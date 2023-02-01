ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ການເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ຂອງ ມຽນມາ ແມ່ນກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິເສດກິດຈະການດ້ານເສດຖະກິດທັງໝົດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບສອງປີຂອງການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນໂດຍທະຫານ.
ບັນດາຜູ້ນຳທັງຫຼາຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າທັງຫຼາຍໃຫ້ປິດຮ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະປະຊາຊົນໃຫ້ຢູ່ບ້ານ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ການນັດຢຸດງານງຽບ” ຕໍ່ລັດຖະບານທະຫານ ຍ້ອນການຂັບໄລ່ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ແລະ ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ຮູບພາບທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຖະໜົນຕ່າງໆໃນນະຄອນ ຢາງກຸ້ງ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງຫຼວງດ້ານການຄ້າຂອງມຽນມານັ້ນ, ເປົ່າຫວ່າງເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ໄດ້ຊະນະພັກສະຫະພັນເອກກະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ຮັບໜູນຫຼັງ ໂດຍທະຫານຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປເມື່ອເດືອນພະຈິກ 2020. ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ອ້າງວ່າ ມີການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ອັນເປັນເຫດຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນການລົງຄະແນນເປັນໂມຄະ. ຄະນະກຳມາທິການການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາຕ່າງໆ ກ່ອນຖືກຍຸບໄປ.
ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໄດ້ນຳໄປສູ່ການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານທົ່ວມຽນມາໃນທັນທີ ທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດ ຂອງພົນລະເຮືອນ ຫຼາຍກວ່າ 2,900 ຄົນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 18,000 ຄົນຖືກຈັບກຸມດ້ວຍນ້ຳມືຂອງທະຫານ, ອີງຕາມອົງການການຊ່ວຍເຫຼືອນັກໂທດການເມືອງ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຕິດຕາມອິດສະຫຼະ. ຄວາມວຸ້ນວາຍຍັງໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຮຸນແຮງເຖິງຊີວິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ລະຫວ່າງທະຫານ ແລະ ກອງກຳລັງຕິດອາວຸດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກຸ່ມກະບົດຊົນເຜົ່າຫຼາຍກຸ່ມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອການປົກຄອງຕົນເອງມາຫຼາຍທົດສະວັດ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາທີ່ຖືກເລືອກ ຜູ້ທີ່ຖືກຫ້າມຈາກການເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼັງຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ເມື່ອປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຕັ້ງລັດຖະບານເງົາຂຶ້ນມາທີ່ເອີ້ນວ່າ, ລັດຖະບານສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານທົ່ວປະເທດ. ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳໜ້າລັດຖະບານພົນລະເຮືອນໃນຖານະທີ່ປຶກສາລັດ, ແມ່ນກຳລັງຖືກຂັງຄຸກລວມທັງໝົດ 33 ປີ ຫຼັງຈາກການຕັດສິນໂທດທ່ານນາງ ໃນການດຳເນີນຄະດີຫຼາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ ທີ່ຖືກຕັ້ງາຂຶ້ນມາ ຕໍ່ທ່ານນາງໂດຍທະຫານ.
ລັດຖະບານທະຫານແມ່ນຄາດວ່າ ຈະປະກາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ກ່ຽວກັບວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຕໍ່ເວລາພາວະສຸກເສີນອອກໄປອີກຫຼືບໍ່ ຫຼື ດຳເນີນໄປໜ້າກັບແຜນການທີ່ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນປີນີ້, ເຊິ່ງບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ກ່າວປະນາມວ່າ ເປັນແຜນການຫຼອກລວງ.