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​ຊາວມອນ​ໂດ​ວາ ປ່ອນ​ບັດ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ຫາ​ຣັດ​ເຊຍ ວ່າ ​ແຊກ​ແຊງ

ແຜນ​ທີ່ມອນ​ໂດ​ວາ
ແຜນ​ທີ່ມອນ​ໂດ​ວາ

ຊາວມອນ​ໂດ​ວາ​ພາ​ກັນ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ທ່າມ​ກາງ​ທີ່​ມີ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ມອນ​ໂດ​ວາ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍພວມ “ເຮັດ​ສົງ​ຄາມປະ​ສົມ” ເພື່ອ​ບ່ອນ​ທຳ​ລາ​ຍ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພ​າບ​ຢູ​ໂຣບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອ​ງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ມອນ​ໂດ​ວາ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ 2 ລ້ານ 5 ແສນ​ຄົນ ຕັ້ງ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ​ໂຣ​ມາ​ເນຍ ແລະ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໃນ​ມອນ​ໂດ​ວາ ບໍ່​ຄ່ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດຂອງ​ນາໆ​ຊາດ ແຕ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍທີ່​ພວມມີ​ຂຶ້ນ ສົມ​ທົບ​ໃສ່​ກັບມີ​ຕິ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ພູມ​ສາດ​ການ​ເມືອງ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປ​ເນ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ.

ການ​ປ່ອນບັດ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​ເກືອບ 900 ຄົນ ແລະ​ສະ​ພາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ 11,000 ຄົນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ເ​ໜ່ງ​ເປັນ​ເວ​ລາ 4 ປີ.

CHISINAU, Moldova (AP) — Moldovans are casting ballots in nationwide local elections amid claims by Moldovan authorities that Russia has been conducting "hybrid warfare" to undermine the vote in the European Union candidate country. Moldova is a country of about 2.5 million people situated between Romania and Ukraine. Local elections in Moldova wouldn't usually garner much international attention. But ongoing accusations of Russian meddling add a geopolitical dimension to the vote. Sunday's ballot will elect nearly 900 mayors and 11,000 local councilors for a four-year term.

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