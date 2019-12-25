ມຽນມາ ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນກາງ ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີການເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການອຽງເຂົ້າຫາມະຫາອຳນາດຕ່າງປະເທດຫຼາຍໂພດ, ແຕ່ວິກິການດ້ານການເມືອງທີ່ກຳລັງວົນວຽນຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງຜັກດັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຫາ ຈີນ ດັ່ງກັບສິ່ງກັນກະແທກຕໍ່ການທຳຮ້າຍຂອງສາກົນ.
ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດຕາເວັນຕົກເວົ້າວ່າ ປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ແຕ່ກຳລັງພັດທະນາຍ່າງວ່ອງໄວໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະກວາດລ້າງຊາວມຸສລິມ ໂຣຮິງຢາ ຢູ່ໃກ້ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ບັງກລາແດັສ. ຜູ້ນຳຂອງ ມຽນມາ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວຫຼາຍວັນກ່ອນໄປຂຶ້ນສານອາຍາສາກົນໃນວັນທີ 11 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.
ມຽນມາ ໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ຕໍ່ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍມຸສລິມ ໂຣຮິງຢາ ໃນລັດ ຣາໄຄນ໌.
ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການໜູນຫຼັງ ມຽນມາ ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເວລາທີ່ປະເທດຖືກປົກຄອງໂດຍລັດຖະບານທະຫານກ່ອນປີ 2011. ຈີນ ແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບການວິພາກວິຈານຈາກສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການກົດຂີ່ປະຊາຊົນຊາວ ວີເກີ ຜູ້ທີ່ຄັດຄ້ານການອາໄສຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງ ປັກກິ່ງ ນັ້ນ.
ທ່ານ ທິຕິນັນ ພົງສຸດທິຣັກ, ອາຈານສອນລັດຖະສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ ໃນປະເທດ ໄທ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ມຽນມາ ຈຶ່ງຢາກພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຈາກ ຈີນ, ເພາະວ່າ ມຽນມາ ແມ່ນກຳລັງໂດດດ່ຽວ ແລະ ຖືກປະຖິ້ມຈາກປະຊາຄົມສາກົນ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ໂຣຮິງຢາ ໃນລັດ ຣາໄຄນ໌. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ບັນຫາ ໂຣຮິງຢາ ນີ້ ຕອນນີ້ແມ່ນສາເຫດດຽວຂອງການຂາດຄວາມເຊື່ອຖືຂອງ ມຽນມາ ໃນສາກົນ.
ການເປັນໜີ້ບຸນຄຸນ ຈີນ ຫຼາຍຂຶ້ນຂອງ ມຽນມາ ຈະເປັນການແຈ້ງເຕືອນຕໍ່ ອິນເດຍ ແລະ ກຸ່ມຂອງບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງຢາກຍັບຢັ້ງອິດທິພົນ ຈີນ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກວ້າງຂວາງ.
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