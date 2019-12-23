ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍສັນຊາດທີ່ເປັນບັນຫາໃນປະເທດ ອິນເດຍ ໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນອາທິດວານນີ້ ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານໄດ້ຫ້າມການປະທ້ວງຕ່າງໆກໍຕາມ.
ຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການປະທ້ວງເກືອບ 2 ອາທິດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼັງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍປ່ຽນສັນຊາດ ເຊິ່ງບັນດານັກວິຈານໄດ້ລົງຄວາມເປັນວ່າຕໍ່ຕ້ານຊາວມຸສລິມ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ທ່ານ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ຈັດການຊຸມນຸມສຳ ລັບພັກຊາດນິຍົມສາສະໜາຮິນດູ ບາຣາຕິຢາ ຈານາຕາ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຊົນໃຫ້ເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.
ກົດໝາຍໃໝ່ນັ້ນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວ ຮິນດູ, ຄຣິສຕຽນ ແລະ ຜູ້ສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ອິນເດຍ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍມີສັນຊາດໄດ້, ຖ້າເຂົາເຈົ້າສາມາດພິສູດວ່າຖືກປະຫັດປະຫານຍ້ອນປະເທດ ບັງກລາແດັສ, ປາກິສຖານ ແລະ ອັຟການິສຖານ ທີ່ມີຊາວມຸສລິມສ່ວນຫຼາຍອາໄສຢູ່ນັ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ກົດໝາຍໃໝ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບຊາວມຸສລິມ.
ທ່ານ ໂມດີ ໄດ້ກ່າວໃນການຊຸມນຸມວ່າ “ຄົນຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມເຜີຍແຜ່ຄວາມຂີ້ຕົວະ ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວ, ໃຫ້ເບິ່ງວຽກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້. ຖ້າເຈົ້າເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງການແຕກແຍກໃນວຽກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ເອົາມາສະແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ໂລດ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກລັດຖະສະພາທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະ “ຜັກດັນບໍ່ພຽງແຕ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງ ປະເທດ ໃຫ້ມີຈິດໃຈທີ່ບໍ່ເປັນສຸກ.”
ທ່ານ ໂມດີ ໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ ດູຈາຣັດ ໃນປີ 2002 ເວລາທີ່ປະມານປະຊາຊົນ 1,000 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວມຸສລິມນັ້ນ, ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການຈະລາຈົນ.
ການຕາຍສ່ວນຫຼາຍໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາຈາກການປະທ້ວງ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລັດ ອັດຕາ ປຣາແດັສ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ, ບ່ອນທີ່ປະຊາກອນປະມານ 20 ເປີເຊັນແມ່ນຄົນມຸສລິມ.
ການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຄະນະຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ມີຊາວ ມຸສລິມ ສຶກສາຢູ່ເປັນສ່ວນຫຼາຍຄືມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາເມຍ ມິລເລຍ ນັ້ນ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນທຳມະດາ ແລະ ນັກວິຊາການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກນັກສຶກສາ. ດາລາ ບອລລີວູດ ກໍແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກມາກ່າວຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍໃໝ່ໃນນະຄອນ ມຸມໄບ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ການຊຸມນຸມຂະໜາດໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງດ້ານການເງິນຂອງ ອິນເດຍ.