ຊາວມອນໂດວາພາກັນໄປປ່ອນບັດໃນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນທົ່ວປະເທດ ທ່າມກາງທີ່ມີການກ່າວອ້າງ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ມອນໂດວາວ່າ ຣັດເຊຍພວມ “ເຮັດສົງຄາມປະສົມ” ເພື່ອບ່ອນທຳລາຍການປ່ອນບັດ ຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ມອນໂດວາເປັນປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງ 2 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງໂຣມາເນຍ ແລະຢູເຄຣນ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ໃນມອນໂດວາ ບໍ່ຄ່ອຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍປານໃດຂອງນາໆຊາດ ແຕ່ການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍທີ່ພວມມີຂຶ້ນ ສົມທົບໃສ່ກັບມີຕິຂໍ້ມູນດ້ານພູມສາດການເມືອງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປເນທີ່ໜ້າສົນໃຈ.
ການປ່ອນບັດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຈະເລືອກເອົາເຈົ້າເມືອງເກືອບ 900 ຄົນ ແລະສະພາທ້ອງຖິ່ນ 11,000 ຄົນ ເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳເໜ່ງເປັນເວລາ 4 ປີ.
CHISINAU, Moldova (AP) — Moldovans are casting ballots in nationwide local elections amid claims by Moldovan authorities that Russia has been conducting "hybrid warfare" to undermine the vote in the European Union candidate country. Moldova is a country of about 2.5 million people situated between Romania and Ukraine. Local elections in Moldova wouldn't usually garner much international attention. But ongoing accusations of Russian meddling add a geopolitical dimension to the vote. Sunday's ballot will elect nearly 900 mayors and 11,000 local councilors for a four-year term.