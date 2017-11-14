ກອງທັບມຽນມາ ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ ກໍ່ກຳທຳເຂັນ ຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາ

ລາຍງານຂອງກອງທັບມຽນມາ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຄາດກັນວ່າ ລັດຖະ
ມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານ Rex Tillerson ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນັ້ນ
ກ່າວວ່າ ການສືບສວນພາຍໃນພົບວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທະຫານ ຂອງຕົນໄດ້ລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຕໍ່ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງນາໆຊາດ ໄດ້ພາກັນປະນາມຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ລາຍ ງານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ທີ່ມີສຳນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ກ່າວປະນາມວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມໂດຍກອງທັບມຽນມາ
ທີ່ຈະ “ລ້າງຄວາມຜິດ” ໃນອັນທີ່ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເວົ້າວ່າຮວມທັງການສັງຫານ
ໝູ່ ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ການປຸ້ນສະດົມ ແລະການຈູດຢ້າວເຜົາເຮືອນ.
ມີການກ່າວຫາວ່າ ກອງທັບມຽນມາໄດ້ທຳການປຸກລະດົມກວດລ້າງໂດຍທຳລາຍບ້ານ
ຕ່າງໆ ອງຊາວໂຣຮິງຢາ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີປ້ອມຕຳຫຼວດໃນລັດຣາ
ໄຄນ໌ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຊາວໂຣຮິງຢາ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ. ການປຸກລະດົມກວາງລ້າງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການຫລັ່ງໄຫຼ
ໜີ ຂອງຊາວໂຣຮິງຢາ 600,000 ຄົນເຂົ້າໄປໃນບັງກລາແດັສຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານທີ່ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພລັດຖະບານໄດ້
ກໍ່ໂທດກຳຕ່າງໆທີ່ຮວມທັງການຍິງສັງຫານຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ ການຂົ່ມຂືນສຳເລົາ ແລະ
ການຈູດເຜົາໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງກຳລັງທະຫານມຽນມາຕາມ ທີ່ມີ
ລາຍງານນັ້ນເປັນ “ການກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນປື້ມ.”
ແຕ່ລາຍງານທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ກອງທັບມຽນມາກ່າວອ້າງວ່າ
ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ສັງຫານ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ໂຣຮິງຢາ 376 ຄົນໃນການສູ້ລົບກັບ
ພວກຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ໂດຍປະຕິເສດ ຕໍ່ການກ່າວຫາໂດຍພວກອົບພະຍົບຊາວ
ໂຣຮິງຢາໃນບັງກລາແດັສ.
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