ບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟທ໌ (Microsoft) ເວົ້າວ່າ ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອມ ໂຍງກັບລັດຖະບານອີຣ່ານ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເວົ້າຢູ່ໃນບົດຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນອິນເຕີແນັດໃນວັນສຸກວານນີ້ ເວົ້າວ່າ ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນບັນຊີ 241 ອັນຂອງ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ, ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໃນອະດີດ ແລະໃນປັດຈຸບັນ, ຂອງບັນດາເປົ້າໝາຍຢູ່ໃນວົງການຂ່າວ ແລະຊາວອີຣ່ານໃນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ແຕ່ໄມໂຄຣຊັອຟທ໌ (Microsoft) ກໍບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າແມ່ນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງໃດທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີຕົກຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ.
ທ່ານ ຄຣິສ ເຄຣບສ໌ (Chris Krebs), ຫົວໜ້າອົງການຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ ແລະຄວາມປອດໄພທາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງທີ່ສົ່ງໃຫ້ວີໂອເອວ່າ ອົງການຂອງທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບລາຍງານຂອງໄມໂຄຣຊັອຟທ໌ (Microsoft) ແລະ "ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາເຈົ້າເພື່ອປະເມີນ ແລະຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມັນ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ "ເຖິງແມ່ນວ່າການກະທຳນີ້ອາດຈະສືບເນື່ອງມາຈາກການປະຕິບັດງານຂອງພວກໃຫ້ບໍລິການສືບລັບຕ່າງປະເທດທຳມະດາສາມັນກໍຕາມ, ການກ່າວອ້າງຂອງໄມໂຄຣຊັອຟທ໌ (Microsoft) ທີ່ເວົ້າວ່າຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄະນະນຶ່ງໄດ້ຕົກຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍນັ້ນ ຖືວ່າເປັນຫລັກຖານອີກອັນນຶ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກປໍລະປັກຕໍ່ພວກເຮົາກຳລັງຫາທາງທີ່ຈະບ່ອນທຳລາຍສະຖາບັນປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ.”
ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີທີ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງຮີວລາຣີ ຄລິນຕັນ (Hillary Clinton), ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ໃຊ້ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ໄດ້ຖືກລັກເຈາະຂໍ້ມູນໃນໄລຍະທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງນັ້ນຢູ່.
ການໂຈມຕີຄັ້ງສຸດທ້າຍນີ້ ໂດຍກຸ່ມທີ່ໄມໂຄຣຊັອຟທ໌ (Microsoft) ຂະໜານນາມໃຫ້ວ່າເປັນ "Phosphorous" ຊຶ່ງແປວ່າ “ເຫລື້ອມເປັນເງົາ” ນັ້ນແມ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໄລຍະ 30 ມື້ ໃນລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາຫາເດືອນກັນຍາ. ໄມໂຄຣຊັອຟທ໌ (Microsoft) ເວົ້າອີກວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ສະຫລັບ ຊັບຊ້ອນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍເວົ້າວ່າ ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນໄດ້ທຳການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາກ່ອນ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເພື່ອຈະເຂົ້າໄປໃນບັນຊີເຫລົ່ານັ້ນໄດ້.