ລັດຖະບານເງົາຂອງມຽນມາ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ນີ້, ສະແດງຄວາມຍິນດີໃນວັນຈັນມື້ນີ້ຕໍ່ການຍົກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານ, ທ່ານມິນ ອອງ ແລັງ (Min Aung Hlaing) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບພາກພື້ນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະກ່າວວ່າ ມັນຄວນ ຈະເປັນຕົວແທນທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ຝ່າຍຄ້ານຍັງກ່າວວ່າ ຕົນຈະຮັບການເຊື້ອເຊີນ ໃຫ້ຕົວແທນມຽນມາ ທີ່ເປັນຜູ້ອື່ນທີ່ມີຄວາມເປັນກາງຢ່າງແທ້ຈິງໄປແທນຕາມການຕັດສິນໃຈໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຫລື ອາຊຽນ.
ອາຊຽນຈະເຊື້ອເຊີນຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນຝ່າຍການເມືອງ ຈາກມຽນມາໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໃນວັນທີ 26-28 ຕຸລານີ້ ຊຶ່ງເປັນການປະຕິເສດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຕໍ່ຜູ້ນຳທະຫານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການກໍ່ລັດຖະປະຫານໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ໃນວັນທີ 1 ກຸມ ພາຜ່ານມາ.
ລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ຫລື NUG ຂອງຝ່າຍຄ້ານ ເຊິ່ງຝ່າຍທະຫານບໍ່ຍອມຮັບວ່າ ເປັນລັດຖະບານທີ່ຖືກກົດໝາຍນັ້ນ ກ່າວວ່າ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຈາກຝ່າຍການເມືອງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ ຈະຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານທະຫານທີ່ປອມຕົວເຂົ້າໄປ.
"ອາຊຽນບໍ່ໃຫ້ທ່ານມິນອອງ ແລັງ (Min Aung Hlaing) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ, ແຕ່ພວກເຮົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ພວກເຮົາວ່າເປັນຕົວແທນທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ດຣ. ຊາຊາ (Sasa) ໂຄສົກຂອງ NUG.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ກ້າຫານແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສໍາລັບກຸ່ມປະເທດທີ່ລົງຄະແນນດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະສັນກັນ, ເຊິ່ງມີປະເພນີທີ່ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍທີ່ແນໃສ່ການມີສ່ວນກ່ຽວພັນ ແລະບໍ່ມີການແຊກແຊງກັນ.
ບຣູໄນ, ທີ່ປັດຈຸບັນເປັນປະທານຂອງກຸ່ມອາຊຽນ, ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໂດຍອ້າງເຖິງການຂາດຄວາມຄືບໜ້າໃນການເດີນຕາມແຜນທີ່ເສັ້ນທາງ ທີ່ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ຕົກລົງກັບອາຊຽນໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ເພື່ອຟື້ນຟູ ສັນຕິພາບໃນມຽນມານັ້ນ.
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