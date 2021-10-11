ລາວ ສືບຕໍ່ປິດເມືອງ ແລະປ່ຽນວິທີການໃຫ້ຢາວັກຊີນ ແກ່ປະຊາຊົນໃໝ່ ໂດຍໃຫ້ຄະນະແພດທັງຫລາຍ ອອກໄປຫາແຕ່ລະຄົວເຮືອນ

ທ້າມກາງການປິດເມືອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອລະງັບຄື້ນຟອງການລະບາດຂອງໂຄ ວິດ-19 ຮອບ 3 ຢູ່ນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ປັບປ່ຽນວິທີການສັກວັກຊີນກັນພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ພະ ນັກງານແພດອອກໄປສັກຢາໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວຢູ່ເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແທນ ທີ່ຈະໃຫ້ທຸກຄົນໄປຫາສູນສັກຢາວັກຊີນ ແລະໃນໂຮງໝໍທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ດັ່ງໃນເມື່ອ ກ່ອນ, ຊຶ່ງນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ຈະນໍາມາສະເເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນັບແຕ່ການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນທີ່ເປັນຈໍານວນຫລາຍທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 18 ກັນຍາ ທີ່ພາໃຫ້ມີການປິດບ້ານແລະເມືອງ ທີ່ເປັນເຂດແດງຢ່າງເຄັ່ງຄັດເປັນຕົ້ນມາ ທາງການລາວກໍມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ເລັ່ງການ ສັກຢາວັກຊີນແກ່ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫລວງແຫ່ງນັ້ນ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເພື່ອເປັນການຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້, ທາງຄະນະສະເພາະກິດປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດຂອງນະຄອນຫລວງ ກໍໄດ້ປ່ຽນວິທີການໃຫ້ຢາວັກຊີນແກ່ປະຊາຊົນໃໝ່ ໂດຍໃຫ້ຄະນະແພດທັງຫລາຍອອກໄປຫາແຕ່ລະຄົວເຮືອນທີ່ມີຄົນຕ້ອງການສັກວັກຊີນນັ້ນ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປໂຮມກັນເພື່ອຮັບການສັກຢາຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ຫລືສູນສັກຢາວັກຊີນຄືໃນເມື່ອກ່ອນ ດັ່ງທີ່ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ບົວເທບ ພູມິນ, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນຄະນະສະເພາະກິດນີ້ເວົ້າວ່າ:
“ຢາວັກຊີນເພິ່ນກະພ້ອມຢູ່ໄດ໋ ເພິ່ນກະສັກ, ແຕ່ປ່ຽນກົນລະຍຸດ. ແທນທີ່ ຈະເອີ້ນຄົນມາໂຮມກັນຫລາຍໆ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາລ໊ອກດາວຢູ່ໜີ້. ປ່ຽນກົນລະຍຸດ ກະຄືວ່າມອບໃຫ້ເມືອງ ຫລືວ່າໂຮງໝໍເມືອງ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປສໍາຫລວດເບິ່ງ, ມອບໃຫ້ແຕ່ລະໜ່ວຍໄປສໍາຫລວດເບິ່ງລູກໜ່ວຍເຈົ້າ, ລູກທິມເຈົ້າ ວ່າມີຈັກ ຄອບຄົວ? ຍັງຈັກຄົນທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນນີ້ນະ. ມີຈັກຄົນສັກແລ້ວ ເຮັດ ບັນຊີມາ. ແລ້ວກະໃຫ້ໄປສັກຢູ່ເຮືອນເປັນແບບທີມເຄື່ອນທີ່. ຕອນນີ້ເຮົາບໍ່ໃຫ້ ຄົນອອກມາ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ບ້ານນີ້ມີຄົນໜ້ອຍໆ ເຮືອນນີ້ມີສອງຄົນ ເຮືອນນັ້ນນຶ່ງຄົນ, ເຮືອນນີ້ມີສາມຄົນ, ຄັນເຫັນວ່າມັນມີແບບກະແຈກກະຈາຍ ຈຶ່ງເອົາໄປໂຮມກັນ.”
ທ່ານນາງໄດ້ບອກອີກວ່າ ວິທີການນີ້ແມ່ນໄດ້ເລີ້ມປະຕິບັດມາໄດ້ປະມານ 2 ອາທິດແລ້ວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນບາງບ້ານກໍກໍາລັງເລີ້ມເກັບກໍາເບິ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກ ແລະຍັງ ບໍ່ທັນໄດ້ສັກວັກຊີນຢູ່ ດັ່ງການບອກເລົ່າຂອງທີ່ປຶກສານາຍບ້ານທ່ານນຶ່ງຢູ່ເຂດ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງວ່າ:
“ກໍາລັງຂຶ້ນແຜນພວກທີ່ຕົກຄ້າງ ບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາຫັ້ນນະ ເຮົາກໍາລັງ ລໍສະຖິຕິເກັບກໍາພວກນີ້ລະດຽວນີ້ນະ. ຖ້າພວກທີ່ສັກແລ້ວ ແມ່ນສັກວັກ ຊິນປະເພດໃດທີ່ສັກແລ້ວ? ສັກຈັກເຂັມແລ້ວ? ພວກທີ່ບໍ່ທັນສັກມີໃຜ ຫລັງຈາກນັ້ນສະຫລຸບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະລົງມາໃດບາດນີ້ ເຮົາກໍາລັງ ເກັບກໍາຢູ່ນີ້ນະສອງສາມມື້ແລ້ວກໍາລັງເກັບກໍານີ້”
ນອກນັ້ນ ອາຍຸໃນການຮັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ ກໍມີການປ່ຽນແປງຄືກັນ. ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປສັກ. ບັດນີ້ເພິ່ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ ພວກທີ່ມີອາຍຸ 16 ຫາ 17 ປີສັກແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານໝໍຜູ້ນຶ່ງ ໃນໂຮງໝໍເສດຖາທີ່ມີລູກຊາຍອາຍຸ 16 ປີ ແລະໄດ້ສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດແລ້ວ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
“ເຂົາກະເປີດໃຫ້ສັກຢູ່ ຄັນແມ່ນຮອດເຂົາກະໃຫ້ໄປສັກຟາຍເຊີເຂັມດຽວ ເຂົາໃຫ້ສັກ 16 ຫາ 17 ປີ, ຢູ່ໂຮງໝໍໄທຂ້ອຍຫັ້ນກະສັກ.”.
ພ້ອມກັນນັ້ນທາງລັດຖະບານລາວຍັງມີແຜນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ມີອາຍຸ 12 ຫາ 17 ປີ ເລີ້ມໄປຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນ ໂຄວິດ-19 ໃນໄວໆນີ້, ອີງຕາມ ດຣ. ບົວເທບ.
ຮອດວັນທີ 08 ຕຸລາຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 28,000 ກວ່າຄົນ, ເສຍຊິວິດໄປ 24 ຄົນ. ລັດຖະບານລາວກໍມີແຜນທີ່ຈະສັກວັກຊີນໃຫ້ກວມເອົາ 50 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງລາວໃນທ້າຍປີນີ້. ດຽວນີ້ລາວ ມີຜູ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ປະມານ 2 ລ້ານ 81,000 ຄົນ ຊຶ່ງກວມເອົາ 28.2 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງ, ອີງຕາມຜົນການຕິດຕາມ ໂຄວິດ-19 ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງສູນສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດແລະສາກົນຂອງສະຫະລັດ. ສະນັ້ນ ຍັງອີກບໍ່ຮອດ 3 ເດືອນ ລາວຕ້ອງສັກວັກຊີນນີ້ໃຫ້ໄດ້ອີກ 21.8 ເປີເຊັນ ຂອງພົນລະເມືອງ ຫລືປະມານ 1 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ຊຶ່ງກໍຖືວ່າອາດຈະພາດເປົ້າໝາຍການສັກວັກຊີນນີ້ໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການເລັ່ງສັກຢານີ້ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຈໍານວນຢາວັກຊີນນັ້ນ ຜ່ານມາລາວໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກສາກົນຊຶ່ງຈໍານວນນຶ່ງ ທັງຜ່ານແລະບໍ່ຜ່ານອົງການອະນາໄມໂລກ. ເມື່ອລວມກັນແລ້ວ ຄາດຄະເນວ່າ ມີຫລາຍກວ່າ 7 ລ້ານ 5 ແສນໂດສ ຊຶ່ງຈະພຽງພໍສໍາລັບສັກໃຫ້ແກ່ 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການສັກຢາຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫລວງນັ້ນ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຍັງຊັກຊ້າຫລາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີວັກຊີນໄວ້ໃຫ້ຄົນສັກພຽງພໍຢູ່ກໍຕາມ, ອີງຕາມນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທ່ານນຶ່ງທີ່ ເລົ່າປະສົບການຂອງພັນລະຍາ ແລະແມ່ເຖົ້າຂອງທ່ານ ທີ່ພະຍາຍາມໄປຮັບການສັກຢາວັກຊີນນີ້ຫລາຍໆຄັ້ງຢູ່ໂຮງໝໍ ຈຶ່ງໄດ້ສັກນັ້ນ ສູ່ຟັງວ່າ:
“ການສັກຢາໜີ້ ນາຍໝໍກະມີການກັກວັກຊີນໄວ້. ບາງເທື່ອກະເລື່ອນ, ບາງເທື່ອກະຊ້າ, ເຮັດວຽກກະແບບເຊົ້າຊາມ, ເຢັນຊາມ. ທໍາມະດາ ກະຕ້ອງເຮັດວຽກເຕັມເວລາ. ອັນນີ້ກະຍັງເຮັດວຽກແບບເກົ່າຫັ້ນລະ, ສິບເອັດໂມງກະເຊົາກິນເຂົ້າທ່ຽງ, ສອງໂມງຈຶ່ງມາສັກ, ສາມໂມງເຄິ່ງກະເມືອແລ້ວຈັ່ງຊີ້ໜະ. ຜູ້ໃດເອົາເງິນໃຫ້ແສນນຶ່ງ, ແສນກີບກະໄດ້ສັກໄວ. ຜູ້ໃດບໍ່ໃຫ້ເງິນກະແມ່ນຕໍ່ຄີວກັນຍາວ ຕາກແດດບັກຮ້ອນໆຈັ່ງຊີ້ນະ. ຄືຍັງບໍ່ມຸ້ງໝັ້ນໃນການສັກວັກຊີນ.”
ສະຫລຸບແລ້ວການສັກຢາວັກຊີນຢູ່ໃນລາວ ໂດຍສະເພາະໃນນະຄອນຫວງວຽງ ຈັນທີ່ເປັນຈຸດທີ່ມີການແຜ່ເຊື້ອໃນຊຸມຊົນສູງທີ່ສຸດມາໄດ້ຫລາຍອາທິດແລ້ວ ນັ້ນແມ່ນຍັງຊັກຊ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີວັກຊີນໄວ້ສັກໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງພຽງພໍ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ກໍ່ຕາມ.
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