຟຟ້າ ຫຼື ນ້ຳໃຊ້.
ຢູ່ກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງອົງການ NATO ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາໃນນະຄອນຫຼວງ ບູຄາເຣັສ, ປະເທດ ໂຣມາເນຍ, ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ລະດູໜາວເປັນອາວຸດຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ແມ່ນກຳລັງປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນ ຢູເຄຣນ. ລາວແມ່ນກຳລັງຕອບໂຕ້ດ້ວຍຄວາມໂຫດຮ້າຍກວ່າເກົ່າ, ໂຈມຕີພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຍແກັສ, ສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະກີດກັນນ້ຳ, ໄຟຟ້າ, ແສງໄຟ ແລະ ອາຍຮ້ອນຈາກປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ດິມິໂຕຣ ຄູເລບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເວລາທີ່ພວກເຮົາມີໝໍ້ແປງໄຟ ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ພວກເຮົາສາມາດນຳເອົາລະບົບຂອງພວກເຮົາ, ສາຍໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາ ກັບຄືນມາ ແລະ ສະໜອງສະພາບການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຕໍ່ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະກີດກັ້ນເຂົາເຈົ້າຈາກມັນ.”
ທ່ານ ຄູເລບາ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງອົງການ NATO ໃຫ້ສະໜອງອາວຸດປ້ອງກັນທາງອາກາດເພີ່ມເຕີມຢ່າງວ່ອງໄວ ສະນັ້ນ ຢູເຄຣນ ຈຶ່ງສາມາດທຳລາຍວົງຈອນທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນການທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ຣັດເຊຍ, ຢູເຄຣນ ໄດ້ສ້ອມແປງມັນ ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳລາຍມັນອີກ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພົນລະເຮືອນ ຢູເຄຣນ.
ໃນການຢືນຄຽງຂ້າງຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ໂຣມາເນຍ ນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດອົງການ NATO ຂອງເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກຍັບຢັ້ງໂດຍການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍ ໄດ້ປ່ຽນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງທະເລດຳໃຫ້ເປັນເຂດສົງຄາມ. ພວກເຮົາເຫັນລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກຈາກກຳປັ່ນລົບຍິງເຂົ້າມາໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆຂອງ ຢູເຄຣນ. ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ, ແນ່ນອນ, ໄດ້ກີດກັ້ນທ່າເຮືອ ຢູເຄຣນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເກີດວິກິດການຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍປີ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະໜອງເງິນ ຫຼາຍກວ່າ 53 ລ້ານໂດລາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ກ່ຽວກັບ ສາຍໄຟຟ້າ, ນອກຈາກເງິນຫຼາຍກວ່າ 55 ລ້ານໂດລາໃນການສະໜັບສະໜູນພະລັງງານສຸກເສີນສຳລັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນຳເອົາພະລັງງານ ແລະ ອາຍຮ້ອນກັບຄືນມາ.
With winter approaching in Ukraine and below-freezing temperatures in many parts of the country, Russia has destroyed or damaged 40 percent of Ukraine’s energy sector, leaving millions without heat, electricity or water.
At a NATO foreign ministers meeting on Tuesday in Bucharest, Romania, focused on helping Ukraine, Secretary-General Jens Stoltenberg accused Russian President Vladimir Putin of using winter as a weapon against the people of Ukraine.
“President Putin is failing in Ukraine. He is responding with more brutality, attacking gas infrastructure, power lines, and trying to deprive the Ukrainians of water, electricity, light and heating."
Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba agreed.
"When we have transformers and generators, we can restore our system, our energy grid, and provide people with decent living conditions which President Putin is trying to deprive them of. "
Kuleba also called on NATO to provide more air defense weapons quickly so Ukraine can break the vicious cycle of Russia destroying infrastructure, Ukraine repairing it and Russia destroying it again. Russia denies it is targeting Ukrainian civilians.
Standing beside his Romanian counterpart, U.S. Secretary of State Antony Blinken said the United States and its NATO allies will not be deterred by Russia’s aggression.
“Russia's turned parts of the Black Sea into a war zone. We see missiles from warships coming into Ukrainian cities and towns. Russian forces, of course, block Ukrainian ports, causing what has been the worst food security crisis in years.”
The U.S. announced Tuesday that it is providing Ukraine with more than 53 million dollars in electricity grid assistance, in addition to more than 55 million dollars in emergency energy sector support for generators to help restore power and heat.