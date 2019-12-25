ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ກ່າວວ່າ ທະຫານໄດ້ຂ້າພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ 80 ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີພ້ອມກັນໃສ່ຄ້າຍທະຫານ ແລະ ເມືອງ ອາບິນດາ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 35 ຄົນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ຍິງ, ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະຖືກຕີຄືນ. ທະຫານເຈັດຄົນກໍຖືກຂ້າຕາຍເຊັ່ນກັນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣອຈ໌ ມາກ ຄາບໍເຣ ໄດ້ປະກາດການໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດສອງວັນ. ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ເອີ້ນພວກຫົວຮຸນແຮງວ່າ ຂີ້ຂາດຕາຂາວ.
ກອງກຳລັງ ເບີກິນາເບ ໄດ້ໃຊ້ເຮືອບິນຮົບສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ ໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້ຢູ້ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ມາລີ, ໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມໃນປະເທດ ມາລີ, ພາຍໃນຕ້ການກົດດັນຂອງກອງກຳລັງ ຝຣັ່ງ ນັ້ນ, ໄດ້ແຕກຢາຍຂ້າມເຂດຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ເບີກິນາ ຟາໂຊ, ເຂັ່ນຂ້າປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພັນຄົນຕ້ອງຫຼົບໜີອອກຈາກບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກຫົວຮຸນແຮງມັກຈະໃຊ້ການໂຈມຕີຂີ່ລົດຕຳລົດຈັກແລ້ວໜີ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໜັງສືພິມ ນິວ ຢອກ ໄທມສ໌ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການຖອນກຳລັງ ສະຫະລັດ ທັງໝົດອອກຈາກ ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງການສັບປ່ຽນກຳລັງທະຫານ ອາເມຣິກັນ ໃນທົ່ວໂລກ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ ມາກ ເອັສເປີ ໄດ້ກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມທົບທວນຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງເບິ່ງໃນທຸກໆບ່ອນ, ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການທີ່ພວກເຮົາກຳນົດອອກມາ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາມີປະສິດທີຜົນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບກອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາ.”
ກຳລັງ ສະຫະລັດ ລະຫວ່າງ 6 ແລະ 7,000 ຄົນແມ່ນກຳລັງປະຈຳການໃນທະວີບ ອາເຟຣິກາ ໃນປັດຈຸບັນນີ້. ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກເຊັ່ນປະເທດ ໄນເຈີ, ແຊັດ ແລະ ມາລີ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກອງກຳລັງ ຝຣັ່ງ ໃນການຝຶກຊ້ອມກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອາຟຣິກາ ຕາເວັນຕົກ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບກຸ່ມ ໂບໂກ ຮາຣາມ ແລະ ກຸ່ມຍ່ອຍທັງຫຼາຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ-ໄກດາ.
ອີງຕາມໜັງສືພິມ ໄທມສ໌ ນັ້ນ, ທ່ານ ເອສເປີ ແມ່ນກຳລັງມີຄວາມສົງໄສວ່າ ການປະຕິບັດພາລະກິດດັ່ງກ່າວແມ່ນຄຸ້ມຄ່າຫຼືບໍ່, ໂດຍເຊື່ອວ່າ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງພວກນີ້ທົ່ວໄປແລ້ວຈະຂາດຄວາມສາມາດ ຫຼື ຄວາມແຂງແກ່ນໃນການໂຈມຕີກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ, ເຖິງແມ່ນການຊຸ້ມໂຈມຕີໃນປີ 2017 ໃນປະເທດ ໄນເຈີ ໄດ້ສັງຫານທະຫານ ອາເມຣິກັນ 4 ຄົນກໍຕາມ.