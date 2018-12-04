ຍານອະວະກາດ ຂອງ ອົງການ ນາຊາ ເດີນທາງໄປຮອດ ດາວເກົ່າແກ່ ເບັນນູ ແລ້ວ

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຮາະເຫີນໄລ່ຕິດຕາມມາໄດ້ ສອງປີແລ້ວ ຍານອະວະການຂອງ ອົງການ
ການບິນ ແລະ ອະວະກາດ ຫຼື NASA ກໍສາມາດໄລ່ທັນເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ນັ້ນກໍຄື
ດາວນ້ອຍທີ່ເກົ່າແກ່ ຊື່ວ່າ ເບັນນູ (Bennu).
“ພວກເຮົາໄດ້ໄປຮອດແລ້ວ” ທ່ານ ດອນເຕ ລໍເຣຕຕາ ຜູ້ສືບສວນຫຼັກ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ກ່າວໄປໃນທວີເຕີ ເມື່ອຍານອະວະກາດ ໂອຊີຣິສ-ເຣັກສ໌ (Osiris-Rex) ໄດ້ໄປພົບ
ກັບດາວນ້ອຍ Bennu ນັ້ນ.
ຮຸ່ນຍົນຄົ້ນຄວ້າ ຈະເຂົ້າໄປໃນວົງໂຄຈອນອ້ອມດາວ Bennu ໃນວັນທີ 31 ທັນວານນີ້.
ສ່ວນ ຍານອະວະກາດ ໂອຊີຣິສ-ເຣັກສ໌ ຊື່ນີ້ແມ່ນຫຍໍ້ມາຈາກ Origin ຈຸດກຳເນີດ,
Spectral Interpretation ການແປຄື້ນຄວາມຖີ່ Resource Identification ການ
ລະບຸແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ Security-Regolith Explorer ການຂຸດຄົ້ນນຳເອົາ
ດິນຈາກພື້ນພິວຂອງດາວ ນັ້ນ ແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມເທື່ອທຳອິດຂອງອົງການ
ນາຊາ ທີ່ຈະນຳເອົາຕົວຢ່າງຕ່າງໆ ມາຈາກດາວດັ່ງກ່າວ.
ຍານອະວະກາດນີ້ ຈະບິນຕິດຕາມຫຼັງ ດາວເບັນນູ ເປັນເວລານຶ່ງປີ ກ່ອນທີ່ຈະຕັກເອົາ
ຫີນແຫ່ ແລະ ຝຸ່ນ ກັບຄືນມາໂລກໃນປີ 2023.
ຍານອະວະກາດ ໂອຊີຣິສ-ເຣັກສ໌ ຄາດກັນວ່າ ຈະເກັບກຳເອົາຕົວຢ່າງໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ
60 ກຣາມ ຈາກດາວເບັນນູ ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ມັນ ກາຍເປັນຍານຂົນສົ່ງ ສິ່ງນອກຈັກ
ກະວານ ທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕັ້ງແຕ່ພວກນັກອະວະການຂອງອາໂປໂລ ໄດ້ນຳຄືນມາໂລກ
ຫີນຈາກດວງເດືອນ ໃນທ້າຍຊ່ວງປີ 1960 ແລະ ຕົ້ນຊ່ວງປີ 1970.
ພວກນັກວິທະຍາສາດ ກຳລັງກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຢາກຈະສຶກສາເບິ່ງທາດຕ່າງໆຂອງດາວ
ວ່າ ຈະເປັນໄປໄດ້ບໍ່ວ່າ ຈະມີຮ່ອງຮອຍບອກເຖິງການເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງລະບົບສຸລິຍະ
ຈັກກະວານ.
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