ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຄີຍໄຝ່ຝັນຢາກເປັນນັກບິນອາວະກາດແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ ເມື່ອໃຫຍ່
ຂຶ້ນມາກໍໄດ້ຄອງຄອຍຖ້າໂອກາດດ້ວຍໃຈຈົດຈໍ່ ທີ່ຈະໄດ້ຫລຽວເບິ່ງໂລກອັນເຫຼື້ອມໆ
ຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ເທິງອະວະກາດ. ດຽວນີ້ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໜ້າເຫລືອເຊື່ອ,
ອົງການນາຊາຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕົກລົງອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ໃຊ້ເວລາຢູ່
ໃນສະຖານີອາລະກາດນາໆຊາດໄດ້ແລ້ວ. ແຕ່ວ່າ ມັນກໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຖືກເລີຍ.
ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ Kevin Enochs ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ
ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫລາຍນັ້ນ, ອົງການນາຊາຂອງ
ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດຂ່າວໃຫຍ່ລະດັບໂລກອັນນີ້.
ທ່ານ Jeff Dewitt,ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນຂອງອົງການນາຊາ (NASA) ກ່າວວ່າ:
“ອົງການນາຊາແມ່ນໄດ້ເປີດສະຖານີອະວະກາດສາກົນໃຫ້ມີໂອກາດທາງດ້ານ
ການຄ້າ ແລະທຳການຕະຫຼາດໂຄສະນະໃຫ້ຄົນຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດເຫລົ່ານີ້
ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດແບບນີ້ມາກ່ອນ. ພວກເຮົາກຳລັງປະກາດ
ໃຫ້ນັກອະວະກາດສ່ວນບຸກຄົນ ສາມາດໄປຢ້ຽມສະຖານີອະວະກາດສາກົນ
ໂດຍໃຊ້ຍານອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ ແລະໃຫ້ພວກບໍລິສັດເຮັດກິດຈະກຳ
ຕ່າງໆ ທາງການຄ້າຢູ່ທີ່ສະຖານີອະວະກາດສາກົນເພື່ອຫາຜົນກຳໄລໄດ້.
ໃນໄລຍະໃດນຶ່ງຂອງປີ 2020 ຈະມາເຖິງນີ້ອົງການນາຊາຄາດຫວັງວ່າ ຈະເລີ້ມ
ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກບິນອະວະກາດທີ່ເປັນສ່ວນບຸກຄົນສອງທ່ານຕໍ່ປີທີ່ຈະຖືກ ເອົາບິນ
ຈາກໂລກມະນຸດຂຶ້ນໄປ ແລະໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ມື້ ຢູ່ໃນຍານອາວະກາດ
ເພື່ອຢ້ຽມຊົມສະຖານີອະວະກາດສາກົນຫລື ISS.
ມັນຈະເປັນການປະຢັດເງິນໄດ້ຫລາຍສຳລັບອົງການນາຊາ, ແຕ່ວ່າ ມັນຈະຕ້ອງ
ໃຊ້ເງິນຈຳນວນເປັນລ້ານໆໂດລາ ສຳລັບນັກບິນອາວະກາດທີ່ມີຄວາມປາດຖະໜາ
ຢາກເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ທ່ານ Jeff Dewitt ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ “ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າໄປຮອດສະຖານີອະວະກາດ
ສາກົນແລ້ວ, ມັນຈະຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບສະຖານີດັ່ງກ່າວ…ມັນແບບວ່າ…
ຖ້າຫາກທ່ານຄິດເບິ່ງລາຄາແລ້ວ ແລະທ່ານບວກມັນເຂົ້າເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ,
ມັນກໍຈະເປັນປະມານ 35 ພັນໂດລາຕໍ່ຄືນ ສຳລັບນັກບິນອາວະກາດ ຄົນນຶ່ງ ແຕ່ວ່າ
ມັນບໍ່ໄດ້ມີການສະສົມຄະແນນເພື່ອເອົາລາງວັນ ຄືກັນກັບໂຮງແຮມ Hilton ຫຼື
Marriott ເລີຍ.”
ນອກເໜືອໄປຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແຕ່ລະຄືນແລ້ວ, ນັກບິນອາວະກາດມີຄວາມປາດ
ຖະນານັ້ນ ຍັງຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ບໍລິສັດໂບອິ້ງແລະ Space X, ຊຶ່ງເປັນສອງບໍລິສັດທີ່ຈະ
ອະນຸຍາດສະໜອງພາຫະນະໃຫ້ຄົນຂີ່ໄປຫາ ISS ອີກດ້ວຍ ແລະ ການເຮັດແນວນັ້ນ
ກໍອາດຈະຍິ່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ້ມສູງຂຶ້ນອີກ.
ທ່ານ Jeff Dewitt ກ່າວຕໍ່ວ່າ “ການຂີ່ຍານຂຶ້ນໄປຮອດທີ່ນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ທ່ານຊາບ ຢູ່ດຽວນີ້,
ພວກເຮົາຈ່າຍປະມານ 80 ລ້ານໂດລາຕໍ່ນຶ່ງບ່ອນນັ່ງ ສຳລັບ ນັກບິນອາວະກາດຂອງ
ພວກເຮົາເພື່ອເດີນທາງໄປທີ່ນັ້ນ. ຖ້າຫາກທ່ານຄິດສະເລ່ຍແລ້ວ ໂຄງການຂອງ
ນັກບິນທາງການຄ້າ, ລາຄາຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນແມ່ນຫຼຸດລົງມາຫາປະມານ 58 ລ້ານ
ໂດລາ ຕໍ່ບ່ອນນັ່ງ. ສະນັ້ນ ໃນທາງທິດສະດີແລ້ວ, ນັກບິນອາວະກາດເອກກະຊົນ,
ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າ ລາຄາກໍຄົງຢູ່ປະມານລະດັບນັ້ນຫລະ.”
ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີເງິນ ແລະຮູ້ສຶກຢາກຈະເຮັດເຊັ່ນນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ກວດກາ
ເລື້ອງສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດສົມຄວນກ່ອນ.
ແຕ່ອົງການນາຊາເວົ້າວ່າ, ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ພວກບໍລິສັດເອກກະຊົນ ແລະຜູ້ຄົນບິນໄປ
ເຖິງອະວະກາດ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເລີ້ມຊອກຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
ອະວະກາດເພີ້ມຂຶ້ນໄປອີກ.
ທ່ານ Bill Gerstenmaier ຈາກຫ້ອງການຊອກຄົ້ນຫາແລະດຳເນີນການຂອງອົງ
ການນາຊາກ່າວວ່າ “ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອົງການນາຊາແມ່ນກຳລັງຈະປ່ອຍ
ແລະຢາກເບິ່ງວ່າພາກເອກກະຊົນສາມາດທີ່ຄວບຄຸມວົງໂຄຈອນອະວະກາດຢູ່
ເບື້ອງລຸ່ມໄດ້ຫລືບໍ່ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ແລະນັ້ນຄືວິໄສທັດທີ່ກວ້າງໄກຂອງພວກເຮົາ
ທີ່ຈະກ້າວໄປໃນຕໍ່ໜ້າ.”
ໂຄງການທັງຫຼາຍ ເຊັ່ນການເອົາມະນຸດກັບຄືນໄປຍັງດວງເດືອນ ພາຍໃນປີ 2024 ແລະຈາກນັ້ນກໍໄປຍັງດາວພະອັງຄານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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