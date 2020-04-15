ລາວສັ່ງໃຫ້ປິດ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທົ່ວປະເທດ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 19 ເມສານີ້

ທາງການລາວ ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ປິດບໍ່ແຮ່ ແລະຢຸດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າທຸກໂຄງການ
ໃນທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງຫ້າມຄົນງານບໍ່ແຮ່ ແລະເຂື່ອນບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງອອກຈາກທີ່ພັກຈົນ
ເຖິງວັນທີ 19 ເມສາ. ຊົງລິດໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນ
ອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0432/ ພບ ເມື່ອວັນທີ 5 ເມສາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປິດການດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດເປັນການຊົ່ວຄາວ ຫລື ຈົນເຖິງວັນທີ 19 ເມສາ 2020 ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ຂອງລັດຖະບານລາວ ໂດຍແຈ້ງການ ດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງໄດ້ຫ້າມພະນັກງານຂອງບໍ່ແຮ່ ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງອອກຈາກທີ່ພັກອາໄສຈົນເຖິງວັນທີ 19 ເມສາ ອີກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.
ໂດຍກ່ອນໜ້າທີ່ທາງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຈະໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບດັ່ງກ່າວ
ນີ້ໄດ້ມີພະນັກງານຄົນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ່ງຈໍາກັດ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກປະເທດສິງ
ກະໂປຜ່ານໄທມາລາວນັ້ນໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ທັງຍັງໄດ້ແຜ່ເຊື້ອໄປຕິດຕໍ່ເພື່ອນ
ຮ່ວມງານຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນລາວອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວຕ້ອງໄດ້ອອກມາດຕະ
ການສະກັດກັ້ນດັ່ງກ່າວ ຫາກແຕ່ກໍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນສໍາລັບໂຮງງານທີ່ຜະລິດສິນຄ້າບໍລິໂພກ,
ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະອຸປະກອນການແພດທີ່ຈໍາ
ເປັນນັ້ນຍັງສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການໄດ້ຕໍ່ໄປ ແຕ່ຈະຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕາມາດຕະ
ການຂອງລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນການລະບາດໄວຣັສ Covid-19 ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດດັ່ງທີ່ທ່ານສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການ
ຄ້າໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ບັນດາໂຮງຈັກ ໂຮງງານບ່ອນໃດທີ່ມີກໍາມະກອນມີຄົນງານຫລາຍໆ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີມາດ
ຕະການເຂົາປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ລະບຽບຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຊຶ່ງເຂົາຈະຕິດ
ຕາມທຸກແຈ້ງການ ທຸກຄໍາສັ່ງ 10 ກວ່າຄໍາສັ່ງທີ່ອອກມາ. ເຂົາໄດ້ຕິດຕາມເພາະ ຖ້າວ່າ
ມັນລົ້ມບ່ອນນຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າກະຕາຍຄືກັນ. ຕະຫລາດເຂົາກໍໝົດ ອັນນີ້ເຂົາໄດ້ເຄັ່ງຄັດ ເຂົາ
ໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ ຕາມການລາຍງານກະເຫັນວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງ ກຸ່ມກັນ
ແລ້ວ ກໍມີຫຍັງໃຫ້ແລກປ່ຽນເພື່ອສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຂະບວນການຜະລິດ
ຂອງໂຮງຈັກ ໂຮງງານຕ່າງໆ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການສຳຫຼວດຫາແຫຼ່ງແຮ່ທາດໃນໄລຍະຜ່ານມາພົບວ່າລາວ ມີແຫຼ່ງແຮ່ທາດຫຼາຍກວ່າ 570 ແຫຼ່ງໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 162,104 ກິໂລແມັດມົນທົນ ຫຼື ເກືອບ 70 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ທາງການ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສຳປະທານແກ່ບໍລິສັດເອກະຊົນ ລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດ 649 ລາຍໃນ 942 ກິດຈະການ ທັງນີ້ໂດຍບໍລິສັດຈາກ ຈີນ ຖືເປັນພາກສ່ວນທີ່ລົງທຶນຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໃນ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນນີ້ກໍໄດ້ມີການຂຸດຄົ້ນຕົວຈິງແລ້ວ 52 ກິດຈະການ 30 ກວ່າກິດຈະການກຳລັງສຳຫຼວດ ແລະ ການຈັດທຳບົດວິພາກເສດຖະກິດ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຈາກລັດຖະບານ ລາວ ໃນໄວໆນີ້ ໂດຍໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ລາວ ກໍຄືເໝືອງຄຳຢູ່ ເຊໂປນ ຂອງບໍລິສັດ Lane Xang Mineral ຈຳກັດຈາກ ຈີນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມການຜະລິດໃນປີ 2003 ຫາກແຕ່ປະລິມານແຮ່ທາດໃນເຂດສຳປະທານ ເໝືອງຄຳເຊໂປນ ຍັງຄົງເຫຼືອໃນຂຸດໄດ້ຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2020 ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ Lane Xang Mineral ໄດ້ຕັດສິນໃຈເພີ່ມການລົງທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍເຂດສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ ແລະ ທອງແດງຕໍ່ໄປອີກ 10 ປີເປັນຢ່າງນ້ອຍ.
ໂດຍເໝືອງແຮ່ເຊໂປນ ໄດ້ຢຸດການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດຄຳນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອພຽງການຜະລິດທອງແດງໄດ້ບໍ່ເຖິງ 80,000 ໂຕນຕໍ່ປີໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສ່ວນການຂຸດຄົ້ນຢູ່ທີ່ພູເບ້ຍໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ່ງຈໍາກັດ ໄດ້ເລີ່ມການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ, ທອງແດງ ແລະ ເງິນຢູ່ເຂດພູຄຳ ນັບແຕ່ປີ 2008 ແລະ ການຂຸດຄຄົ້ນຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຊາຍໃນຊ່ວງປີ 2012-2018 ຜະລິດຄຳໄດ້ 1.2 ລ້ານອອນ, ທອງແດງ 660,000 ໂຕນ, ແຮ່ເງິນ 8.1 ລ້ານໂຕນ ແລະ ມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຫຼາຍກວ່າ 716 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ປະຊາຊົນລາວ. ສ່ວນໃນພາກພະລັງງານຂອງລາວ ໃນປັດຈຸບັນມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າແລ້ວເຖິງ 73 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 9,531 ເມກາວັດ ໃນນີ້ໄດ້ສົ່ງອອກໄປຂາຍໃຫ້ ໄທ ແລ້ວເຖິງ 5,620 ເມກາວັດ ແລະ ທັງຈະສົ່ງຂາຍໃຫ້ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ 3,200 ເມກະວັດ ກັບ 5,000 ເມກາວັດຕາມລຳດັບ.
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