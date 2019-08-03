ລັດຖະມົນຕີລາວຍອມຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ຈະບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໃນປີ 2019 ແຕ່ກໍຈະດຳເນີນການໃນທຸກວິທີທາງເພື່ອ
ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນປີ 2020 ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ຈະນຳມາສະ
ເໜີທ່ານ ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນຍອມ
ຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃນປີ 2019 ນີ້ ຈະບໍ່ສາ
ມາດບັນລຸເປົ້າໜາຍທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະຍະທີ່ຜ່ານມາ
ເຮັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປູກເຂົ້ານາແຊງ
ທີ່ປັກດຳໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 84,000 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງຄຶດເປັນ 84 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການທີ່ວາງ
ໄວ້ ສ່ວນການປູກພືດລະດູແລ້ງກໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນພື້ນທີ່ 91,556 ເຮັກຕາ
ຄຶດເປັນ 58 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການ ແລະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຂະຫຍາຍໂຕພຽງແຕ່
0.7 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຫລຸດລົງຈາກລະດັບ 1.3 ເປີເຊັນ ໃນລະຍະດຽວກັນຂອງປີ 2018.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ລັດຖະບານລາວຈະສາມາດບັນ
ລຸເປົ້າໝາຍ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນ ໃນ
ປີ 2019 ເພາະຍັງເຫຼືອເວລາ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພຽງ 5 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ດ້ວຍ
ເຫດນີ້ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ປີ 2020 ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດທີ່ລະດັບ 7 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2020 ທີ່ສະພາ
ແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ວາງອອກ ກໍຄື ສະເລ່ຍ 7.2 ເປີເຊັນ ແຕ່ວ່າໃນລະຍະ 4 ປີຜ່ານມາ
ລັດຖະບານລາວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.7 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ
ສຸພັນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ເພາະວ່າໃນລະຍະ 4 ປີຜ່ານມານີ້ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາທີ່
ສະພາແຫ່ງຊາດວາງອອກຫັ້ນນະ ແມ່ນ 7.2 ແລະພວກເຮົາ 4 ປີສະເລ່ຍ ໄດ້ແຕ່
6.7 ອັດຕາການເຕີບໂຕນັ້ນລະ ສະນັ້ນແຫຼະເພື່ອໃຫ້ມັນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງນ້ອຍ 7
ເປີເຊັນ ສະເລ່ຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ຫັ້ນນະ ແຜນການ 2020 ນີ້ມັນຕ້ອງມີລັກສະ
ນະສູ້ຊົນ ບຸກບືນ ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ GDP ເຕີບໂຕຕ່ຳ
ສຸດແມ່ນ 7 ເປີເຊັນ.”
ທາງດ້ານທ່ານສຸລິນທອນ ເລືອງຄຳສິງ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສ ຂອງທະນາຄານພັດ
ທະນາເອເຊຍ (ADB) ປະຈຳປະເທດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ ເສດຖະກິດໂດຍ
ລວມໃນລາວປີ 2019 ຈະຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 6.5 ເປີເຊັນ
ຊື່ງເປັນການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ໃນລະດັບດຽວກັນກັບໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານ
ມາ ໂດຍໃນນີ້ຈະເປັນການຂະຫຍາຍໂຕ ໃນພາກກະສິກຳ 2.5 ເປີເຊັນ ພາກບໍລິການ
6.7 ເປີເຊັນ ແລະພາກອຸດສາຫະກຳ 8.1 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງມີປັດໄຈພາຍໃນລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄາດໝາຍ
ດັ່ງກ່າວນີ້ໃນຫຼາຍດ້ານຄືກັນ ເຊັນການດຳເນີນນະໂຍບາຍຮັດສາຍແອວດ້ານລາຍ
ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະການຍຸຕິການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງ
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ຮັບຈ້າງຕັດໄມ້ ໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິ
ສັດຄ້າໄມ້ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານສຸລິນທອນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນຂອງບາງຂົງເຂດກະແມ່ນຫລຸດລົງ ເນື່ອງຈາກບາງມາດຕະ
ການຂອງພັກລັດເຊັນມາດຕະການຮັດສາຍແອວບາງອັນກໍບໍ່ຈຳເປັນ ພັກລັດກໍບໍ່
ຍາກໃຫ້ຈ່າຍ ຫຼືວ່າການໄປປະຊຸມ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ກໍແມ່ນຫລຸດລົງ ການລົງທຶນ
ໃໝ່ໆກໍຫລຸດລົງຫຼາຍ ເພີ້ມໄປສຸມໃສ່ໃນການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ ນອກເໜືອ
ຈາກນັ້ນບາງຂະແໜງການກະສິເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບ ຄືການຍຸຕິການສົ່ງອອກໄມ້
ເພາະປະຊາຊົນເຄີຍໄດ້ເຂົ້າໄປເຖິງປ່າໄມ້ເລັກໆນ້ອຍໆ ມາຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວ
ຂາຍ ດຽວນີ້ເພີ້ມຢຸດ ຊຶ່ງວ່າອັນນີ້ກະມີຜົນກະທົບເອີ້ນວ່າ ລາຍຮັບຊົ່ວຄາວບາງ
ອກາດຂອງປະຊາຊົນ ກະມີການຫລຸດລົງ ອັນນີ້ກະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບ ໃນການ
ຈັບຈ່າຍ.”
ນອກຈາກນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕບໍ່ຫລຸດ 6.5 ເປີເຊັນ ລັດຖະ
ບານລາວຍັງຈະຕ້ອງຄຸ້ມຄອງຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງເສດຖະກິດ ປັບປຸງການ
ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານລັດໃຫ້ແຂງແຮງ ປະຕິຮູບກົນໄກການເກັບລາຍຮັບທີ່ທັນສະໄໝ
ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາທີ່ມີສະເຖຍລະພາບ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍຕາມກົນໄກຕະ
ຫຼາດ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທີດີ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະພັດທະນາການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອລົດການນຳເຂົ້າ
ຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນ.
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