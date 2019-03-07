ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າມາ
ແລະເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼັງຈາກສອງປະເທດ ບໍ່ສາ
ມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຍັງຈະຕ້ອງ
ໄດ້ລໍຖ້າເບິ່ງຢູ່ອີກວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ຜູ້ນຳເກົາຫຼີໃຕ້ສາມາດເຮັດ ໄດ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະທາ
ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຍັບ
ເຂົ້າຫາກັນໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທັງສອງຝ່າຍສາມາດເຮັດ ດ້ວຍຄວາມດີໃຈ.
ສາສະດາຈານການສຶກສາສາກົນ ທ່ານກິມ ຈຸນ-ຮີຍັງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຮັນດົງ
ໂກລໂບ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່ ທີ່ “ຂໍ້ຕົກລົງໃຫຍ່” ສາມາດບັນລຸກັນ
ໄດ້ ລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ ແລະ ທ່ານກິມ ໂດຍປາດສະຈາກການຜ່ານຂັ້ນຕອນ “ໄລ
ຍະກາງ” ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ໝາຍເຖິງອັນທີ່ມັກຮ້ອງກັນວ່າ ຈາກ “ສູງຫາຕ່ຳ” ໃນວິທີຂອງ
ການເຈລະຈາ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໂດຍປາດສະຈາກການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ທ່ານກິມ
ກ່າວວ່າ “ບົດບາດຂອງປະທານາທິບໍດີມູນ ແຕ່ໃດມາຍັງບໍ່ໄດ້ຜົນ ທ່ານພຽງແຕ່ຕິດຕໍ່
ຫາທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມ ເວລາຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປ
ບໍ່ມາ ແຕ່ບັດນີ້ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເອົາບົດບາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ.”
ແຕ່ວ່າ ທ່ານຊິນ ບີໂອມ-ຊູລ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຢູ່ສະຖາບັນອາຊານ ເພື່ອສຶກສານະ
ໂຍບາຍ ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດຂອງທ່ານມູນ ອາດເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ.
ທ່ານຊິນ ກ່າວອ້າງເຖິງການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານມູນ ເພື່ອໃຫ້ລົບລ້າງ ຫຼືໃຫ້ການຍົກ
ເວັ້ນ ການລົງໂທດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອເພື່ອອະນຸຍາດການສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງການລະ
ຫວ່າງເກົາຫຼີດຳເນີນການໄປໜ້າ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານມູນຍັງສຶບຕໍ່ສະເໜີໃຫ້ຍົກ
ເລີກການລົງໂທດ ກ່ອນການປົດອາວຸດນິວເຄລຍແລ້ວ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການເປັນພັນ
ທະມິດຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ.
ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄະ
ນະລັດຖະບານ ຊອກຫາຊ່ອງທາງທັງໝົດເພືອສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານ
ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຂອງການສົນທະນາລະວຫ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະພຽງຢາງ.
ປະທານາທິບໍດີມູນ ກ່າວຕອນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ “ພວກເຮົາເບິ່ງໄປໜ້າທີ່ຈະສືບຕໍ່ການສົນທະນາລະຫວ່າງ
ສອງປະເທດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າຜູ້ນຳທັງສອງຈະພົບກັນອີກໃນອະນາຄົດອັນ
ໃກ້ໆນີ້ ແລະບັນລຸການຕົກລົງໃນຄັ້ງນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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