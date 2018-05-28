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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ສະຫລອງ ວັນລະນຶກ​ເຖິງ ພວກ​ທະຫານ​ ຜ່ານ​ເສິກ​ ໃນວັນຈັນ ມື້ນີ້

ທະຫານກອງທັບມາຣິນ ຈູງແຂນເດັກຍິງຍ່າງຜ່ານຫີນສະລັກຊື່ ຂອງທະຫານທີ່ເສຍຊີວິດ ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 1 ໃນວັນ ລະນຶກ​ເຖິງພວກ​ທະຫານຜ່ານ​ເສິກ ​ຢູ່ປ່າຊ້າ ອາເມຣິກັນ Aisne-Marne ໃນເມືອງ Belleau ຂອງຝຣັ່ງ ທີ່ມີສົບ ຂອງທະຫານອາເມຣິກັນ ຫລາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ໃນວັນ ທີ 27 ພຶດສະພາ 2018

ວັນຈັນມື້ນີ້ ເປັນວັນລະນຶກ​ເຖິງພວກ​ທະຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ​ຂອງສະຫະລັດ.​

​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ຫລາຍ​ຄົນ ​ໄດ້ພັກ​ລ້າ ພັກ​ການ ​ແລະ​ພັກ​ໂຮງຮຽນ. ວັນ​ທ້າຍ​ອາທິດ​ທີ່​ມີ​ສາມ​ວັນຕໍ່ກັນ ຖືກັນ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ເລີ້ມຕົ້ນ ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ ຂອງ​ລະດູ​ການ​ພັກ​ແລ້ງ. ຫລາຍໆຄອບຄົວ ​ໄດ້​ພາກັນ​ໄປ​ກິນ​ເຂົ້າປ່າ ຫລື ປິກ​ນິກ ຫລື ພາກັນ​ເດີນທາງ​ໄປ​ທະ​ເລ, ປ່າ​ສະຫງວນ ຫລື ​ໄປ​ຕັ້ງຄ້າຍພັກແຮມຢູ່​ໃນ​ປ່າ.

​ໃນ​ທາງ​ການ, ວັນ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ດວງວິນຍານຂອງທະຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ ​ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ມື້ວັນ​ຈັນ​ສຸດທ້າຍ ​ຂອງ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ໃຫ້ກຽດ ​ແກ່​ພວກ​ທີ່ເສຍ​ຊີວິດ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ເປັນ​ທະຫານ​ຮັບ​ໃຊ້​ຊາດ​ ຢູ່​ໃນ​ປະຫວັດສາດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ. ລັດຖະສະພາ ​ໄດ້​ປະກາດວັນ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ທະຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ​ໃຫ້​ເປັນ​ວັນ​ພັກ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ໃນ​ປີ 1971.

ພວກ​ທີ່​ສະ​ເຫລີ​ມສະຫລອງ​ວັນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​
ຕັນ ໄດ້​ພາກັນ​ວາງແຜ​ນໄວ້ ສໍ​າລັບ​ວັນ​ດັ່ງກ່າວ​. ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາຈະ​ເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນພິທີ​ວາງ​ພວງມາລາ​ຢູ່​ຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​ຂອງ​ທະຫານ​ນິລະນາມ ຢູ່​ໃນ​ປ່າຊ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ເມືອງ​ອາ​ລິງ​ຕັນ, ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ຫລື Arlington National Cemetery.

ວັນ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ທະຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ ​ໄດ້​ເລີ້ມມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 1865 ພາຍຫລັງ​ທີ່​ສົງ ຄາມກາງ​ເມືອງ​ຫາກໍຍຸຕິ​ລົງໃໝ່ໆ, ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ພວກອະດີດ​ຂ້າ​ທາດ ພາກັນ​ຈັດ ສິ່ງ​ທີ່​ຖື​ວ່າ ​ເປັນ​ການລະນຶກ​ເຖິງ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດໃນສົງຄາມຂອງ​ປະ​ເທດ.

ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວ​ ໄດ້​ຂຸດ​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ​ທະຫານ​ຂອງ​ຝ່າຍສະຫະ​ພັນ ຫຼືຝ່າຍເໜືອ​ຫລາຍ​ກວ່າ 250 ຄົນ​ ອອກຈາກຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​ລວມ ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ຂອງ​ຄ້າຍ​ທະຫານຝ່າຍ Confederate ຫຼືຝ່າຍໃຕ້ ຊຶ່ງ​ລວມມີ 11 ລັດ​ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ທີ່​ຢາກ​ແຍກ​ຕົວ​ເປັນ​ເອກະ​ລາດ ທີ່​ຕັ້ງຢູ່​ເມືອງ​ຊາສຕັນ (Charleston) ລັດ​ຄາ​ໂຣ​ລາຍ​ນາ​ໃຕ້ ​ແລະ​ທຳ​ການ​ຝັງ​ສົບເປັນຢ່າງ​ດີ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ເປັນ​ເວລາ​ນານ​ກວ່າ 50 ປີ​ທີ່ວັນດັ່ງກ່າວ​ ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ລະນຶກ​ເຖິງ​ພຽງ​ແຕ່ ພວກ​ທະຫານ​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ຢູ່​ໃນ​ສົງຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ລະນຶກ​ເຖິງ ສົງຄາມ​ຂັດ​ແຍ້​ງອັນ​ອື່ນໆຂອງ​ອາ​ເມຣິກາ.

ຕົກ​ມາ​ເຖິງ​ຕອນ​ທີ່​ອາ​ເມຣິກາ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ສົງຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງທີນຶ່ງ ວັນ​ບຸນ​ດັ່ງກ່າວ​ຈຶ່ງ ​ໄດ້​ເລີ້ມຂະ​ຫຍາ​ຍອອກ​ ເພື່ອ​ກວມ​ເອົາ​ພວກ​ທະຫານ​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ ຢູ່​ໃນ​ທຸກ​ສົງ ຄາມອື່ນໆນຳ.

ນັກ​ລົບ​ເກົ່າ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນພາກັນ​ຂີ່​ລັດ​ຈັກ​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ຂະບວນແຮ່ ​ໂຣລິງ ທັນ​ເດີ ຫຼືຟ້າສະໜັ່ນ​
ນັກ​ລົບ​ເກົ່າ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນພາກັນ​ຂີ່​ລັດ​ຈັກ​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ຂະບວນແຮ່ ​ໂຣລິງ ທັນ​ເດີ ຫຼືຟ້າສະໜັ່ນ​

ໃນ​ວັນ​ອາທິດວານນີ້, ຂະບວນແຮ່ ​ທີ່​ເອີ້ນກັນ​ວ່າ ​ໂຣລິງ ທັນ​ເດີ (Rolling Thunder) ຫຼືຂະບວນຟ້າສະໜັ່ນ ຊຶ່ງ​ມີ​ນັກ​ລົບ​ເກົ່າ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນພາກັນ​ຂີ່​ລັດ​ຈັກຢ່າງ​ເປັນ​ຂະ​ບວນ​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະຫົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃນ​ທຸກໆປີ ​ໂດຍ​ຂີ່​ຜ່ານ​ສະໜາມຫລວງ ຢູ່​ໃຈກາງ​ເມືອງ, ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ໃຫ້ກຽດ​ແກ່​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ຂະນະທີ່​ສູ້​ລົບ​ຢູ່​ໃນ​ສົງຄາມຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ. ສຽງທີ່​ດັງ​ອອກ​ມາ​ຈາກລົດຈັກ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ຢູ່​ແຕ່ໄກຕັ້ງ​ຫລາຍໆ​ໄມ, ກ່ອນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ມາ​ຮອດ.

ອີງ​ຕາມ​ຊຸດ​ຢູ່​ນະຄອນ​ຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ Rolling Thunder ນັ້ນ ການ​ຂີ່​ລົດ​ແມ່​ນເປັນ "ການ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ ຫລື​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນຮູ້​ແລະ ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ” ຕໍ່ສະ​ເລີຍເສິກ ​ແລະ​ທະຫານ​ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຢູ່​ໃນ​ສົງຄາມ ທີ່​ຖືກ​ຫລົງ​ລືມ.

ຄໍາ​ຂວັນ​ຂອງຂະ​ບວນ Rolling Thunder ກໍ​ຄື: "ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່ຫລົງ​ລືມ​ໄດ້."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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