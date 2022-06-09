ລະດູຝົນມໍລະສຸມທີ່ກຳລັງຈະເລີ່ມຂຶ້ນຂອງ ມຽນມາ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກກະບົດທຳການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຂັບໄລ່ລັດຖະບານຫະຫານຂອງປະເທດມີຄວາມໄດ້ປຽບ ໃນຂະນະທີ່ຝົນຕົກໜັກເທລົງມາໃສ່ກຳລັງຂອງທະຫານຢູ່ພາກພື້ນດິນຂອງກອງທັບບົກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ມີອຸປະສັກສຳລັບສອງສາມເດືອນຂ້າງໜ້າ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
ທຸກໆເດືອນພຶດສະພາ ຫາເດືອນຕຸລາ, ລົມມໍລະສູມຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເອເຊຍ ຈະພັດຜ່ານພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ມຽນມາ, ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກໜັກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີຂອງປະເທດເປັນເວລາສອງສາມເດືອນ. ຖະໜົນປູຢາງຈະຖືກພັດອອກໄປໃນຂະນະ ທີ່ຂີ້ດິນກາຍເປັນຕົມ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຕ່າງຂອງປະເທດຍາກທີ່ຈະ ເຂົ້າເຖິງກວ່າເກົ່າ. ເມກທີ່ຕ່ຳ ແລະ ໜາ ຈະປົກຄຸມຂີດຈຳກັດການເດີນທາງໆອາກາດ.
ທ່ານຊັກກາຣີ ອາບູຊາ (Zachary Abusa) ອາຈານສອນຢູ່ວິ ທະຍາໄລສົງຄາມແຫ່ງຊາດ (War Collage) ທີ່ ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ ການແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງເອເຊຍກ່າວວ່າ ນັ້ນແມ່ນຈະໝາຍເຖິບັນຫາສຳລັບກອງທັບຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງມືຂອງມຽນມາ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ພວກເຮົາເຫັນຂະບວນລົດຕິດອາວຸດ ຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ວ່ານີ້, ລົດບັນທຸກ 100 ຄັນ 120 ຄັນ ຂົນສົ່ງທະຫານເຂົ້າໄປໃນພາກພື້ນຕ່າງໆ. ນັ້ນອາດ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ລະຫວ່າງລະດູຝົນ. ແມ່ນແຕ່ລົດຫຸ້ມເກາະ ລົດຫູ້ມເກາະຕີນໜາມ ແມ່ນມີຂີດຈຳກັດວ່າມັນເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່.”
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ “ຝົນຕົກໜັກມີແນວໂນ້ມວ່າຈະດີກວ່າສຳລັບພວກກອງໂຈນທີ່ຍ່າງວ່ອງ ໄວ.
Myanmar’s nascent monsoon season is likely to give rebels fighting to oust the country’s military junta an edge as heavy rains bog down the army’s ground forces and hobble its air support for the next few months, analysts say.
Every May to October, Asia’s southwest monsoon washes across much of Myanmar, pouring most of the country’s rainfall for the year in a few sodden months. Paved roads wash out while dirt ones turn to muddy mires, making parts of the country much tougher to reach. Low and heavy cloud cover limits travel by air.
Zachary Abuza, a National War College professor in Washington who studies Southeast Asia’s insurgencies, says that means trouble for Myanmar’s large, mechanized military.
“The past few days, we’ve seen these very large armed convoys, 100 trucks, 120 trucks, carrying troops into regions. That may not be possible during the wet season. Even armor, tracked armor has limits to what it can do,” he told VOA Friday.
By contrast, he added, “the heavy rains tend to be much better for fleet-footed guerrillas.”