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ວັນອັງຄານ, 30 ສິງຫາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອົງການ NASA ເລື່ອນກໍານົດເວລາ ໃນການປ່ອຍຍານອະວະກາດ ເນື່ອງຈາກບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບເຊື້ອໄຟ

ປະຊາຊົນທີ່ພາກັນໄປເບິ່ງຊົມ ອອກຈາກ Brewer Bridge ລຸນຫຼັງການເລື່ອນ​ເວ​ລາ​ໃນ​ກາ​ນປ່ອຍຍານອະວະກາດ Artemis ໃນຂັ້ນທີ 1 ເພື່ອບິນໄປອ້ອມຮອບດວງເດືອນ ຢູ່ທີ່ສູນກາງອະວະກາດເຄັນເນດີ, ເມື່ອວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022, ໃນເມືອງຕີຕັສວີລ, ລັດຟລໍຣິດາ.

ອົງການອະວະກາດ ຫຼື NASA ຂອງສະຫະລັດ, ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ໄດ້ເລື່ອນແຜນທີ່ຈະປ່ອຍຈະຫຼວດຊະ​ນິດໃໝ່​ ​ແລະ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດອອກແບບມາ ເພື່ອສົ່ງນັກບິນອະວະກາດ ໃຫ້ສາມາດກັບຄືນໄປດວງເດືອນອີກຄັ້ງ ລຸນຫຼັງທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບ ບັນຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຊື້ອໄຟ ແລະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດໃຫ້ຈະ​ຫຼວດມີອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນລົງໃນລະດັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ອນທີ່ຍານດັ່ງກ່າວຈະຖືກປ່ອຍ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ.

ຖ້າບັນຫາດັ່ງກ່າວຫາກແກ້ໄຂໄດ້, ​ອົງ​ການ NASA ອາດຈະພາຍາຍາມທຳການປ່ອຍອີກຄັ້ງ​ນຶ່ງ ໃນວັນສຸກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

“ພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວ ຈົນກວ່າມັນຈະຖືກຕ້ອງ,” ທ່ານບີລ ເນລສັນ (Bill Nelson) ຜູ້ບໍລິຫານງານຂອງອົງການ NASA ກ່າວເຖິງສາເຫດຂອງການເລື່ອນກໍານົດເວລາ. “ພວກເຈົ້າບໍ່ສາມາດໄປໄດ້, ມັນມີກໍານົດທີ່ແນ່ນອນ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງເຄື່ອງຍົນ ທີ່ຊັບຊ້ອນ, ຕົວຢ່າງຂອງລະບົບທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ, ແລະທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດງານ”

“ແລະພວກເຈົ້າກໍບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໄຕ້ທຽນ ຈົນກວ່າວ່າ​ມັນມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະໄຕ້ໄດ້,” ທ່ານ ເນລສັນ ກ່າວ. “ພວກເຂົາຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ, ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະບິນ.”

ແຟ້ມຮູບ-ຍານອະວະກາດ Artemis I ສໍາລັບບິນໄປອ້ອມຮອບດວງເດືອນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໄດ້ຈັດກຽມຢູ່ທີ່ຖານປ່ອຍຍານອະວະກາດ ໃນສູນກາງອະວະກາດເຄັນເນດີ, ເມືອງ ເຄັບ ຄານາເວີ (Cape Canaveral), ລັດຟລໍຣິດາ, ເມື່ອວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022.
ແຟ້ມຮູບ-ຍານອະວະກາດ Artemis I ສໍາລັບບິນໄປອ້ອມຮອບດວງເດືອນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໄດ້ຈັດກຽມຢູ່ທີ່ຖານປ່ອຍຍານອະວະກາດ ໃນສູນກາງອະວະກາດເຄັນເນດີ, ເມືອງ ເຄັບ ຄານາເວີ (Cape Canaveral), ລັດຟລໍຣິດາ, ເມື່ອວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022.

ວິສະວະກອນຂອງອົງການ NASA ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ນຶ່ງໃນຈະ​ຫຼວດທີ່ເປັນໂຕຂັບດັນເຢັນລົງ ມາຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້, ຂະບວນການດັ່ງກ່າວທີ່ເປັນໂຕຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ໄຮໂດຣເຈັນແຫຼວ ຢູ່ໃນລະດັບອຸນຫະພູມລົບ 217 ອົງ ສາເຊລຊຽດໄປທົ່ວເຄື່ອງຈັກ. ບັນດານັກວິສະວະກອນພະຍາຍາມສ້ອມແປງເປັນເວລາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

ທີມຂອງອົງການ NASA, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຈັດການກັບຄວາມຫຼ້າຊ້າເນື່ອງຈາກສະພາບຂອງພາຍຸລະດູຮ້ອນທີ່ພັດຜ່ານບໍລິເວນສະຖານີປ່ອຍຍານອະວະກາດໃນລັດຟລໍຣິດາ ທີ່ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ພ້ອມທັງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງເຊື້ອໄຟໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານຕ່າງໆ.

ການທົດລອງດັ່ງກ່າວລວມມີລະບົບຈະຫຼວດອະວະກາດ, ເປັນລະ​ບົບທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງເປັນຍານໂອຣຽນ ທີ່ບໍ່ມີນັກບິນອະວະກາດ ຢູ່ໃນຖ້ຽວບິນນີ້. ຍານໂອຣຽນ ມີກໍານົດທີ່ຈະບິນໄປອ້ອມຮອບດວງເດືອນ ແລ້ວກັບຄືມມາໂລກຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍໃຊ້ເວລາ ໃນການເດີນ ທາງທັງໝົດ 6 ອາທິດ.

ຖ້າຫາກປະສົບຄວາມສໍາເລັດ, ອົງການ NASA ມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງນັກບິນອະວະ ກາດ ບິນໄປ​ອ້ອມດວງເດືອນ ປະມານປີ 2024 ແລະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ ລົງໄປໜ້າດວງເດືອນ ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2025.

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