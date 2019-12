ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໜູ​ທີ່​ຖືກ​ດັດ​ແປງ​ພັນ​ທຸ​ກຳ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ອະ​ວະ​ການ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 5 ທັນ​ວາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ອັນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ເພື່ອ​ຫາ​ວິ​ທີ​ຊ່ວຍ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ບິນອະ​ວະ​ກາດ ​ໃນອະ​ວະ​ກາດ. ມັນ​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ກ້າມ​ເນື້ອ ຫຼາຍກວ່າ​ເພື່ອ​ນ​ທີ່​ເປັນ​ໜູ “ທຳ​ມະ​ດາ” ຂອງມັນ​ສອງ​ເທົ່າ. ດັ່ງ​ທີ່​ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ອາຣາ​ຊ ອາ​ຣາ​ບາ​ຊາ​ດີ ລາຍ​ງານ​ນັ້ນ, ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ຂອງ​ກ້າມ​ເນື້ອ​ໃນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ສູງ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສະ​ພາບສູນ​ເສຍ​ກ້າມ​ເນື້ອ. ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



ນັກ​ບິນອະ​ວະ​ກາດ​ທີ່​ຍ່າງ​ຢູ່​ເທິງ​ອະ​ວະ​ກາດ ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ເຖົ້າ​ແກ່​ຢ່າງ ວ່ອງ​ໄວ​ຈາກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງແສງ​ລັງ​ສີ ແລະ ແຮງ​ດຶງ​ດູດ​ຕ່ຳ​ຢູ່ນອກ​ການ​ໂຄ​ຈອນ​ຂອງ​ໂລກ.

ດ​ຣ. ໄມ​ເກິ​ລ ບ​າ​ຣັດ, ນັກ​ຟີ​ຊິກ ແລະ ນັກ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອົງ​ການ NASA ໄດ້​ກ່າ​ວ່າ “ໃນ​ການ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ເດັ່ນ​ກວ່າ​ໝູ່​ກໍ​ແມ່ນ​ຄວາມບໍ່​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ ຫຼື ບໍ່​ມີ​ແຮງ​ດຶງ​ດູດ, ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ ແລະ ທຸກໆ​ລະ​ບົບ​ໃນ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ມັນ​ກໍຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ.”

ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້​າ​ໃຈ​ດີກວ່າ​ເກົ່າ ແລະ ບາງ​ເບື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ພວກ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສຸດຍອດ​ໜູ​ທີ່​ຖືກ​ລ້ຽງຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສາ​ກົນ ຫຼື ISS.

ທ່ານ ເຊ ຈິນ ລີ, ຈາກ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ ແຈັກ​ສັກ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຄັອນ​ແນ​ຕິ​ຄັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສຸດ​ຍອດ​ໜູ​ແມ່ນ​ສາຍ​ພັນໜູ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ຜ່ານ​ການ​ດຳ​ເນີນການ​ດ້ານ​ພັນ​ທຸ​ກຳ ແລະ ໜູ​ພວກນີ້​ແມ່ນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ນອກ​ຈາກວ່າ​ມັນ​ຂາດ​ພັນ​ທຸ​ກຳ​ພຽງ​ອັນ​ດຽວ, ແລະ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ພັນ​ທຸ​ກຳ​ທີ່ປ່ຽນ​ແປງ ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ກ້າມ​ເນື້ອ.”

ອາ​ຈານ ເຊ ຈິນ ລີ ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ດັດ​ແປງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ກ້າມ​ເນື້ອ​ໃນ​ພວກ​ໂຕ​ນູ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1990. ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ກ້າມ​ເນື້ອ ຫຼື Myostatin ແມ່ນ​ທາດ​ໂປ​ຣ​ຕີນ​ໃນ​ເລືອດ​ທີ່​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ​ຈະ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ກ້າມ​ເນື້ອ. ຖ້າບໍ່​ມີ​ມັນ, ສຸ​ດຍອດ​ໜູ​ພວກນີ້ຈະ​ມີ​ກ້າມ​ເນື້ອ​ສອງ​ເທົ່າ​ຂອງ​ໜູ​ທີ່ບໍ່​ແມ່ນ​ສາຍ​ພັນ​ສຸດຍອດ​ນັ້ນ. ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈະ​ສຶກ​ສາ​ເບິ່ງ​ວ່າການ​ດັດ​ແປງ​ພັນ​ທຸ​ກຳ ອາດ​ສູ້​ກັບ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຈາກ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ອະ​ວະ​ກາດຫຼືບໍ່.

ດ​ຣ. ໄມ​ເກິ​ລ ບາ​ຣັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນການ​ປ່​ຽນ​ແປງ​ບາງ​ຢ່າງ​ໃນ​ກະ​ດູກ ແລະ ກ້າມເນື້ອ ເພາະ​ວ່າ ມັນບໍ່​ໄດ້​ມີ​ແຮງຖ່ວງ ທຽບ​ໃສ່ ​ຕອນ​ຢູ່​ໃນ​ແຮງ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ສະ​ນັ້ນ​ມັນ​ຈະ​ເລີ່ມ​ລີບ​ເຂົ້າ ຫຼື ສູນ​ເສຍ​ຂະ​ໜາດ ແລະ ຄວາມ​ແຂງ​ແກ່ນ. ຍ້ອນ​ແນວ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍ​ຢ່າງ​ໜັກ, ແລະ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈະ​ເຫັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ເປັນ​ຕາ​ຢ້ານຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເຊັ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ ຕາ, ເສັ້ນ​ປະ​ສາດ​ຕາ ແລະ ສະ​ໝອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ບັນ​ດາ​ນັກ​ບິນອະ​ວະ​ກາດ ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ກ້າມເນື້ອ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ​ແນວ​ນຶ່ງ ແລະ ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ກະ​ດູກ​ຜ່ານ​ການ​ຊ້ອມ​ຍົກ​ນ້ຳ​ໜັກ, ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕ່າງໆຫຼາຍກວ່ານີ້​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ.

ດ​ຣ. ໄມ​ເກິ​ລ ບາ​ຣັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ການ​ບິນ​ໂຄ​ຈອນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳອ້ອມ​ໂລກ ພວກ​ເຮົາຈະຢູ່​ໃຕ້​ພູມ​ສາດສະ​ໜາມ​ແມ່​ເຫຼັກ, ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ດັ່ງ​ກັບ​ສິ່ງ​ປ້ອງ​ກັນ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ວິ​ທີ​ໃດ​ນຶ່ງ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ລະ​ອອງແສງ​ລັງ​ສີຫຼາຍ​ເຖິງ​ສາມ​ເທົ່າ​ເລິກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ ຄື​ກັບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ການ​ບິນ​ໂຄ​ຈອນໃນ​ດ້ານ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ໂລກ.”

ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ຂອງ​ແສງ​ລັງ​ສີ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ໃຫຍ່ກວ່າ​ເກົ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທຳ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ເລິກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຫາ​ດາວ​ອັງ​ຄານ ແລະ ໄກ​ກວ່າ​ນັ້ນ.

ອາ​ຈານ ລີ ຫວັງ​ວ່າ ສຸດຍອດ​ໜູ​ຂອງ​ລາວ ອາດ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສະ​ໜອງ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໄລ​ຍະ​ກາວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສູນ​ເສຍ​ກ້າມ​ເນື້ອ ​ໃນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເຖົ້າ​ແກ່ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອາ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ກ້າມ​ເນື້ອ​ນັ້ນ.

Scientists launched genetically modified mice into space December 5 as part of a study to find ways to help maintain the health of astronauts in space They have twice the muscle mass of their "ordinary" counterparts. As VOA's Arash Arabasadi reports, the research could provide insight into muscular degeneration in older populations and those with muscle-wasting conditions.



Spacewalking astronauts face rapid aging from the effects of radiation and low gravity outside of Earth's orbit.



"In space flight the dominant factor is weightlessness or zero gravity, if you will, and every system in the body changes."



To better understand and maybe even combat those changes, scientists launched lab-grown super mice destined for the International Space Station, or ISS.



"The mighty mice are a strain of mice that we generated through genetic engineering, and these mice are completely normal except they lack just a single gene, and that's the gene that encodes myostatin."



Professor Se-Jin Lee began modifying the myostatin in mice in the 1990s. Myostatin is a protein in blood that normally limits muscle growth. Without it, these mighty mice have about twice the muscle mass of their non-mighty counterparts. Scientist will study if genetic engineering may fight physical changes from space travel.



"We see some changes in bone and muscle, because they're unloaded compared to being in normal gravity. So they start to atrophy, or lose mass and strength. That's why we exercise very hard, and then we see some more sinister changes that we worry about such as those with the eye, the optic nerve, and our brain."



Astronauts can somewhat counteract the losses to muscle mass and bone density through weight training, but they face even greater risks in space.



"In lower-Earth orbit we're underneath the geomagnetic fields, which serve as a shield for us in a way, and we'll get about three times as much ionizing radiation in deep space as we would in in low-Earth orbit."



The long-term effects of radiation become a greater concern as astronauts look to longer and deeper space travel to Mars and beyond.



Professor Lee hopes his mighty mice may not only offer solutions to damage caused by long-term space flight but also help understand muscle loss in aging populations and those with muscle-wasting conditions.