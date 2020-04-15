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ລາວສັ່ງໃຫ້ປິດ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທົ່ວປະເທດ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 19 ເມສານີ້

ການປິດເມືອງຊົ່ວຄາວໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ທາງການລາວ ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ປິດບໍ່ແຮ່ ແລະຢຸດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າທຸກໂຄງການ
ໃນທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງຫ້າມຄົນງານບໍ່ແຮ່ ແລະເຂື່ອນບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງອອກຈາກທີ່ພັກຈົນ
ເຖິງວັນທີ 19 ເມສາ. ຊົງລິດໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນ
ອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານການປິດໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0432/ ພບ ເມື່ອວັນທີ 5 ເມສາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປິດການດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດເປັນການຊົ່ວຄາວ ຫລື ຈົນເຖິງວັນທີ 19 ເມສາ 2020 ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ຂອງລັດຖະບານລາວ ໂດຍແຈ້ງການ ດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງໄດ້ຫ້າມພະນັກງານຂອງບໍ່ແຮ່ ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງອອກຈາກທີ່ພັກອາໄສຈົນເຖິງວັນທີ 19 ເມສາ ອີກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

ນັກວິຊາການຂຸດຄົ້ນຄໍາຈົດຈໍານວນລົດໃນຂະນະທີ່ລົດຈົກ ແລະຂົນດິນທີ່ມີແຮ່ໄປ
ນັກວິຊາການຂຸດຄົ້ນຄໍາຈົດຈໍານວນລົດໃນຂະນະທີ່ລົດຈົກ ແລະຂົນດິນທີ່ມີແຮ່ໄປ

ໂດຍກ່ອນໜ້າທີ່ທາງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຈະໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບດັ່ງກ່າວ
ນີ້ໄດ້ມີພະນັກງານຄົນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ່ງຈໍາກັດ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກປະເທດສິງ
ກະໂປຜ່ານໄທມາລາວນັ້ນໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ທັງຍັງໄດ້ແຜ່ເຊື້ອໄປຕິດຕໍ່ເພື່ອນ
ຮ່ວມງານຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນລາວອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວຕ້ອງໄດ້ອອກມາດຕະ
ການສະກັດກັ້ນດັ່ງກ່າວ ຫາກແຕ່ກໍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນສໍາລັບໂຮງງານທີ່ຜະລິດສິນຄ້າບໍລິໂພກ,
ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະອຸປະກອນການແພດທີ່ຈໍາ
ເປັນນັ້ນຍັງສາມາດດໍາເນີນກິດຈະການໄດ້ຕໍ່ໄປ ແຕ່ຈະຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕາມາດຕະ
ການຂອງລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນການລະບາດໄວຣັສ Covid-19 ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດດັ່ງທີ່ທ່ານສົມຈິດ ອິນທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການ
ຄ້າໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ບັນດາໂຮງຈັກ ໂຮງງານບ່ອນໃດທີ່ມີກໍາມະກອນມີຄົນງານຫລາຍໆ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີມາດ
ຕະການເຂົາປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ລະບຽບຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຊຶ່ງເຂົາຈະຕິດ
ຕາມທຸກແຈ້ງການ ທຸກຄໍາສັ່ງ 10 ກວ່າຄໍາສັ່ງທີ່ອອກມາ. ເຂົາໄດ້ຕິດຕາມເພາະ ຖ້າວ່າ
ມັນລົ້ມບ່ອນນຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າກະຕາຍຄືກັນ. ຕະຫລາດເຂົາກໍໝົດ ອັນນີ້ເຂົາໄດ້ເຄັ່ງຄັດ ເຂົາ
ໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ ຕາມການລາຍງານກະເຫັນວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງ ກຸ່ມກັນ
ແລ້ວ ກໍມີຫຍັງໃຫ້ແລກປ່ຽນເພື່ອສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຂະບວນການຜະລິດ
ຂອງໂຮງຈັກ ໂຮງງານຕ່າງໆ.”

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ສຳຫຼວດ​ຫາ​ແຫຼ່ງ​ແຮ່​ທາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ພົບ​ວ່າລາວ ມີ​ແຫຼ່ງ​ແຮ່​ທາດຫຼາຍກວ່າ 570 ແຫຼ່ງ​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ກວ້າງກວ່າ 162,104 ກິ​ໂລແມັດ​ມົນ​ທົນ ຫຼື ເກືອບ 70 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ​ຊຶ່ງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ທາງ​ການ ລາວ ໄດ້​ໃຫ້​ສຳ​ປະ​ທານ​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອ​ກະ​ຊົນ ລາວ ແລະ ຕ່າງ​ຊາດ 649 ລາຍ​ໃນ 942 ກິດ​ຈະ​ການ ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈາກ ຈີນ ຖື​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ໃນ ລາວ ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຕົວ​ຈິງ​ແລ້ວ 52 ກິດ​ຈະ​ການ 30 ກວ່າ​ກິດ​ຈະ​ການ​ກຳ​ລັງ​ສຳຫຼວດ ແລະ ການ​ຈັດ​ທຳ​ບົດ​ວິ​ພາກ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ເພື່ອ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ໂດຍ​ໂຄງ​ການ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ແລະ ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ລົງ​ທຶນຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ ລາວ ກໍຄື​ເໝືອງ​ຄຳ​ຢູ່ ເຊ​ໂປນ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Lane Xang Mineral ຈຳ​ກັດ​ຈາກ ຈີນ ທີ່​ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ປີ 2003 ຫາກ​ແຕ່​ປະ​ລິ​ມານ​ແຮ່​ທາດ​ໃນ​ເຂດ​ສຳ​ປະ​ທານ ເໝືອງ​ຄຳເຊ​ໂປນ ຍັງ​ຄົງ​ເຫຼືອ​ໃນ​ຂຸດ​ໄດ້​ຈົນ​ເຖິງ​ທ້າຍ​ປີ 2020 ເທົ່າ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ Lane Xang Mineral ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເພີ່ມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍເຂດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ຄຳ ແລະ ທອງ​ແດງ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ 10 ປີ​ເປັນ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ.

ໂດຍ​ເໝືອ​ງ​ແຮ່​ເຊ​ໂປນ ໄດ້​ຢຸດ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຄຳ​ນັບ​ແຕ່​ທ້າຍ​ປີ 2013 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ແລ້ວ ຈຶ່ງ​ຍັງ​ເຫຼືອ​ພຽງ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທອງ​ແດງ​ໄດ້​ບໍ່​ເຖິງ 80,000 ໂຕນ​ຕໍ່​ປີ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ສ່ວນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ພູ​ເບ້ຍ​ໃນ​ແຂວງ​ໄຊ​ສົມ​ບູນ ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພູ​ເບ້ຍມາຍນິ່ງຈໍາກັດ ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ຂຸດຄົ້ນ​ແຮ່​ຄຳ, ທ​ອງ​ແດງ ແລະ ເງິນ​ຢູ່​ເຂດ​ພູ​ຄຳ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2008 ແລະ ການ​ຂຸດ​ຄ​ຄົ້ນ​ຢູ່​ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ຊາຍ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2012-2018 ​ຜະ​ລິດ​ຄຳ​ໄດ້ 1.2 ລ້ານອອນ, ທອງ​ແດງ 660,000 ໂຕນ, ແຮ່​ເງິນ 8.1 ລ້ານ​ໂຕນ ແລະ ມອບ​ພັນ​ທະ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານລາວ ຫຼາຍກວ່າ 716 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ແຕ່​ປະ​ຊາ​ຊົນລາວ. ສ່ວນ​ໃນ​ພາກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ມີ​ແຫຼ່ງ​ຜະ​ລິ​ດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ແລ້ວ​ເຖິງ 73 ແຫ່ງ ມີ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລວມ 9,531 ເມ​ກາ​ວັດ ໃນ​ນີ້​ໄດ້​ສົ່ງ​ອອ​ກ​ໄປ​ຂາຍ​ໃຫ້ ໄທ ແລ້ວ​ເຖິງ 5,620 ເມ​ກາ​ວັດ ແລະ ທັງຈະ​ສົ່ງ​ຂາຍ​ໃຫ້ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ 3,200 ເມ​ກະ​ວັດ ກັບ 5,000 ເມ​ກາ​ວັດ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ.

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