ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ ເພີ່ມທະວີການສະໜັບສະ ໜຸນທາງທະຫານຕໍ່ຢູເຄຣນ ໂດຍອ້າງເຖິງປະເທດອື່ນທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງການບໍ່ໃຫ້ສະໜອງອາວຸດແກ່ປະເທດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ຫຼັງຈາກມີການຮຸກຮານ ຂອງຣັດເຊຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ທ່ານສໂຕລເທັນເບີກ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງໂຊລ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຢຸດແວ່ທໍາອິດຂອງທ່ານໃນການເດີນທາງ ທີ່ຈະລວມມີຍີ່ປຸ່ນ ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບປະເທດພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ ໃນການປະເຊີນຫນ້າກັບສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ແລະການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກັບຈີນ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ທີ່ສະຖາບັນເຊ (Chey) ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນສູງ ໃນນະຄອນຫວງໂຊລນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຂອບໃຈເກົາຫຼີໃຕ້ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ແມ່ນສິ່ງເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ແຕ່ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໂດຍກ່າວເພີ່ມວ່າ “ມີຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ” ສຳລັບລູກປືນ. ຣັດເຊຍເອີ້ນການບຸກລຸກ ດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນ "ການປະຕິບັດງານພິເສດ."
ທ່ານກ່າວວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫລືອແລະກ້າວໄປເຖິງບັນຫາສະເພາະເຈາະຈົງໃນການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການທະຫານ. "ໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້, ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈສໍາລັບທ່ານ ທີ່ຈະເຮັດ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເວົ້າວ່າ ພັນທະມິດຂອງເນໂຕ້ ຫຼາຍປະເທດທີ່ມີນະໂຍບາຍບໍ່ສົ່ງອາວຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຈັກເທື່ອນັ້ນ ກໍໄດ້ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍນັ້ນແລ້ວດຽວນີ້."
ໃນການພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ, ທ່ານສໂຕລເທັນເບີກໄດ້ໃຫ້ ເຫດຜົນວ່າ ເຫດການຕ່າງໆໃນຢູໂຣບ ແລະອາເມຣິກາເໜືອ ມີການພົວພັນກັນກັບ ຂົງເຂດອື່ນ ແລະ ປະເທດພັນທະມິດຢາກຊ່ວຍຄວບຄຸມໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງໂລກໂດຍການ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເອເຊຍ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສຳຄັນໃນການສະໜອງລົດຖັງ, ເຮືອບິນ ແລະອາວຸດອື່ນໆ ຫຼາຍຮ້ອຍອັນ ໃຫ້ແກ່ປະເທດໂປແລນຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງເນໂຕ້ ນັບແຕ່ສົງຄາມໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້, ທ່ານຢູນ ຊຸກ ຢອລ (Yoon Suk Yeol) ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍຂອງປະເທດຕົນ ຕ້ານການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ປະເທດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ສໂຕລເທັນເບີກກ່າວວ່າ ປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນເຢຍຣະມັນ, ສະວີເດັນ, ແລະນໍເວ ແມ່ນມີນະໂຍບາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ແຕ່ກໍໄດ້ປ່ຽນແປງມັນແລ້ວ.
"ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ລະບອບຜະເດັດການ ແລະລະບອບກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຊະນະແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ການອາວຸດ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງ," ທ່ານກ່າວເຊັ່ນນີ້ ໂດຍໝາຍເຖິງຢູເຄຣນ.
ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ” ທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຣັດເຊຍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນສົງຄາມຄັ້ງນີ້ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບຊາວຢູເຄຣນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຮົາຍັງຕ້ອງຫລີກລ້ຽງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຜິດພາດ ໄປຍັງບັນດາຜູ້ນຳຜະເດັດການ, ລວມທັງຢູ່ໃນປັກກິ່ງວ່າ ພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຕົນຢາກໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ.