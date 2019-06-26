ໃນຖ້າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ນີ້,ເຈົ້າໜ້າທີ່
ສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ພາດພິງເຖິງຈີນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບົ່ງເຈາະຈົງວ່າແມ່ນຈີນ ກ່ຽວກັບ
“ຄວາມສ່ຽງ” ແລະ “ການທ້າທາຍຕ່າງໆ” ທີ່ມີຂຶ້ນ ຍ້ອນວິທີສ້າງເຂື່ອນ ແລະການກະ
ທຳຢູ່ເລາະລຽບແລະຂ້າມແມ່ນໍ້າຊາຍແດນໃນແຖບແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງສາລີ ຈະມີລາຍ
ງານລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນການປະຊຸມຮໍ່າຮຽນທີ່ນະຄອນພະນົມເປັນ ໂດຍສະຖາບັນຂອງຂະເໝນ ເພື່ອການ
ປະສານງານແລະສັນຕິພາບ ຫລື CICP ທ່ານ Michael Newbill ອບປະທູດ ສະຫະ
ລັດ ກ່າວວ່າ ການກະທຳ “ຂອງປະເທດດ່ຽວ” ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນ “ສ້າງຄວາມ
ເປັນຫ່ວງ” ສຳລັບ ທັງພວກປະເທດຢູ່ເລາະລຽບຕາມເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະສະຫະ
ລັດຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ໃນຮອບສອງປີຜ່ານມາ ການຫັນປ່ຽນໃນດ້ານພູມີສາດ-ການເມືອງ ແມ່ນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ
ສ້າງການທ້າທາຍໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່ໂຕ,” ທ່ານ Newbill ເວົ້າຕ່ືມວ່າ:
“ພວກເຮົາ ໄດ້ມອງເຫັນການເພິ່ງອີງໜີ້ສິນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ, ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ ຂອງເຂື່ອນຫລາຍກວ່າສິບແຫ່ງ ແຜນການທີ່ຈະລະເບີດ ແລະສະສາງຕາລິ່ງແຫ່ງ
ຕ່າງໆ” ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເພີ້ມ ລົງໃນໜ້າເວັບໄຊຕ໌ ຂອງສະຖານທູດສະຫະ
ລັດ ໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ແນວຄິດທີ່ວ່າການກາງຕໍ່ເງິນກູ້ ຫຼືກັບດັກຂອງໜີ້ສິນ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2017. ມັນ
ອ້າງເຖິງການກະທຳຂອງຈີນ ທີ່ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມສຳລັບໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງ
ໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງສັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນ ແທນທີ່ຈະເປັນການຊ່ອຍເຫລືອເສດຖະ
ກິດຂົງເຂດ. ແທນທີ່ຈະເປັນແນວນັ້ນ ແມ່ນຊໍ້າແມ່ນວ່າ ພວກປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ ຈະ
ກາຍເປັນພວກທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ “ອິດທິພົນຂອງຈີນ”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສະຖານທູດ ຜູ້ທີ່ຂໍບໍ່ໃຫ້ອອກຊື່ ໄດ້ໂອ້ລົມເລື້ອງດັ່ງກ່າວ, ໄດ້
ເນັ້ນຢໍ້າວ່າທ່ານ Newbill ໄດ້ອ້າງເຖິງຈີນ ເວລາເພິ່ນໃຊ້ຄຳວ່າ “ປະເທດດຽວ” ໃນ
ສັບປະດາແລ້ວນີ້.
ໃນເລື້ອງຕ່າງຫາກ, ທ່ານ ເຊັກ ໂຊພາລ ນັກວິໄຈ ຈາກສູນກາງສຶກສາເອເຊຍ Ritsumeikanຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ບອກວີໂອເອ ພະແນກພາສາຂະເໝນທາງອີເມລວ່າ
“ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານ Newbill ຈະບໍ່ໄດ້ບົ່ງຊື່ປະເທດໃດກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍເປັນທີ່ແຈ້ງ
ຂາວ ວ່າແມ່ນ ຈີນ ທີ່ຕົງກັບທຸກຈຸດ ທີ່ທ່ານໄດ້ນຳຂຶ້ນມາເວົ້າເຖິງ.”
ທ່ານ Sophal ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ “ສ່ວນຕົວແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທ່ານກ່າວເຖິງ
ຈີນ,”
ນັກປາດກຳປູເຈຍທ່ານນີ້ ກ່າວເພີ້ມວ່າ ຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນຍຸດທະສາດ ທາງ
ເຂົ້າໄປສູ່ສະຫະລັດ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງຂອງຈີນ ແລະທາງດ້ານຕົວບົດໝາຍ.
ຂໍ້ຄວາມໂດຍນັກການທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ ສະເໜີແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂົງ
ເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ເປັນຂົງເຂດໃໝ່ ສຳລັບການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ.
ປະເທດທັງສອງທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແມ່ນໄດ້ພົວພັນໃນການສົງຄາມການຄ້າ
ມາແລ້ວ ແລະການປະເຊີນໜ້າກັນດ້ານ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ຊ່ອງແຄບໄຕ້
ຫວັນ ໄປເຖິງທະເລຈີນໃຕ້.
ທ່ານ Pongphisoot Busbarat ອາຈານສອນລັດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາ
ລົງກອນ ກ່າວວ່າ ນອກຈາກທະເລຈີນໃຕ້ແລ້ວ ຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ “ແນ່ນອນແມ່ນ
ເປັນຂົງເຂດບົ່ມຊ້ອນ ສຳລັບການແຍ້ງຊິງອຳນາດກັນ ໃນເອເຊຍອາຄະເນ,”
ໃນຖ້າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ນີ້,ເຈົ້າໜ້າທີ່
ສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ພາດພິງເຖິງຈີນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບົ່ງເຈາະຈົງວ່າແມ່ນຈີນ ກ່ຽວກັບ
“ຄວາມສ່ຽງ” ແລະ “ການທ້າທາຍຕ່າງໆ” ທີ່ມີຂຶ້ນ ຍ້ອນວິທີສ້າງເຂື່ອນ ແລະການກະ
ທຳຢູ່ເລາະລຽບແລະຂ້າມແມ່ນໍ້າຊາຍແດນໃນແຖບແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງສາລີ ຈະມີລາຍ
ງານລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນການປະຊຸມຮໍ່າຮຽນທີ່ນະຄອນພະນົມເປັນ ໂດຍສະຖາບັນຂອງຂະເໝນ ເພື່ອການ
ປະສານງານແລະສັນຕິພາບ ຫລື CICP ທ່ານ Michael Newbill ອບປະທູດ ສະຫະ
ລັດ ກ່າວວ່າ ການກະທຳ “ຂອງປະເທດດ່ຽວ” ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນ “ສ້າງຄວາມ
ເປັນຫ່ວງ” ສຳລັບ ທັງພວກປະເທດຢູ່ເລາະລຽບຕາມເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະສະຫະ
ລັດຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ໃນຮອບສອງປີຜ່ານມາ ການຫັນປ່ຽນໃນດ້ານພູມີສາດ-ການເມືອງ ແມ່ນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ
ສ້າງການທ້າທາຍໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່ໂຕ,” ທ່ານ Newbill ເວົ້າຕ່ືມວ່າ:
“ພວກເຮົາ ໄດ້ມອງເຫັນການເພິ່ງອີງໜີ້ສິນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ, ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ ຂອງເຂື່ອນຫລາຍກວ່າສິບແຫ່ງ ແຜນການທີ່ຈະລະເບີດ ແລະສະສາງຕາລິ່ງແຫ່ງ
ຕ່າງໆ” ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເພີ້ມ ລົງໃນໜ້າເວັບໄຊຕ໌ ຂອງສະຖານທູດສະຫະ
ລັດ ໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ແນວຄິດທີ່ວ່າການກາງຕໍ່ເງິນກູ້ ຫຼືກັບດັກຂອງໜີ້ສິນ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2017. ມັນ
ອ້າງເຖິງການກະທຳຂອງຈີນ ທີ່ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມສຳລັບໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງ
ໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງສັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນ ແທນທີ່ຈະເປັນການຊ່ອຍເຫລືອເສດຖະ
ກິດຂົງເຂດ. ແທນທີ່ຈະເປັນແນວນັ້ນ ແມ່ນຊໍ້າແມ່ນວ່າ ພວກປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ ຈະ
ກາຍເປັນພວກທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ “ອິດທິພົນຂອງຈີນ”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສະຖານທູດ ຜູ້ທີ່ຂໍບໍ່ໃຫ້ອອກຊື່ ໄດ້ໂອ້ລົມເລື້ອງດັ່ງກ່າວ, ໄດ້
ເນັ້ນຢໍ້າວ່າທ່ານ Newbill ໄດ້ອ້າງເຖິງຈີນ ເວລາເພິ່ນໃຊ້ຄຳວ່າ “ປະເທດດຽວ” ໃນ
ສັບປະດາແລ້ວນີ້.
ນັກການທູດສະຫະລັດທ່ານນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຄວາມສ່ຽງ” ໃນການທີ່ມີປະເທດນຶ່ງ
ຄວບຄຸມການວາງແຜນ ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມີລວມທັງການການເຊາະໄຫລທີ່ມີ
ຢູ່ແລ້ວ,ການລາດຕະເວນຄວບຄຸມແມ່ນ້ຳ ໃນປັດຈະບັນນີ້ ອາຊະຍາກຳທີ່ເຄື່ອນ
ໄຫວໄປມາ ແລະຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດ ຊີວິດສັດປ່າ ແລະມະນຸດ.
“ແນວໂນ້ມທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນສ້າງຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການມີອຳນາດ ຕໍ່ອິດສະຫລະ
ຂອງເສດຖະກິດ ແລະຕໍ່ແມ່ນໍ້າລຳທານ, ພະລັງງານ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຂົ້າປາ
ອາຫານ ໃນທົ່ວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ,” ຕາມທີ່ທ່ານ Newbill ໄດ້ວົ້າໄປ.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ ໃນຂົງເຂດ ທີ່ຮວມທັງ 6 ປະເທດ ອັນມີ ຈີນ ມຽນມາ, ໄທ ສປປ
ລາວ ກຳປູເຈຍ ແລະຫວຽດນາມ ແມ່ນ “ເປັນຍຸດປະສາດທີ່ສຳຄັນ” ຕໍ່ສະຫະລັດທີ່ຖື
ວ່າເປັນພາຄີສັນຍາວໍຊີງຕັນ, ປະເທດໄທ ແລະປະເທດຫວຽດນາມ ຊຶ່ງຍິ່ງເພີ້ມທະວີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຄົນດຽວກັນນີ້ ຂອງສະຖານທູດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕຽມຄຳປາໄສຂອງທ່ານ Newbill ໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ
ນອກນັ້ນ ອຸບປະທູດທ່ານນີ້ ຍັງໝາຍຄວາມວ່າ ຈີນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຄວາມ
ສ່ຽງທັງໝົດ ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງນັ້ນ.
ໃນເລື້ອງຕ່າງຫາກ, ທ່ານ ເຊັກ ໂຊພາລ ນັກວິໄຈ ຈາກສູນກາງສຶກສາເອເຊຍ
Ritsumeikanຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ບອກວີໂອເອ ພະແນກພາສາຂະເໝນທາງອີເມລວ່າ
“ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານ Newbill ຈະບໍ່ໄດ້ບົ່ງຊື່ປະເທດໃດກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍເປັນທີ່ແຈ້ງ
ຂາວ ວ່າແມ່ນ ຈີນ ທີ່ຕົງກັບທຸກຈຸດ ທີ່ທ່ານໄດ້ນຳຂຶ້ນມາເວົ້າເຖິງ.”
ທ່ານ Sophal ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ “ສ່ວນຕົວແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທ່ານກ່າວເຖິງ
ຈີນ,”
ນັກປາດກຳປູເຈຍທ່ານນີ້ ກ່າວເພີ້ມວ່າ ຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນຍຸດທະສາດ ທາງ
ເຂົ້າໄປສູ່ສະຫະລັດ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງຂອງຈີນ ແລະທາງດ້ານຕົວບົດໝາຍ.
ຂໍ້ຄວາມໂດຍນັກການທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ ສະເໜີແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂົງ
ເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ເປັນຂົງເຂດໃໝ່ ສຳລັບການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ.
ປະເທດທັງສອງທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແມ່ນໄດ້ພົວພັນໃນການສົງຄາມການຄ້າ
ມາແລ້ວ ແລະການປະເຊີນໜ້າກັນດ້ານ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ຊ່ອງແຄບໄຕ້
ຫວັນ ໄປເຖິງທະເລຈີນໃຕ້.
ທ່ານ Pongphisoot Busbarat ອາຈານສອນລັດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາ
ລົງກອນ ກ່າວວ່າ ນອກຈາກທະເລຈີນໃຕ້ແລ້ວ ຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ “ແນ່ນອນແມ່ນ
ເປັນຂົງເຂດບົ່ມຊ້ອນ ສຳລັບການແຍ້ງຊິງອຳນາດກັນ ໃນເອເຊຍອາຄະເນ,”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ