ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນພະຫັດ ທີ 28 ຊຶ່ງເປັນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງ
ເດືອນພະຈິກ ແລະກໍເປັນວັນທີ່ຊາວອະເມຣິ ກັນທັງປະເທດພາກັນສະຫລອງບຸນ Thanksgiving ຫລື ບຸນຂອບ ຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼືເອີ້ນກັນຫຼິ້ນໆວ່າ ບຸນໄກ່ງວງຕາມປະເພ
ນີ ທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາເປັນເວລານານກວ່າສອງຮ້ອຍປີແລ້ວ. ເພາະສະນັ້ນ ໃນ ລາຍ
ການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອມື້ນີ້ ພວກເຮົາຢາກຖືເອົາໂອກາດນໍາເອົາການສໍາພາດ
ກັບບັນດາຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມາສະເໜີທ່ານ ເພື່ອຢາກຮູ້
ວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ພາກັນຫ້າງຫາກະກຽມເພື່ອສະຫລອງບຸນປະຈຳປີສຳຄັນອັນນີ້ຄືແນວ
ໃດ ແລະການສະຫລອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້ານີ້ມີຄວາມໝາຍແນວໃດສຳລັບເຂົາເຈົ້າ.
ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບຸນ Thanksgiving ຫລື ວັນບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີນັ້ນເປັນວັນ
ບຸນແຫ່ງຊາດສຳຄັນອັນນຶ່ງຂອງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ສະຫລອງກັນມາເປັນເວລາ ສອງຮ້ອຍ
ກວ່າປີແລ້ວ. ຢູ່ທໍານຽບຂາວໄດ້ມີພິທີໂຜດໄກ່ງວງ ໂດຍປະທານາ ທິບໍດີ ກ່ອນຈະຮອດ
ມື້ບຸນ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພນີຂອງ ການມີຄວາມ ເມດຕາກະລຸນາ ຫຼື Pardon ໃຫ້ແກ່ໄກ່ງວງ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາຕັ້ງແຕ່ສະ ໄໝປະທານາທິບໍດີ Abraham
Lincoln ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງແຕ່ປີ 1861 ຫາປີ 1865.
ດັ່ງທຸກໆປີ ການສະຫລອງງານບຸນນີ້ແມ່ນຈັດຂຶນຢູ່ທ່າມກາງຄວາມໜາວເຢັນ ເພາະ
ປັດຈຸບັນນີ້ອາກາດຢູ່ໃນຫລາຍພາກຂອງສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະພາກຕາເວັນຕົກ
|ຕອນກາງຂອງປະເທດໄດ້ເລີ້ມໜາວ ພ້ອມທັງມີຫິມະຕົກ ແລະທ້າມກາງບັນຍາກາດ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະມີເທດສະການ ແລະວັນພັກ ຕ່າງໆ ລຽນຕິດກັນໄປ
ນັບແຕ່ນີ້ ຈົນຮອດວັນຂຶ້ນປີໃໝ່. ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ, ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະຮ້ານຄ້າທົ່ວ
ໄປ ຈະມີການຕົກແຕ່ງ, ປະດັບປະດາດ້ວຍແສງສີ ແລະເຄື່ອງເອ້ຕ່າງໆ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ
ການສະຫລອງບຸນ Christmas ວັນທີ 25 ເດືອນທັນວາ ແລະໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ກໍ
ຈະເປັນວັນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ແລະ ຕ້ອນຮັບວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ ຄ.ສ 2020.
ຕາມປະເພນີແລ້ວ ໃນອາທິດທີ່ມີວັນບຸນນີ້ ຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍລ້ານຄົນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະ
ໄກກໍຈະພາກັນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພໍ່ແມ່ ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງ. ເຂົາເຈົ້າມັກຊື້ອາຫານ
ການກິນ, ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອໄປສະຫລອງວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າຮ່ວມກັນກັບຄອບຄົວ. ພ້ອມ
ດຽວກັນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນນິວຢອກມີການເດີນສວນສະ
ໜາມເພື່ອເປັນການສະຫລອງບຸນ Thanksgiving ຢູ່ໃຈກາງເມືອງຢ່າງຄຶກຄື້ນ.
ຂະນະດຽວກັນທາງວີໂອເອກໍໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ ສໍາພາດຍານາງລີຊາ ຫຼວງສົມຄຳ, ອາ
ຈານສອນວິຊາສັງຄົມວິທະຍາ ຫຼື Social Study ຢູ່ມັດທະຍົມແຫ່ງນຶ່ງໃນລັດອິລລິ
ນອຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງ ຍານາງໄດ້ເວົ້າເຖິງ
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນກ່ຽວກັບການສະຫຼອງບຸນນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ນາງຊາຣາ ສຸຣິນທອນ ວີລະພັນ, ທີ່ໄດ້ຍ້າຍອອກໄປຢູ່ໄກຈາກພໍ່ແມ່ທີ່ຢູ່ພາກເໜືອ
ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນລອສ ແອລເຈີລິສ, ທາງພາກໃຕ້ຂອງ
ລັດດຽວກັນມາໄດ້ຫ້າປີແລ້ວ ກໍໄດ້ເວົ້າສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ ໃນວັນ ບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າປີ
ນີ້ນາງບໍ່ສາມາດໄປຫາຄອບຄົວໄດ້ ແລະຈະສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າກັບໝູ່ເພື່ອນ
ຢູ່ບ້ານຕົນເອງແທນ ຊຶ່ງນາງເວົ້າວ່າ:
ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ, ເຖິງແມ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນສັນຊາດອາເມຣິກັນ ແລະ
ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດນີ້ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ລືມ
ອາຫານລາວ. ແລະການສະຫລອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ
ຫລາຍຕໍ່ຊາວລາວຢູ່ອາເມຣິກາທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ພັດພາກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ
ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃນດິນແດນແຫ່ງນີ້ ໃນຊຸມປີ 1990. ດັ່ງທີ່ທ່ານໄພວັນ ດວງພູມີ ຢູ່
ໃນເມືອງ ຣີສມອນ, ນະຄອນຫລວງຂອງລັດເວີຈີເນຍ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມດຄິ ແລະ
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນກ່ຽວກັບການສະຫລອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້ານີ້ວ່າ:
ປະຫວັດການສະຫລອງບຸນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າແມ່ນໄດ້ມີມາແຕ່ປີ 1621. ເວລານັ້ນ
ໄດ້ມີນັກສະແຫວງບຸນຊາວອັງກິດ 102 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທໍາອິດທີ່ໄດ້ພາກັນເດີນທາງມາເຖິງແຜ່ນດິນໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນທະວີບອາເມຣິກາໃນທຸກມື້ນີ້ ເພື່ອສະແຫວງຫາສິດທິໃນການ
ນັບຖືສາສະໜາ. ເຂົາເຈົ້າພາກັນຂີ່ກຳປັ່ນທີ່ມີຊື່ວ່າ Mayflower ໂດຍໃຊ້ເວລາ 66 ມື້
ຈຶ່ງໄດ້ຕົກມາເຖິງແຜ່ນດິນຕອນນີ້. ເຂດທີ່ເຂົາເຈົ້າມາເຖິງທຳອິດນັ້ນເອີ້ນກັນໃນປັດ
ຈຸບັນນີ້ວ່າ New England ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ກວາມເອົາ 6 ລັດໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ໃນທຸກວັນນີ້.
ຫລັງຈາກໄດ້ລ່ອງເຮືອຂ້າມມະຫາສະມຸດອັດແລນຕິກອັນກວ້າງໃຫຍ່ຊາວອັງກິດເຫລົ່າ
ນີ້ກໍປະສົບກັບຄວາມອິດເໝື່ອຍ ໂຫຍຫີວ ແລະປະເຊີນກັບອາກາດໜາວ. ຈໍານວນນຶ່ງ
ໄດ້ເຈັບປ່ວຍຍ້ອນຂາດອາຫານ, ເປັນພະຍາດ ແລະໄດ້ລົ້ມຫາຍຕາຍໄປເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງ.
ຊາວອິນເດຍແດງທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າໃນທ້ອງຖິ່ນນີ້ ໄດ້ເຫັນຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງຊາວ
ອັງກິດເຫລົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຊ່ວຍສິດສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກປູກໝາກສາລີ, ຫາປາຢູ່
ຕາມແມ່ນໍ້າລໍາເຊ, ໂຮ່ເນື້ອ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັບໄກ່ງວງປ່າມາເປັນອາຫານ.
ໃນປີຕໍ່ມາ ເມື່ອໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມອຶດຢາກ, ຫີວໂຫຍ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ
ແລະເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກທີ່ຊາວອິນເດຍແດງໄດ້ສິດສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຮັດແລ້ວ
ຊາວອັງກິດກໍໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຊາວອິນເດຍແດງເຫລົ່ານັ້ນ ໂດຍກ
ານເຊື້ອເຊີນເອົາເຂົາເຈົ້າມາຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານນຳກັນ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນ
ບຸນປະເພນີ ຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving ທີ່ໄດ້ສະຫລອງກັນມາເທົ່າທຸກວັນນີ້.
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