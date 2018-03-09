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ເຈົ້າໜ້າທີ່​ ​ສ​ປຊ ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ ​ສາກົນ ສືບຕໍ່ ກົດ​ດັນ ມຽນມາ

ອົບພະຍົບຊາວ​ໂຣຮິງຢາຢືນລຽນແຖວ ເພື່ອເອົາສະບຽງ ຊ່ວຍເຫລືອ ຢູ່ສູນອົບພະຍົບ ກູຕູປາລອງ (Kutupalong) ໃນ​ເຂດບາ​ຊາຄອກ​ສ໌ (Cox) ຢູ່​ບັງ​ກລາ​​ແດັສ ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ, 2018.

ເຈົ້າໜ້າທີ່​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ຂັ້ນສູງ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດທ່ານ​ນຶ່ງ ກໍາລັງ
​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະຊາ​ຄົມ​ສາກົນສືບຕໍ່ສ້າງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນຕໍ່ລັດຖະບານ​ມຽນມາ
​ເພື່ອ​ຢັບຢັ້ງການ​ກະທໍາທີ່​ໂຫດຮ້າຍ​ປ່າ​ເຖື່ອນຕໍ່ຊາວ​ມຸສລິ​ມ​ໂຣຮິງ​ຢາ ​ແລະ
ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກແກ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ຂອງ​
ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້.

ທ່ານ ​ແອນ​ດຣູ ກີລ​ມົວ (Andrew Gilmour) ຜູ້​ຊ່ວຍ​ເລຂາ​ທິການ​ໃຫຍ່​ສະຫະ​
ປະຊາ​ຊາດ ດ້ານ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ
​ນີ້ວ່າ "ມັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ຢູ່​ແລ້ວ​ວ່າ ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນຈາກ​ສາ
ກົນຕໍ່​ລັດຖະບານ​ມຽນມາຕໍ່​ໄປ ​ເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ກໍາລັງ​ທະຫານຂອງ​ປະ​ເທດ​
ນັ້ນ ກະທໍາ​ໃນ​ສິ່ງທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກໍາລັງ​ປະຕິບັດໄປ​ຢູ່​ນີ້. ແລະ​ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ບໍ່​ແມ່ນ
​ແຕ່ເປັນ​ຄໍາ​ເວົ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະພາບ​ການດີ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ພວກອົບ​ພະຍົບ
ດັ່ງກ່າວ ສາມາດ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້ຈິງ."

ທ່ານ ​ກີລ​ມົວ (Gilmour) ຫາກໍ່ກັບ​ຈາກ​ການ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເຂດບາ​ຊາຂ​ອງ​ເມືອງ
ຄອກ​ສ໌ (Cox) ຢູ່​ບັງ​ກລາແດັສ ບ່ອນທີ່​ອົບ​ພະຍົບຊາວ​ມຸສລິ​ມ​ໂຣຮິງ​ຢາ ​ເກືອ​ບ
ຮອດ 1 ລ້ານ​ຄົນອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນສູນ ທີ່​ກາຍ​ເປັນ​ສູນ​ອົບ​ພະຍົບທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ
​ເປັນເວລາ 4 ມື້​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້.

ຊາວໂຣຮິງ​ຢາປະມານ 700,000 ຄົນ​ໄດ້​ຫລົບໜີຈາກ​ມຽນມາ​ນັບ​ແຕ່ ວັນ​ທີ 25
​ເດືອນ​ສິງຫາ ປີ​ກາຍ​ນີ້ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ໂຣຮິງ​ຢາ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ ກໍາລັງ​
ຮັກສາ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ຂອງ​ລັດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດການ​ໂຕ້​ຕອບ​ຄືນ​ດ້ວຍການ​ໃຊ້​ກໍາລັງ
​ທະ​ຫານ ທີ່​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ເວົ້າວ່າ​ໄດ້​ດໍາ​ເນີນ​ໄປ​ແບບ​ມີ​ການຈັດຕັ້ງ​ເປັນ​ລະບົບ
ແລະ​ມີ​ການ​ປະສານ​ງານ​ກັນ​ດີ ​ແລະ​ເປັນ "ຕົວຢ່າງ​ໃນປຶ້ມ​ຕໍາລາ" ຂອງ​ການຂ້າ
ລ້າງ​ເຊື້ອຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ.

ພວກ​ທີ່​ລອດ​ຊີວິດ​ໄປ ​ແລະ​ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ​ມີ​ຄວາມ​ເຈັບ​ແຄ້ນ​ແໜ້ນ​ໃຈຕໍ່ການ
​ເຂັ່ນ​ຄ້າ​ ​ແລະ​ຂົ່ມຂືນຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາຂອງທະຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມສະຫງົບ ​ໃນ​ເວລາ
​ທີ່​ທະຫານ​ເຫລົ່ານັ້ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ທັບ​ມ້າງ ​ແລະ​ຈູ​ດ​ເຜົາ​ບ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢູ່​ໃນ​ລັດ
ຣາໄຄນ໌ ຢູ່​ພາກ​ເໜືອຂອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ. ຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາ​ເປັນ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ
​ໃນ​ຫລາຍໆ ກຸ່ມ​ຢູ່​ໃນ​ມຽນມ້າ ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ມີ​ຄົນ​ນັບຖື​ສາດສະໜາພຸດ​ເປັນ​ສ່ວນ​
ໃຫຍ່​ນັ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ມອງ​ວ່າ​ເປັນ​ພວກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ຍ້ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຈາກ
​ບັງ​ກລາແດັສ​ ​ແລະ​ຖືກ​ປະຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໃຫ້​ເປັນ​ຄົນ​ມີສັນຊາດຢູ່​ໃນ​ມຽນມາ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​
ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າສ່ວນ​ຫລາຍ​ແມ່ນ​ສາມາດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ
​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຫລາຍ​ຮຸ່ນ​ຄົນ​ແລ້ວ.

ກ່ານ​ກີລມົວ ຍັງ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ ຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາ ທີ່​ບໍ່ຫລົບໜີ ​ແລະ​ຍັງ​ຄ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ລັດຣາ
​ໄຄ​ນ໌ນັ້ນ ດຽວນີ້ກໍາລັງ​ຖືກ​ກັ້ນການບໍ່ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ອາຫານກິນ. ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ "ມັນ​ເປັນ
​ການ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ອົດຫິວ." "​ແລະ​ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ການກໍ່ອາ​ຊະ​ຍາ​ກໍາ ຕໍ່ມະນຸດຊາດ​ອີກ​ດ້ວຍ."

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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