ອົງການ NASA ເປີດໂຕ ຈະຫຼວດໄປຍັງດວງຈັນທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ຂອງສະຫະລັດ ສຳລັບການຍິງຂຶ້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ລະບົບການສົ່ງຈະຫຼວດຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດໄປຍັງດວງຈັນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອົງ ການ ນາຊາ (NASA) ໂດຍຕິດຕັ້ງຢູ່ປາຍດ້ວຍຍານແຄັບຊູລຂອງນັກບິນອະວະກາດ ທີ່ໝຸນອອກໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະເລີ້ມການເຄື່ອນຍ້າຍ ຢ່າງຊ້າໆຫຼາຍຊົ່ວໂມງໄປຖານປ່ອຍຂອງມັນ ໃນຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ອນໜ້າການເປີດໂຕທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫລານ ໃນການທົດລອງການບິນ ທ້າຍເດືອນນີ້.
ຈະຫຼວດທີ່ມີຄວາມສູງ 98 ແມັດ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນພາລະກິດທຳອິດ ໄປຍັງອະວະກາດ ໂດຍປາດສະຈາກມະນຸດໃດໆເລີຍນັ້ນ ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ. ມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ຂອງການສາທິດການເດີນທາງໄປຍັງດວງຈັນ ທີ່ໄດ້ເລື່ອນອອກໄປເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ໃນໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ Artemis ຂອງອົງການນາຊາ ຊຶ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ທີ່ຈະສົ່ງມະນຸດກັບຄືນໄປຍັງພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ ເພື່ອເປັນການຝຶກຊ້ອມສຳລັບ ພາລະກິດໄປຍັງດາວອັງຄານ ໃນອະນາຄົດ.
ໂຄງການລະບົບສົ່ງໄປຍັງອະວະກາດ ຊຶ່ງໂບອິ້ງ ເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນການພັດທະ ນາໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ມີກຳນົດຈະນຳອອກມາຈາກຕຶກປະກອບຂອງ ອົງການນາຊາ ຢູ່ທີ່ສູນອະວະກາດເຄັນເນດີ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ເວລາ ປະມານ 9 ໂມງແລງຕາມເວລາຢູ່ກ້ຳຕາເວັນອອກໃນວັນອັງຄານ ແລະໄດ້ເລີ້ມເຄື່ອນຕົວໄປ ຍັງຖານປ່ອຍໄລຍະ 6 ກິໂລແມັດ. ການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຕ່ຳກວ່າ 1.6 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງນີ້ ເປັນການເປີດໂຕທີ່ໃຊ້ເວລາປະມານ 11 ຊົ່ວໂມງ.
ຕັ້ງຢູ່ເທິງຈະຫຼວດນັ້ນ ແມ່ນຍານອະວະກາດ ຫຼືແຄັບຊູລ ຂອງນັກບິນອະວະ ກາດທີ່ເອີ້ນວ່າ ອໍຣຽນ (Orion) ຂອງນາຊາ ຊຶ່ງເປັນຄືຫ້ອງທີ່ແຍກອອກຈາກຍານອະວະກາດ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດ ລັອກຮີດ ມາຕິນ ຄໍໂປເຣສັນ ແອລເມັມທີ ເອັນ (Lockheed Martin Corp LMT.N.) ມັນໄດ້ຖືກອອກ ແບບ ເພື່ອແຍກຕົວອອກຈາກຈະຫຼວດໃນອະວະກາດ ທີ່ບັນທຸກເອົາມະນຸດໄປສູ່ ບໍລິເວນດວງຈັນ ແລະນັດພົບກັບຍານອະວະກາດລຳນຶ່ງຕ່າງຫາກ ທີ່ຈະຮັບເອົາ ນັກບິນອະວະກາດທັງຫຼາຍລົງໄປຍັງພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ.