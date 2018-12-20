ປະຫວັດດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອປາກົດຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນບັນຫາ
ຫລ້າສຸດ ທີ່ແບ່ງແຍກເຮັດໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ແລະພຽງຢາງບໍ່ລົງລອຍກັນໄດ້, ໃນຂະນະທີ່
ການພົບປະເຈລະຈາດ້ານການປົດອາວຸດນີວເຄລຍຖືກຢຸດສະງັກລົງ.
ໂດຍທີ່ມັກຖືກປະນາມວ່າ ມີປະຫວັດດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ຂີ້ຮ້າຍກວ່າໝູ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ
ອີງຕາມບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2017 ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດເອີ້ນການ
ລະເມີດຕ່າງໆນັ້ນວ່າ "ຮ້າຍກາດຫລາຍ" ນັ້ນ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຕຳໜິດັ່ງ
ກ່າວ ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າເປັນແຜນການທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລະບອບການເມືອງຂອງຕົນ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາສິດທິມະນຸດມາເວົ້າກັບ
ທ່ານກິມ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ສິງກະໂປ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ແລະ
ເວົ້າວ່າທ່ານກິມຕອບ "ໄດ້ດີຫລາຍ." ແຕ່ວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ຖືກຕຳໜິວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງ
ດ້ານສິດທິມະນຸດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫລງການຮ່ວມ ທີ່ເຊັນໂດຍຜູ້ນຳທັງ
ສອງທ່ານຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງອັນຫລ້າສຸດແມ່ນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການວາງມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະ
ຫະລັດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປຸກລະດົມ "ໃຫ້ມີການກົດດັນສຸດຂີດ" ທີ່ອອກແບບມາ ເພື່ອ
ພັກດັນໃຫ້ພຽງຢາງ ກ້າວໄປສູ່ການປົດອາວຸດນີວເຄລຍ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫລີເໜືອເວົ້າວ່າ “ຕົນຈະສະກັດກັ້ນເສັ້ນທາງເພື່ອກ້າວ
ໄປສູ່ການປົດອາວຸດນີວເຄລຍຢູ່ແຫລມເກົາຫລີໄວ້ຢ່າງຕະຫຼອດການ" ຖ້າຫາກວ່າສະ
ຫະລັດເພີ້ມທະວີການປຸກລະດົມດ້ານສິດທິມະນຸດ ຕ້ານກັບປະເທດຂອງຕົນ ແລະທຳ
ການລົງໂທດໜັກຂຶ້ນ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ມັນຈະ "ເປັນການຄິດໄລ່ທີ່ຜິດພາດທີ່ສຸດ" ທີ່ຄິດວ່າ ການປຸກ
ລະດົມແບບນັ້ນ ຈະພາໃຫ້ມີການປົດອາວຸດນີວເຄລຍ.
ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ອອກໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ພາຍຫລັງທີ່ກະຊວງການເງິນ
ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດເອົາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງເກົາຫລີເໜືອສາມຄົນ ຊຶ່ງລວມທັງຜູ້ຊ່ວຍ
ຂັ້ນສູງຜູ້ນຶ່ງ ຂອງທ່ານກິມ ຈົງ ອືນ, ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ສົງໄສວ່າ ທຳການລະເມີດ
ສິດທິມະນຸດ ແລະທຳການສິ້ງຊອມຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນ ເຂົ້າໃສ່ໃນ
ບັນຊີດຳ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີຂັ້ນສູງສາມຄົນ ບໍ່ໃຫ້ພົວພັນວຽກງານກັບໃຜຢູ່
ໃນສະຫະລັດ ແລະກໍໄດ້ກັກຊັບສິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ພາຍໃນສະຫະລັດນັ້ນໄວ້.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິ
ສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ປະນາມ "ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງເປັນລະບົບ, ແຜ່ຫລາຍ ແລະທີ່
ຮ້າຍແຮງ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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