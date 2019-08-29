ທູດພິເສດສຳລັບຂົງເຂດຕາເວັນອອກກາງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເວົ້າວ່າ ລາຍລະອຽດຂອງແຜນການສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດ ຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ ຈົນກວ່າວ່າຈະມີການເລືອກຕັ້ງຂອງອິສຣາແອລຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ ກ່ອນ.
ທ່ານ ເຈຊັນ ກຣີນແບລດທ໌ (Jason Greenblatt) ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເປີດເຜີຍເອກະສານ ຫລືສ່ວນນຶ່ງຂອງເອກະສານກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຂອງອິສຣາແອລເລີຍ.”
ສະພາຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີໃຫ້ຍຸບສະພາ ແລະໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ພາຍຫລັງທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງແບບສູສີກັນ ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມຂຶ້ນມາເລີຍນັ້ນ.
ທ່ານ ແຈເຣດ ຄູສເນີ (Jared Kushner), ທີ່ປຶກສາ ແລະລູກເຂີຍຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານເສດຖະກິດຂອງແຜນສັນຕິພາບຂອງ ທ່ານ ໃນຕອນຕົ້ນໆປີນີ້. ມັນຈະລວມມີເງິນຈຳນວນ 50 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບການລົງທຶນສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນປາແລສໄຕນ໌.
ທ່ານ ທຣຳ ເອີ້ນແຜນສັນຕິພາບຂອງລັດຖະບານທ່ານວ່າ "ເປັນຂໍ້ຕົກລົງຂອງສັດຕະວັດ."
ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປາແລສໄຕນ໌ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາແຜນການທາງເສດຖະກິດນັ້ນໄປແລ້ວ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງມັນວ່າເປັນແນວໃດເທື່ອ. ພວກທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການແກ້ໄຂໃນເລື້ອງໃຫ້ມີສອງປະເທດ ແລະ ມັນເປັນການດູໝິ່ນກັນ ທີ່ເຊື່ອວ່າ ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ສາມາດຖືກຊື້ດ້ວຍເງິນ. ພວກທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ອິສຣາແອລຢ່າງເປີດແປນ ແລະໂຈ່ງແຈ້ງ.
ຍັງບໍ່ມີການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງອສຣາແອລ ແລະ ປາແລສໄຕນ໌ເທື່ອນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ