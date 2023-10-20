ວິກິດການຕາເວັນອອກກາງ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສະໜອງ ແລະ ການຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ

ຫ້າສິບປີຫຼັງຈາກການຫ້າມນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຂອງອາຣັບໃນປີ 1973, ວິກິດການໃນຕາເວັນອອກກາງໃນປະຈຸບັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຂັດຂວາງການສະໜອງນ້ຳມັນຂອງໂລກແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນສູງຂຶ້ນ. ແຕ່ບໍ່ຄາດຫວັງວ່າຈະຊໍ້າຮອຍການ ຂຶ້ນລາຄາທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະການເຂົ້າແຖວຍາວຢຽດຢູ່ທີ່ປໍ້ານໍ້າມັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ “ບໍ່ແມ່ນຂ່າວດີຢ່າງແນ່ນອນ” ສຳລັບຕະຫຼາດນ້ຳມັນທີ່ແກ່ຍາວ (ຍືດເຍື້ອ) ຢູ່ກ່ອນແລ້ວ ຈາກການຫຼຸດການຜະລິດນ້ຳມັນຈາກ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະ ຣັດເຊຍ ແລະຄາດວ່າຈະມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຈີນ, ຫົວໜ້າອົງການພະລັງງານສາກົນ ຫຼື IEA ໄດ້ກ່າວ.
ຕະຫຼາດຈະຍັງຄົງມີຄວາມຜັນຜວນ, ແລະຄວາມຂັດແຍ້ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ໍາ ມັນສູງຂຶ້ນ, "ເຊິ່ງເປັນຂ່າວຮ້າຍຢ່າງແນ່ນອນສໍາລັບອັດຕາເງິນເຟີ້", ທ່ານຟາຕິ ບິຣອລ (Fatih Birol), ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ IEA ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນປາຣີ, ກ່າວ ຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ. ທ່ານກ່າວວ່າ ປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ແລະ ເຊື້ອໄຟອື່ນໆ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ນໍ້າມັນດິບ Brent ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໄດ້ຊື້ຂາຍສູງກວ່າ 91 ໂດລາຕໍ່ຖັງໃນ ວັນພະຫັດວານນີ້, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 85 ໂດລາຕໍ່ຖັງໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ, ມື້ກ່ອນກຸ່ມ ຮາມາສບຸກໂຈມຕີອິສຣາແອລ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ. ອິສຣາແອລໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນທັນທີໃສ່ເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງໄດ້ທຳລາຍຄຸ້ມບ້ານທັງໝົດ ແລະສັງຫານພົນລະເຮືອນປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນຊ່ວງ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ.