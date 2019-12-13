ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ, ທີ່ປຶກສາຂອງລັດຖະບານມຽນມາ ໄດ້ກ່າວຄຳຖະແຫລງຢູ່ສານຍຸຕິທຳສາກົນໃນນະຄອນເຮກ, ປະເທດເນເທີແລນໃນອາທິດນີ້, ອະດີດຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານນາງກໍໄດ້ຈ້ອງເບິ່ງດ້ວຍຄວາມຜິດຫວັງ ເພາະຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລດັ່ງກ່າວ ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເວົ້າວ່າ ທະຫານຂອງາ ລັດຖະບານມຽນມາທຳການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຕໍ່ປະຊາຊົນມຸສລິມໂຣຮິງຢາໃນປະເທດນັ້ນ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມດ້ານໄອຍະການເວົ້າວ່າ ການປະທຳຂອງທະຫານແມ່ນເພື່ອຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແລະຄົນທີ່ຕຳໜິທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ຫລາຍຄົນເວົາວ່າ ທ່ານນາງກໍມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຢູ່ສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງໃນການກະທຳ ທີ່ໄດ້ມີການປາບປາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ມຸສລິມທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ມີປະຊາຊົນປະມານສາມແສນປາຍຄົນໄດ້ພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດໄປນັ້ນ.
ພວກກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການສືບຕໍ່ກັກຂັງຊາວໂຣຮິງຢາຢູ່ທົ່ວປະເທດມຽນມາໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ເດີນທາງແບບຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານ ຈອນ ຄວີນລີ (John Quinley) III ຈາກກຸ່ມ Fortify Rights ທີ່ເປັນກຸ່ມປຸກລະດົມໃຫ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເວົ້າວ່າ "ຊາວໂຣຮິງຢາບໍ່ໄດ້ຮັບເສລີພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ໃນມໍ່ໆ ມານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ບັນທຶກກ່ຽວກັບການໃຊ້ແຮງງານຊາວໂຣຮິງຢາແບບຖືກບີບບັງຄັບ ແລະ ການຖືກຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ເປັນສັນຊາດ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ສານຍຸຕິທຳສາກົນ ຄວນຈະອອກມາດຕະການທີ່ເປັນຂໍ້ກຳນົດຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການປາບປາມການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ສິ້ນສຸດລົງ.”
ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ, ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການກ່າວຫາຕໍ່ ທະຫານຂອງລັດຖະບານມຽນມາທີ່ເວົ້າວ່າໄດ້ທຳການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຕໍ່ຊາວມຸສລິມ ໂຣຮິງຢາ ພາຍຫລັງທີ່ປະເທດ ແກມເບຍໄດ້ຍື່ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ມຽນມາ ສານສານຍຸຕິທຳສາກົນໃນນະຄອນເຮກ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ການກະທຳຂອງທະຫານແມ່ນຖືກຕ້ອງຊອບທຳ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.
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