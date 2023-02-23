ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມພັນທະມິດໄດ້ພົບເຫັນ “ຮ່ອງຮອຍບາງຢ່າງ” ທີ່ຈີນອາດຈະພວມວາງແຜນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຣັດເຊຍໃນການເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະຮຽກຮ້ອງຢ່າງແຂງຂັນໃຫ້ປັກກິ່ງ ລະເວັ້ນຈາກອັນທີ່ຈະເປັນການລະເມີດ ຕໍ່ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ ໃນການໃຫ້ສຳພາດເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມພັນທະມິດເນໂຕ້ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນພັກຝ່າຍໃນສົງຄາມ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຢູເຄຣນ “ດົນນານເທົ່າທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່.”
ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງຊັດແຈ້ງບໍ່ຍອມຕ້ອງຕິການຮຸກຮານຂອງຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການກ່າວອ້າງຂອງມົສກູທີ່ວ່າ ຄວນມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ສະຫະລັດແລະອົງການເນໂຕ້ ທີ່ໄດ້ທ້າທາຍເກາະຜິດກັບວັງເຄຣັມລິນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນໄດ້ກ່າວວ່າ ການພົວພັນໃດໆກໍຕາມຂອງຈີນໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດສົງຄາມຂອງວັງເຄຣັມລິນ ຈະປະສົບກັບ “ບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
WARSAW, Poland (AP) — NATO’s chief says the military alliance has seen “some signs” that China may be planning to support Russia in its war in Ukraine, and strongly urged Beijing to desist from what would be a violation of international law. NATO Secretary General Jens Stoltenberg also told The Associated Press in an interview Wednesday that the alliance, while not a party to the war, will support Ukraine “for as long as it takes.” China has pointedly refused to criticize the invasion of Ukraine while echoing Moscow’s claim the U.S. and NATO were to blame for provoking the Kremlin. U.S. Secretary of State Antony Blinken has said any Chinese involvement in the Kremlin’s war effort would be a “serious problem.”