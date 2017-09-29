ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ António Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ "ການດໍາເນີນການຢ່າງວອ່ງໄວ" ເພື່ອຍຸດຕິສະພາບການທີ່ນັບມື້ນັບຊຸດໂຊມ ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງມຽນມາ ທີ່ມີປະຊາຊົນເຄິ່ງລ້ານຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ໄດ້ຫລົບໜີເຂົ້າໄປຍັງບັງກລາແດັສ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ທ່ານ Guterres ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ເປີດເຜີຍວ່າ "ສະພາບການໄດ້ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເປັນສະພາບສຸກເສີນດ້ານອົບພະຍົບທີ່ມີການຂະຫຍາຍໂຕໄວທີ່ສຸດຂອງໂລກ; ເຊິ່ງເປັນສະພາບມະນຸດສະທໍາ ແລະສິດທິມະນຸດ ບໍ່ດີຫລາຍ."
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວແບບປິດລັບສາມຄັ້ງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແຕ່ວ່າຢູ່ກອງປະຊຸມ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາມຽນມາຢ່າງເປີດເຜີຍ.
ທ່ານ Guterres ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸດຕິການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ; ບໍ່ໃຫ້ກີດຂວາງ ການເຂົ້າໄປໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ; ແລະໃຫ້ພວກອົບພະຍົບກັບຄືນໄປຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງປອດໄພ ແລະດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.
ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ "ປາກົດວ່າມີຮູບການຂອງການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ທໍາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບຢ່າງເລິກເຊິງ ແລະຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງພວກຊົນເຜົ່າໜີ ຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕາມມາ."
ທັງທ່ານ Guterres ແລະຂ້າຫລວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງອອກມາວ່າ ສິ່ງທີ່ກໍາລັງເກີດຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ນັ້ນ ແມ່ນການກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຍັງກ່າວອີກວ່າ ບັນຫາຫລັກແມ່ນ ການບໍ່ມີປະເທດຢູ່ຂອງຊາວໂຣຮິງຢາທີ່ຍືດເຍື້ອມາແຕ່ດົນແລ້ວ ແລະການຈໍາແນກເຊື້ອຊາດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ການຂາດປະເທດຂອງຕົນນັ້ນ. ທ່ານ Guterres ເວົ້າວ່າ "ຊາວມຸສລິມຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ຄວນໄດ້ຮັບສັນຊາດ."
ຊາວໂຣຮິງຢາ ແມ່ນນຶ່ງໃນພວກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍຫລາຍໆກຸ່ມ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຖືສາສະໜາພຸດແຫ່ງນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຖືວ່າເປັນພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານມາຈາກບັງກລາແດັສຍ້ອນເຫດຜົນທາງເສດຖະກິດ ແລະຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບສັນຊາດ ແມ່ນແຕ່ວ່າ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ ມາໄດ້ຫລາຍຮຸ່ນຄົນແລ້ວກໍຕາມ.
ສະພາກາແດງ Red Crescent Society ທີ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການລະດົມທຶນ 13 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ສູນອົບພະຍົບຂອງພວກທີ່ມາຈາກລັດຣາໄຄນ໌ຢູ່ໃນເຂດ Bazar ຂອງເມືອງ Cox ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດບັງກລາແດັສ ເຕືອນວ່າສູນອົບພະຍົບດັ່ງກ່າວ ອາດຈະຢູ່ໃນສະພາບສ່ຽງຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.
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