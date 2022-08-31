ທ່ານມິແຄລ ກໍບາຊັອບ ຜູ້ນຳຄົນສຸດທ້າຍ ຂອງໂຊຫວຽດ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຮວມອາຍຸໄດ້ 91 ປີ

ທ່ານມິແຄລ ກໍບາຊັອບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາປະເທດ ຕະຫຼອດໄລຍະການສິ້ນສຸດຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ແລະໄດ້ຊ່ອຍຍຸຕິຄວາມຢ້ານກົວຂອງສົງຄາມເຢັນທີ່ຍາວນານຫຼາຍທົດສະວັດ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບ ແລະສ້າງຄວາມຂົມຂື່ນທີ່ຍາວນານ ໃຫ້ແກ່ຊາວຣັດເຊຍຫຼາຍລ້ານຄົນ ກ່ຽວກັບຄວາມວຸ້ນວາຍ ທີ່ເກີດຈາກການພັງທະລາຍຂອງປະເທດ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຮວມອາຍຸຄົບ 91 ປີ.
ໂຮງໝໍສູນກາງດ້ານການແພດ ຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ Tass ຂອງທາງການວ່າ ທ່ານກໍບາຊັອບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານ “ຫຼັງຈາກລົ້ມປ່ວຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະຍາວນານ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການ ເມື່ອຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ທ່ານກໍບາຊັອບ “ເປັນຄົນທີ່ມີວິໄສທັດທີ່ດີເດັ່ນ.”
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳຂອງ USSR, ທ່ານໄດ້ທຳງານກັບປະທານາທິບໍດີ ເຣແກັນ ເພື່ອຫລຸດຈຳນວນອາວຸດນິວເຄລຍຂອງທັງສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ທີ່ໄດ້ບັນເທົາທຸກແກ່ປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກທີ່ພາກັນວິ້ງ ວອນເພື່ອໃຫ້ການແຂ່ງຂັນອາວຸດນິວເຄລຍ ຍຸຕິລົງ.” ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຫຼັງຈາກຫຼາຍທົດສະວັດຂອງການປາບປາມດ້ານການເມືອງຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ທ່ານໄດ້ຮັບເອົາການປະຕິຮູບໃຫ້ເປັນປະຊາທິປະໄຕ. ທ່ານເຊືື່ອໝັ້ນໃນ ກລາສໂນສຕ໌ ແລະເປເຣສທຣອຍກາ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ການເປີດກວ້າງ ແລະການປັບໂຄງສ້າງ -ມັນບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ຄຳຂວັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນເສັ້ນທາງໄປໜ້າສຳລັບປະຊາຊົນຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ແລະດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ ມາໄດ້ຫຼາຍປີ.”
ທ່ານໄດ້ເກີດຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງຣັດເຊຍ ບໍ່ເຖິງ 15 ປີ ຫຼັງຈາກການປະ ຕິວັດທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂບລເຊວິກ ກັບພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນຄອບຄົວຊາວກຳມະກອນ ທ່ານກໍບາຊັອບ ໄດ້ກາຍເປັນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນສັດຕະວັດທີ 20 ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບໂລກສຳລັບບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນການຫລຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງຄວາມຫາຍະນະດ້ານນິວເຄລຍ ແລະໃນການປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນອອກຈາກການກົດຂີ່ ຂອງໂຊຫວຽດ ພາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານ ແລະຢູ່ແຫ່ງອື່ນໆ.
ທີ່ໜ້າສັງເກດອີກ ກໍຄື ທ່ານຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການດູໝິ່ນ ຈາກພວກໂຊຫວຽດ ຫຼາຍລ້ານຄົນຜູ້ທີ່ຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານ ສຳລັບການປ່ຽນແປງຂອງຊີວິດ ໃນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານສັງຄົມ ທີ່ຕິດຕາມມາດ້ວຍການຫລົ້ມສະຫລາຍຂອງປະເທດ ແລະການສູນເສຍອານາຈັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ກວມເອົາ 11 ເຂດເວລາແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ.
ອັນນີ້ເປັນຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງທ່ານກໍບາຊັອບ ຄືວ່າ ຄວາມຮັກ ແລະຄວາມກຽດຊັງສຳລັບຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະຜົນທີ່ອອກມາໃນທີ່ສຸດເປັນສິ່ງທີ່ຄົນພຽງເລັກນ້ອຍ ຄາດການໄດ້. ມັນເປັນຜົນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນມາກຳອຳນາດ ຕ່ຳກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານກໍບາຊັອບ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະຍັງຄົງຢູ່ໃນວັງເຄຣມລິນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງໃນຄັ້ງນຶ່ງ ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ “ໄພພິບັດທາງພູມສາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ” ຂອງສັດຕະວັດທີ່ 20.