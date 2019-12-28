ເຍົາວະຊົນ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕິດຢາບ້າ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂະນະທີ່ການປາບປາມ ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ

ເຍົາວະຊົນໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕິດຢາບ້າເພີ້ມນຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂະນະທີ່ການດຳ
ເນີນມາດຕະການປາບປາມມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ເຊັ່ນດຽວກັບການບຳບັດຜູ້ຕິດຢາທີ່
ເຮັດໄດ້ພຽງການກັກຂັງເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າການ
ຊົມໃຊ້ຢາເສບຕິດ ໃນກຸ່ມເຍົາວະຊົນໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີທ່າອຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງ ຊຶ່ງຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ ທີ່ຕິດຢາເສບຕິດ ໂດຍ
ເກີນກວ່າ 80 ເປີເຊັນ ເປັນເຍົາວະຊົນທີ່ຕິດຢາບ້າ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນກໍແບ່ງເປັນເຍົາ
ວະຊົນທີ່ຕິດຢາຝິ່ນ 15 ເປີເຊັນ ແລະຕິດຢາເສບຕິດຊະນິດອື່ນໆ 5 ເປີເຊັນ ຂະນະ
ທີ່ການບຳບັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຍົາວະຊົນເຫລົ່ານີ້ຢຸດເຊົາຈາກການຊົມໃຊ້ຢາເສບຕິດ
ນັັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ຈຶ່ງເຮັດໃດ້ພຽງການກັກຂັງເຍົາວະຊົນທີ່ຕິດຢາໄວ້ໃນສະ
ຖານທີ່ຄຸມຂັງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄປກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະໃນສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງ
ທີ່ທ່ານວົງສະຫວັນ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:
“ປັດຈຸບັນນີ້ ທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງມີເປົ້າໝາຍເສບຢາເສບຕິດປະມານ 5,000
ກວ່າຄົນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນຊຶ່ງກວມ 80 ເປີເຊັນໃນນີ້ປະມານ
80 ເປີເຊັນ ແມ່ນຕິດຢາບ້າ 15 ເປີເຊັນ ແມ່ນຕິດຢາຝິ່ນ ແລະອີກ 5 ເປີເຊັນ ແມ່ນ
ຢາເສບຕິດ ປະເພດອື່ນໆ ການບຳບັດປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ພວກເຮົາແມ່ນຍັງ
ເຮັດໄດ້ນ້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍກໍເປັນພຽງແຕ່ການຮັບເອົາຜູ້ທີ່ມີອາການຕິດຢາເສບຕິດ
ໜັກໄປກັກຂັງບໍລິເວນໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄປສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນຄອບຄົວ
ແລະໃນສັງຄົມ."
ສະພາບການດຽວກັນນີ້ຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນບັນດາແຂວງ ທີ່ມີການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຂະ
ຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ບັນຫາອາດຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຢາເສບຕິດ ມີທ່າອຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການມົ້ວ
ສຸມເສບຢາ ແລະຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມແກັ່ງຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະບໍ່ມີໂອກາດ
ໃນດ້ານການສຶກສາ ໃນຂະນະທີ່ການປາບປາມ ກໍມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ແລະຍັງຂາດ
ການຮ່ວມມືຈາກສັງຄົມດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນຈັດຕະວາ ບຸບຜາ ສີພົມມາ ຫົວໜ້າກອງບັນ
ຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
“ການສະກັດກັ້ນ ແລະການຕ້ານການລັກລອບການລຳລຽງຂົນສົ່ງການຄ້າຂອງ
ຢາເສບຕິດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ການປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ກະ
ທຳຜິດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ຍັງມີລັກສະນະບ່ອນເຄັ່ງບ່ອນຍານ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງສັງຄົມຕໍ່ບັນຫານີ້ຍັງບໍທັນຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາ
ອົບຮົມລູກຫຼານຂອງຕົນ ພໍ່ແມ່ຈຳນວນນຶ່ງປະຖີ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກາຍປັນ
ພາລະຂອງລັດ ແລະສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ແບກຫາມໃນການປິ່ນປົວແລະລ້ຽງລູກຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເຫລົ່ານັ້ນ.”
ໂດຍໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2018 ທາງການລາວຈັບຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 13,
900 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 9,430 ກວ່າຄະດີ ໃນນີ້ເປັນນັກຄ້າຢາເສບຕິດຊາວຕ່າງຊາດ
ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄືຊາວຫວຽດນາມ ແລະຄົນຈີນ ຍຶດຢາບ້າໄດ້ 37
ລ້ານກວ່າເມັດ ເຮໂຣອິນກວ່າ 735 ກິໂລກຣາມ ຍາໄອຊ໌ເກີນກວ່າ 2 ໂຕນ ກັນຊາ
ແຫ້ງກວ່າ 6 ໂຕນ ຝິ່ນ 500 ກວ່າກິໂລກຣາມ ໂຄເຄນກວ່າ 8 ກິໂລກຣາມ ສານເຄມີ
ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດ ກວ່າ 10 ໂຕນ ລົດຍົນ 344 ຄັນ ລົດຈັກ 1,335
ຄັນ ອາວຸດປືນແລະອຸບປະກອນ ສື່ສານທັນສະໄໝ ໝື່ນກວ່າລາຍການ ທັງຍັງມີປະ
ຊາຊົນລາວເສບຢາຝິ່ນຫຼາຍ ກວ່າ 65,000 ຄົນອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ ຄາດວ່າ ມີເຍົາວະຊົນລາວເກີນກວ່າ 400,
000 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຢາ ເສບຕິດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າໄປມີສ່ວນໃນການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດ ທີ່ນຳໄປສູ່
ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຮູບແບບອື່ນໆເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ.
ສ່ວນອົງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະອາດຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
(UNODC) ໄດ້ຄາດໝາຍວ່າມີການລັກລອບປູກຝິ່ນໃນພະມ້າ 40,000 ກວ່າເຮັກຕາ
ໃນໄທ 1,500 ເຮັກຕາ ແລະຢູ່ໃນລາວ 15,000 ກວ່າ ເຮັກຕາ ທີ່ປູກໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງພະບາງ ອຸດົມໄຊ ພົງສາລີ ແລະຫົວພັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດສາມຫຼ່ຽມ
ຄຳ ລະຫວ່າງພະມ້າ ລາວ ໄທ ມີຜົນຜະລິດຝິ່ນຮວມກັນເກີນກວ່າ 270 ໂຕນ ໃນປີ
2019 ແລະມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2020 ຫາກການປາບປາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
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